“La arquitectura rural del Xurés es identitaria, tiene alto valor patrimonial”

El arquitecto Fernando Cerqueira Barros (Arcos de Valdevez,1986) es experto en la arquitectura tradicional. Investigador de la Universidad de Porto, presta especial atención a la arquitectura rural del Xurés, una reserva transfronteriza que comparten la provincia de Ourense y el norte de Portugal. El experto es uno de los protagonistas de la jornada inaugural del Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural (Sopa), que arranca este lunes, día 2, en la casa da cultura de Calvos de Randín. Cerqueira protagoniza una ponencia titulada “Patrimonio e identidad, las pasajes agropastorales y la arquitectura popular tradicional en la región transfronteriza Gerês/Xurés”. La conferencia, a las 11.00 horas, forma parte de un simposio por el que pasarán más de 150 investigadores de todo el mundo durante una semana. El congreso Sopa, organizado por el colectivo A Bela Auria, se desarrolla en los concellos de Calvos de Randín, Baltar, Muíños y Os Blancos.

–¿Cómo es la arquitectura rural del Xurés?

–Es una arquitectura muy diversa, de gran valor patrimonial, porque está muy vinculada a las tradiciones del rural de aquel tiempo. Es una arquitectura con gran carácter, construida en gran parte en granito, de piedra, que se vincula al territorio. Además, tanto del lado gallego como del portugués, hay una arquitectura muy primitiva en la montaña porque se practicó una especie de trashumancia.Están los ‘foxos do lobo’, las ‘albarizas’.... Y en las aldeas es una arquitectura identitaria, con elementos vinculados a la cultura del maíz.

–En la montaña del Xurés observamos varios fosos del lobo. ¿Qué queda de aquello? ¿Solo la memoria?.

–Hay muchos fosos del lobo, a ambos lados de raia. Ya no están en uso porque no está autorizado, porque el lobo es una especie protegida. Así sí, hoy es memoria del paisaje, que ha sido construido con una vinculación fuerte al pastoreo de la sierra. Estos fosos son ejemplo de una estructura comunitaria, que después utilizaron las monterías donde todas las comunidades de alrededor de las montañas eran llamadas a correr el monte. No está en uso pero es un patrimonio increíble porque demuestra esfuerzo comunitario. Son estructuras muy impactantes.

–¿Por qué es tan importante el legado de la trashumancia en la zona?

–Aprovechando el declive de montaña, las comunidades vivían ‘asediadas’ en las aldeas y después había partes altas del monte y estructuras altas donde iban con los animales. Son una especie de cabañas que hacen de abrigo pastoril. La trashumancia tuvo mucha importancia, especialmente en muchos núcleos aislados.

–Aunque tampoco queda nada de esos modos de pastoreo...

–La trashumancia está en muchas zonas abandonada porque hoy es más fácil hacer el recorrido con mecánica. No se hace porque hay carreteras nuevas y porque hay menos gente y menos ganado en las aldeas. Pero en algunas comunidades sí quedan pastores.

–¿Cómo podemos aprovechar este legado patrimonial?

–Hay otro uso que podría ser mejorado, por ejemplo, para estas cabañas de los pastores. Como cada vez tenemos más senderismo, podrían ser arregladas estas cabañas para abrir o hacer travesías de sierra, no está muy explorada esta modalidad, en otras zonas sí se está haciendo este turismo. Hay muchas recuperadas en lado portugués. Estos espacios recuperados, como pasa en la aldea de Puxedo (Lobios) con el patrimonio, pueden ser un vínculo identitario con la tierra. En esta aldea ourensana están recuperando muchos hórreos, una misión que también tenemos en la red internacional Hórrea, con la que hemos localizado hórreos en muchos países de Europa.

–Investiga estas arquitecturas rurales, especialmente las de la zona fronteriza con Ourense. ¿Qué falta por estudiar en estos medios rurales?

–He concluido un doctorado en la Universidad de Porto, en el que en estos momentos exploro esa relación transfronteriza en el Xurés, con parte gallega y parte portuguesa. También estudio esa discontinuidad con la geografía y la proximidad de las gentes. En la raia queda mucho por explorar, esa zona de Couto Mixto es muy interesante. Por ejemplo, muchas casas de zonas gallegas eran construidas por canteros portugueses, y viceversa con otros asuntos. Hay una relación transfronteriza que debería ser más investigada. Y también es importante que estas áreas participen.

“Es importante hablar del rural desde el rural”

–Como arquitecto que se especializa en esos modos de hacer y construir en el rural, también recorre muchas aldeas en su trabajo. ¿Qué opina de actividades como el congreso de Sopa, que ponen en valor el medio rural?

–Que se hable del rural es muy importante. Y muchas veces es importante hablar desde el medio, en el propio rural. Ocurre que hay conferencias y congresos en auditorios y universidades, donde debatimos sobre estos temas expertos. Pero a veces se queda ahí. La labor de Sopa llevando estas conferencias a concellos como Calvos de Randín, Baltar, Muíños y Os Blancos es muy importante. Este tipo de iniciativas merecen atención.

