Los ahogamientos en ríos de Ourense superan la treintena en una década: “Es un problema de salud pública infravalorado”

Zonas de baño no habilitadas oficialmente, sin socorrista, y en entornos naturales de difícil acceso. Es el escenario más habitual que se encuentran los servicios de emergencia cuando acuden a una alerta por posible ahogamiento en ríos y embalses ourensanos. A pesar de que las cifras no son elevadas – dos fallecimientos por ahogamiento en Ourense en lo que va de año, según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo –, los expertos insisten en que “se trata de un problema de salud pública infravalorado”, en palabras de Beatriz Blanco, enfermera que ayer impartió una formación de primeros auxilios en la piscina municipal de O Carballiño. Coinciden desde la federación de salvamento, que alertan de la falta de socorristas en playas fluviales. Galicia, por primera vez, se situó este año como la comunidad autónoma con más ahogamientos. Ourense, a pesar de carecer de mar, supone un cóctel trágico para los que eligen los ríos como zona de baño en lugares no habilitados: desde 2015, la Federación Española de Salvamento contabiliza al menos 34 muertes por ahogamiento en la provincia de Ourense. La mayoría, en ríos.

Pozas de Melón. | // IÑAKI OSORIO

El pasado 11 de agosto, un joven vasco que veraneaba en una aldea de Riós, perdía la vida en el río cuando se bañaba en compañía de unos amigos en una zona no habilitada oficialmente, pero de uso habitual por los vecinos de la zona y con una profundidad escasa. Fueron sus colegas los que dieron el aviso cuando vieron que el joven no salía a la superficie. Los servicios de emergencia desplazados solo pudieron confirmar la muerte del chaval a su llegada.

Un día después, en otra zona no habilitada al baño y también con profundidad baja, el Ges de Ribadavia rescataba a un menor de 14 años que se quedó inconsciente cuando se bañaba en el río Avia, en Ribadavia. La rapidez de los efectivos, que se encontraban muy cerca del lugar del suceso y procedieron a la reanimación cardiopulmonar en seguida, fue clave para que el chico se salvase.

En 2023, la Federación de Salvamento registró un total de cuatro muertes en la provincia. Una de ellas fue la de un adolescente en la playa fluvial de Os Franceses, en A Veiga.

En 2022, un joven de 24 años fallecía ahogado en Ourense, cuando se bañaba en una zona del río Miño en aparente remanso. “Es una tragedia; su amigo intentó sacarlo pero no pudo, casi se ahoga él también”, declaraban entonces los conocidos de la víctima, cuyo cuerpo fue recuperado por los buzos de la Policía Nacional en la zona de la presa de Velle. Un año antes, también en verano, otro joven de 24 años fallecía de madrugada en el embalse de Castrelo de Miño. El chico se dio un chapuzón tras su jornada laboral y nadó hasta la zona de boyas, hasta que intentó regresar y empezó a hacer aspavientos a sus amigos en señal de que se estaba ahogando. Tampoco se pudo hacer nada: los buzos recuperaron su cuerpo en Castrelo.

2016, el año más trágico

La Real Federación Española de Salvamento contabiliza desde 2015 un total de 34 ahogamientos, unas cifras que podrían ser mayores ya que su sistema de división provincial quedó paralizado desde 2020 a 2022. En este sentido, con los datos que maneja el colectivo, el 2016 fue el año más trágico para Ourense: hubo ocho muertes en zonas acuáticas ese año. Muy de cerca, el 2019, con siete ahogamientos.

Las zonas en las que se produjeron estas tragedias son, fundamentalmente, los ríos. El río Xares, en A Veiga; el Limia, en Xinzo; el Sil, en Petín y Rubiá; el Miño, en Ourense o el Xunqueira, en Xunqueira de Espadanedo, son alguno de los cauces en los que se registraron muertes por ahogamiento en los últimos años.

En 2019, la federación de salvamento también anotó una muerte en un pozo, en este caso en el concello de Muíños.

La mayoría de muertes que se producen en Galicia por ahogamiento son de hombres (el 72%) mayores de 35 años. Aunque en el caso ourensano, los últimos fallecimientos son de jóvenes en la veintena.

Varias familias acudieron ayer a la piscina municipal de O Carballiño para recibir los consejos de los expertos sanitarios y evitar accidentes, especialmente con los más pequeños. “Es importante concienciar y que las familias enseñen a nadar a los niños desde pequeños. Hay cuestiones que parecen una tontería pero cuentan, como elegir bañadores vistosos para los niños, que facilitan su visión en el agua. La mayoría de ahogamientos son evitables con pequeños gestos”, señala la enfermera Beatriz Blanco. Pone también el foco en las piscinas, especialmente en las privadas, que carecen de socorrista.

