La ciudad se contagió del espíritu de La Vuelta

La ciudad de As Burgas amaneció este jueves envuelta en el espíritu de La Vuelta a España. El evento deportivo, que cada verano recorre la península a dos ruedas, celebró su doceava etapa en la provincia. El tramo discurrió desde la urbe hasta la estación de montaña de Manzaneda y contó con un amplio seguimiento por parte de la población ourensana.

El animado ambiente de la ciudad así lo demostró: desde primeras horas, el entorno de Os Remedios y del puente del Milenio estaba repleto de amantes del ciclismo y de multitud de curiosos que paseaban para ver de cerca a los deportistas y conocer el making of de La Vuelta detrás de las cámaras de televisión.

Todas las edades

El gusto por el ciclismo no entiende de edades. Mayores, jóvenes y niños se dejaron ver en la zona cero de la carrera (Os Remedios), donde la organización desplegó un escenario y varios puestos con productos de merchandising. Las aceras, valladas desde bien temprano para evitar la aglomeración de público en los bordes de la vía, eran un continuo ir y venir de personas. No todos se quedaron a la salida de los ciclistas, pero quien pudo se acercó hasta el espacio de los equipos, donde los deportistas se preparaban para la prueba y ponían a punto sus bicicletas. “Nosotros venimos sobre todo por nuestros niños, para que vean de cerca a los ciclistas, porque les hace ilusión y les llama la atención”, explicaba Manuel, vecino de la ciudad. Aunque en su casa no ven todas las etapas de La Vuelta, reconoce que sí disfrutan de las que discurren por zonas de montaña, como la de ayer. “Esas son las más bonitas de ver y sí las ponemos todos los años si podemos”, añadió Manuel.

Como él, muchos vecinos acudieron a Os Remedios acompañados por sus hijos y nietos, para disfrutar en familia de un evento que pocas veces ha arrancado en la provincia (de las 79 ediciones, solo 17 etapas partieron de territorio ourensano). Los más pequeños aprovecharon la cercanía con sus ídolos para pedir autógrafos y fotos. “Venimos un rato con el nieto, para que vea un poco el ambiente, y ya nos vamos antes de que salgan”, comentaba un abuelo.

Mildrey Solarte, colombiana afincada en la provincia y seguidora de La Vuelta, no dudó en llevar a sus hijas a ver el ambiente del evento, que ya conocía antes de emigrar. “Años atrás fui muy seguidora, ahora hace tiempo que lo dejé, pero siempre me gustó. Hay mucha gente de Colombia que ha participado, somos muy buenos en las subidas”, destacaba. Solarte no pudo llevar una bandera de su país, pero igualmente animó a sus compatriotas ciclistas. “Nos vamos a quedar hasta que salgan”, aseguraba. Pero no todos los asistentes conocía a los deportistas. “Nosotros no somos seguidores del ciclismo, ni tenemos mucha idea de quiénes son los que van ganando, pero nos acercamos a curiosear y a ver el ambiente”, explicaba un grupo de jóvenes.

Acción por Palestina

Al igual que numerosas localidades por las que ha discurrido La Vuelta en la edición de este año, Ourense también desplegó banderas de Cisjordania para criticar la presencia de un equipo israelí en la competición (Israel-Premier Tech). La asociación BDS Galicia, fundada en solidaridad con el pueblo palestino, impulsó un acto reivindicativo en la salida de la carrera, al que acudieron medio centenar de personas. Al grito de “Lleva sionistas, La Vuelta ciclista” e “Israel asesina, España patrocina”, los manifestantes recordaron el genocidio en el que ya han perdido la vida más de 40.000 palestinos, según cifras de asociaciones internacionales.

El papel de las fuerzas de seguridad

La Vuelta cuenta con la presencia de cientos de efectivos de las fuerzas de seguridad, que acompañan todas las etapas. La Guardia Civil de Ourense estableció ayer un operativo especial para apoyar a la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Guardia Civil, compuesta por 134 agentes.

Poco antes del inicio de la carrera, la calle del Paseo fue escenario de un homenaje del cuerpo a Juan Manuel Fernández Caride, agente destinado en el subsector de Tráfico de Ourense y fallecido en el año 2018. Familiares, compañeros y amigos participaron en el emotivo acto, además de autoridades como el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, o el coronel subdelegado de Defensa, Jesús Peñas Preckler. Los agentes le entregaron una placa homenaje a la familia del fallecido, en agradecimiento y recuerdo de los servicios prestados a la Guardia Civil.

