“Están enviando a trabajar al juzgado a personas del paro sin preparación”

Leonardo Álvarez es el juez decano de Ourense desde hace nueve años. Ha cumplido quince al frente de Instrucción Número 1. Su juzgado es una de las sedes que están sufriendo mayores problemas por la falta de personal, tanto en número como en cuanto a formación específica para ejercer en la administración judicial. Ha urgido a la Xunta soluciones, sin éxito.

– Este pasado año judicial se registró una nueva huelga, la de los abogados del turno de oficio. ¿Cómo ha sido el impacto en Ourense?

– Quienes más lo han notado son los juzgados de lo Penal. En los últimos tiempos ya no se está aceptando la huelga como causa de suspensión, pero algunos abogados no acuden y es necesario aplazar. Hay que empezar a valorar si se toman algunas medidas con los abogados que no se presenten a un juicio o a una declaración. La Audiencia Provincial ha sido clara al afirmar que no tienen derecho a la huelga.

– ¿Se ha garantizado la prestación del turno de oficio durante agosto, el mes en el que se temían posibles problemas, por el periodo de vacaciones en la abogacía?

– Sí, no se ha producido ningún problema.

– ¿Todavía se nota el efecto de la huelga de los letrados de la administración de justicia, de principios de 2023?

– Sí, aún no nos hemos recuperado, todavía llevamos retraso. La vuelta a la situación anterior variará según cada juzgado. Ha sido la huelga más gravosa de las últimas que se han registrado en la justicia.

Si las listas de interinos que hay no son suficientes, que las amplíen y que haya personas formadas en justicia. La culpa de esa falta de preparación específica para este trabajo no es suya, sino de quien los envía a trabajar en un juzgado sin darles formación previa

– Hay varios juzgados de distintas jurisdicciones que arrastran problemas de déficit de personal.

– En Primera Instancia nuestros siete juzgados tienen un funcionario menos que el resto de juzgados de Primera Instancia de Galicia. Esa carencia se prolonga y no hay forma de que nos la solucionen. El problema de los juzgados de Instrucción es que se han producido varios cambios e incidencias no judiciales. En Instrucción 2, por ejemplo, un cambio de juez, lo que supone siempre un periodo de adaptación, así como también la llegada de nuevos funcionarios. En Instrucción 1 ha habido numerosas bajas. El problema es que las personas que envían para sustituir a personal que está de baja no tiene preparación en justicia, viene de la lista del paro. Eso causa un atraso monumental.

– ¿Ha comunicado esa problemática y demandado soluciones a la Dirección Xeral de Xustiza?

– Sí, pero la respuesta es que no tienen otra solución. Entiendo que si hay funcionarios que tienen que cubrir una baja deben tener un mínimo de preparación relacionada con el trabajo de la administración de justicia. Esas personas no conocen el manejo básico y hay que formarlas. No creo que se atrevan a mandar a sanidad a alguien que no tenga ni la más mínima idea de cómo funciona, pero en justicia sí. En mi juzgado es la primera vez que pasa, y en otros juzgados también hay quejas. Si las listas de interinos que hay no son suficientes, que las amplíen y que haya personas formadas en justicia. La culpa de esa falta de preparación específica para este trabajo no es suya, sino de quien los envía a trabajar en un juzgado sin darles formación previa.

Leonardo Álvarez, a las puertas de su sala de vistas.

– ¿Hay necesidad de creación de nuevos juzgados en Ourense?

– Tenemos un grave problema con el juzgado de Familia, porque tiene un volumen de entrada que duplica los módulos que marca el Consejo General del Poder Judicial. Eso requiere que se cree un octavo juzgado de Primera Instancia. Es la principal solicitud de los compañeros. De hecho, el Tribunal Superior de Xustiza lo solicitó como primera petición para Galicia, pero en Madrid... La necesidad está ahí y el presidente del TSXG la comparte.

– ¿Está dotado al completo el edificio judicial en cuanto a medios tecnológicos y equipamiento?

– En ese sentido, a la Xunta no hay nada que reprocharle. En general, lo que se le pide lo aporta. En nivel de personal estamos muy mal, pero en cuanto a medios materiales no tenemos queja, aunque todo es mejorable siempre.

– En el edificio, inaugurado en 2015, ¿quedaría espacio disponible para algún nuevo juzgado u oficina, o ya no hay habitáculos libres?

– Hay algo de margen, pero la quinta planta, que estaba libre cuando se abrió el edificio, ahora está ya casi llena. Aunque si se crease el necesario octavo juzgado de Primera Instancia habría espacio.

Hace no mucho el poder mejor valorado siempre fue el judicial, el único que aprobaba, y ahora no. La justicia y los jueces no han cambiado, pero los políticos se han revuelto contra el poder judicial

– ¿Cómo es la relación y la operatividad entre los juzgados y otras instituciones, como las fuerzas y cuerpos de seguridad?

– Celebramos una reunión al año de coordinación y ahora mismo la relación con la Guardia Civil es extraordinaria y con la comisaría de la Policía ha mejorado mucho. A nivel institucional la cooperación es muy buena.

– ¿Afecta al día a día de un juez el revuelo y el ruido por asuntos de índole nacional como la renovación del Consejo General del Poder Judicial?

– En el trabajo no, pero está claro que la imagen de la justicia se deteriora. Cada vez que un político, del partido que sea, critica a un juez o una sentencia causa un daño al poder judicial, al margen de que es un ataque contra la división de poderes. Afecta en la opinión pública. Hace no mucho el poder mejor valorado siempre fue el judicial, el único que aprobaba, y ahora no. La justicia y los jueces no han cambiado, pero los políticos se han revuelto contra el poder judicial.