Caídas accidentales

El salvamento de un menor en el Avia: “Estábamos cerca y la actuación fue rápida, en las rocas”

El pasado 12 de agosto, cuatro miembros del Ges de Ribadavia se encontraban en una zona cercana a un tramo del río Avia en el que suelen bañarse los vecinos durante el verano. Habitualmente, son dos los efectivos en el turno. “Fue una suerte”, dicen desde esta unidad de emergencias. Y es que fueron solicitados ese día para socorrer a un menor de 14 años que se encontraba inconsciente en el río. “Fue una cosa rápida, una usuaria que estaba en el mismo punto nos dio el aviso y dio la casualidad de que estábamos cerca de la zona y cuatro miembros. La actuación fue el masaje en el propio río, en las rocas, tras recuperar el cuerpo de la persona que estaba en el agua”, explica Julio Puentes, coordinador del Ges de Ribadavia. Al mismo tiempo que uno de los miembros del Ges iniciaba el masaje, otro se encontraba llamando a los servicios de emergencia para ofrecer la localización exacta, a la que acudió el helicóptero medicalizado. “Fue fundamental no parar de dar el masaje, hacer lo que dice el protocolo. En poco tiempo llegó el helicóptero. En esos momentos, siempre te parece una eternidad, pero la intervención fue muy rápida”, explican desde el Ges.

No es habitual que el Ges atienda llamadas por ahogamientos. Más bien, son solicitados para atender accidentes en pozas, sobre todo por caídas accidentales. El verano es la época más crítica en zonas donde habitualmente actúan, como el caso de las pozas de Melón. “Hay que tener en cuenta que los embalses y las playas fluviales son zonas de baño que no tienen socorrista”, subrayan desde el Ges. La satisfacción personal también acompaña al equipo del Ges, especialmente tras conocer que el joven de 14 años al que atendieron en el río, se encuentra recuperado totalmente. “Es una gran satisfacción, da ánimos porque no siempre tenemos satisfacciones de este tipo”, añade Puentes.

El 112 actuó en 15 rescates de múltiples causas en pozos, ríos y embalses ourensanos

Hay un total de 178 tipologías diferentes de intervenciones que maneja el 112 Galicia. Una de ellas son los rescates en ríos, pozos y embalses: en lo que va de año, atendieron 15 alertas por accidentes relacionados con esta causa, especialmente en los meses de verano. Son cinco más que las registradas en todo el 2023. Con todo, desde el 112 subrayan que este tipo de actuaciones “nunca podemos relacionarlas con una única causa”, siendo todavía más “complejo” determinar las causas de fallecimientos en espacios acuáticos, ya que suelen estar vinculados a múltiples factores. Ahogamientos, caídas accidentales y otro tipo de emergencias se incluyen en los rescates registrados por el 112 Galicia en la provincia de Ourense. Según los datos aportados, los concellos de Ourense y Coles son los que más rescates protagonizaron, tres en cada municipio en lo que va de año. En el caso de la ciudad, los rescates se concentraron en los meses de mayo y junio, mientras que en Coles ocurrieron en enero y julio.

El 112 también registró rescates en zonas acuáticas en Ribadavia, una el 12 de agosto, que coincide con la fecha del menor de 14 años que rescataron cuando se bañaba en el Avia y que se encuentra recuperado. La otra intervención se produjo a finales del mes de mayo. A Pobra de Trives, Leiro, Lobios, Manzaneda, Riós y Verea son los concellos que anotaron rescates en zonas acuáticas en lo que va de 2024.

El verano es la estación en la que sobresalen este tipo de intervenciones. De las 15 anotadas por el 112 en lo que va de año, un total de 10 se registraron en los meses de junio, julio y agosto. En comparación con el 2023, los rescates en pozos, ríos y embalses ourensanos crecen. El año pasado hubo 10 atenciones del 112. En este caso, las producidas durante el verano son minoría. Así, se registró un rescate en A Veiga el 11 de agosto de 2023, que coincide con el fallecimiento por ahogamiento de un adolescente en la playa fluvial de A Veiga. El resto de actuaciones se produjo en los meses otoño e invierno.

Por localidades, el pasado año hubo dos rescates en cada uno de los siguientes concellos: Ourense, Melón y O Barco. Mientras A Peroxa, A Rúa, A Veiga y O Carballiño registraron una intervención en cada municipio. Fuentes del 112 insisten en la complejidad de las causas de un rescate. “No siempre podemos contabilizar el número de fallecimientos, especialmente aquellos que se producen tras la hospitalización. El trabajo del 112 Galicia se centra en la recepción y gestión de las llamadas de emergencia, por tanto, el objetivo es organizar la ayuda en el menor tiempo posible”.

