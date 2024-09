Fallece a los 83 años O Trangallán, el popular hostelero y primer “Rei do Entroido” ourensano

El conocido y querido empresario ourensano Manuel Losada, que regentó durante décadas el local O Trangallán, en la rúa dos Viños, de donde le quedó se apodo, pese a llevar años jubilado ya como hostelero, falleció ayer en Ourense a los 83 años de edad. Fue uno de los principales preservadores la fiesta local del Entroido, desde los tiempos oscuros en los que estaba prohibido.

La noticia de su muerte producía consternación en la sociedad ourensana, donde O Trangallán fue uno de los empresarios más populares y apreciados de la ciudad, que le nombró incluso primer “Rei do Entroido” en los carnavales de 1989 y donde los preservadores de esta fiesta como él, podían disfrutarla ya con total libertad. Ahí dio rienda suelta a su imaginación, con disfraces desde Xan das Bolas, Nerón, una pulida y elegante Isabel II, Marlene Dietrich o Charlie Rivel, entre muchos otros.

Amigos como Luis Rivera, señalaban que “tenía la salud ya muy frágil y, desgraciadamente, su fallecimiento se produce apenas dos semanas después de la muerte de Lola, su mujer a causa de un ictus algo que, sin duda, también le afectaría” .

Multitud de personas pasaron durante el día de ayer la capilla ardiente de Manuel Losada, nombre al que ya no respondía porque , según él mismo bromeaba, “tan solo me giro cuando me llaman como Trangallán”. El velatorio estará abierto en la sala 2 del tanatorio de As Burgas hasta las 17.00 horas de hoy, para proceder posteriormente a incineración en la intimidad familiar. Es el adiós a uno de los pilares, junto con Javier Huete, también desaparecido, o Casiano y tantos otros, de la fiesta del entroido en tiempos de prohibición. De hecho el torrente de imaginación de este auténtico personaje de la vida local de Ourense, era tal que bordó sus disfraces de reinas, animales feroces, mimos, payasos, y dejó, sobre todo, una estela de valentía y bonhomía, de la que ha dejado huérfana a la ciudad y a su entroido. Que la tierra le sea leve.