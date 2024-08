La precariedad se agrava en los bomberos de Ourense, con turnos de solo 8 efectivos: “Trabajamos en tensión”

La insuficiencia de personal en el cuerpo de bomberos de Ourense nunca había sido tan grave como en la actualidad. La plantilla se sitúa por primera vez por debajo del medio centenar de efectivos. El servicio cuenta con 48 profesionales –incluido el oficial–, muy lejos de la ratio ideal.

La Unión Europea y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias recomiendan una cobertura de un bombero por cada 1.000 habitantes, de modo que Ourense tendría que contar con más de un centenar. El mínimo deseable se encuentra en unos 70 profesionales. En 2006, el servicio tenía 71, y desde entonces la disminución de efectivos supera el 25%.

Con las actuales carencias, en verano, por el periodo de vacaciones, los turnos caen a 8 miembros, como ayer, uno de ellos el telefonista. Resulta complicado atender una sola emergencia exigente, y sería imposible resolver dos simultáneas, advierten en el parque. La incorporación de 12 profesionales en 2022, durante el primer mandato del gobierno municipal de Gonzalo Jácome, no ha conseguido corregir un mal crónico.

El goteo de jubilaciones ha continuado y el déficit se ha agravado. Una medida que aliviará el problema es la incorporación de diez bomberos interinos, pero se ha retrasado con respecto al plan previsto: que hubieran comenzado a trabajar el pasado mes de junio. “Es la intención, pero de momento no sabemos la fecha”, confirma el oficial José Benito Álvarez.

La reciente modificación presupuestaria aprobada en el pleno del Concello, de 4,7 millones de euros para saldar los impagos de parte del salario y cubrir los sueldos completos del personal hasta diciembre –una operación para compensar la diferencia de partidas en cuanto a los gastos en nóminas entre 2020, el año del último presupuesto aprobado, y el 2014, el que se aplica tras la sentencia que anuló el capítulo de personal–, no será efectiva hasta que pase el periodo de exposición pública para posibles alegaciones, un plazo de quince días desde la publicación de la operación de crédito en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Hay fuentes que consideran que hasta acabar ese plazo los diez refuerzos no podrán sumarse al parque, mientras que otras entienden que su incorporación sí es posible ya, al tratarse de una contratación, con su respectivo compromiso de gasto, desvinculada del trámite de la modificación de crédito.

"Si hay una emergencia de cierta envergadura tenemos problemas"

Amancio Rodríguez, de 56 años, ingresó en el cuerpo de bomberos en 1993. En aquel momento eran 75 profesionales. No recuerda una cifra tan baja como la actual de 48. “Si hay una emergencia de cierta envergadura tenemos problemas. El otro día en Covadonga, cuando el fuego llegaba a las viviendas por varias zonas, no pudimos acudir en binomios, sino que cada bombero tuvo que tirar una línea de agua”.

“Entre que nos hacemos mayores y que no hay gente suficiente, el de personal es el problema más acuciante que tenemos”

La última oferta de empleo planteada por el Concello aludía a 14 bomberos, pero las bajas no cesan porque no se cubren las jubilaciones. “En 2022 tuvimos cinco, el año pasado seis, este ya vamos por cuatro, el próximo al menos tres...”, expone Rodríguez. El cuerpo tiene una media de edad alta. Es posible jubilarse desde los 60 años, e incluso desde los 59 si se han alcanzado los 35 de servicio. “Entre que nos hacemos mayores y que no hay gente suficiente, el de personal es el problema más acuciante que tenemos”, afirma el bombero.

“El número mínimo ideal sería al menos 11 bomberos por turno”, dice el oficial José Benito Álvarez. “Cualquier emergencia es complicada, no se puede atender más de una”, añade el responsable. “A corto plazo no vemos solución”, lamenta. “Hacemos todo lo que se pueda hacer con la gente que hay a diario”.

"Cada vez que vamos a un incendio o una emergencia corremos riesgo"

Si los bomberos de Ourense no dieran abasto en una incidencia grave, los servicios de bomberos más próximos que se podrían movilizar son los de O Carballiño y el polígono de San Cibrao, pero las bases comarcales también padecen un serio problema de efectivos y medios.

“Cada vez que vamos a un incendio o una emergencia corremos riesgo, ya no solo por el propio peligro de la intervención, sino que no tendríamos a nadie que nos apoye si se desborda la intervención”, subraya Amancio Rodríguez. “Estás en tensión, entras a trabajar con presión, estamos en riesgo y la ciudadanía también. ¿Quién rescata al rescatador?”, reflexiona.

Los pluses sin pagar comprometen la economía doméstica de los bomberos: "Hay compañeros que tienen problema para pagar sus hipotecas"

Los pluses de nocturnidad y festividad adeudados por el Ayuntamiento han supuesto un 40% menos en las nóminas de la Policía Local y de los bomberos en varias mensualidades. Unos 700 euros de merma en el salario de estos últimos. Los retrasos están afectando negativamente a la moral de la plantilla. “Estamos en mínimos, no encuentras solución y además con el problema de dinero hay compañeros que tienen problema para pagar sus hipotecas. Hay quien está pidiendo dinero a sus padres para poder pagarlas. La gente está enfadada”, dice Rodríguez.

Problemas con vehículos

También hay carencias en cuanto a los medios materiales disponibles. El vehículo autoescalera está afectado en un eje trasero y su uso se reservará a casos de emergencia, para evitar que la avería sea más grave. “Al no poder usarla, el único vehículo en altura que nos queda es el brazo articulado, pero hay calles en las que no entra, por su gran tamaño”, dice el bombero.

Este camión alcanza los 42 metros de altura y el que está semiaveriado, a 32, pero por sus dimensiones el segundo vehículo resulta más operativo para actuaciones como rescates e incendios en viviendas.

Además, una motobomba adquirida para actuar en incendios del entorno forestal del municipio también da problemas. “El otro día en Covadonga nos falló y tuvimos que utilizar uno antiguo”, apunta Rodríguez. Hay previsión de que se incorpore una nueva autobomba para la flota del cuerpo. Hay unidades que tienen quince, treinta o incluso más años de antigüedad.

El gobierno municipal declinó ofrecer a este periódico su versión sobre la situación del parque.

