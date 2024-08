La unidad policial de delitos telemáticos y económicos suma 750 denuncias este año en Ourense: 2 millones de euros en fraudes

El grupo policial de más reciente creación en la comisaría de Ourense es la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Al frente se encuentra el inspector José Araújo, que atesora varios años de experiencia en investigación. Otros nueve agentes estructurados en dos equipos –cada uno bajo la coordinación de un subinspector– esclarecen, respectivamente, la ciberdelincuencia y los delitos económicos que se denuncian en la ciudad.

En lo que ha transcurrido de este año, la UDEF ha recibido 750 atestados por fraudes que en su conjunto suponen dos millones de euros en perjuicios para las víctimas. El martes de esta semana, a la mesa de la UDEF llegaron ocho denuncias de víctimas de ciberdelitos. El número de casos conocidos es inferior al registrado a estas alturas del año pasado, unos 900, pero el importe de las pérdidas para los afectados supera la cifra de 1,8 millones que sumaban en total los fraudes registrados durante el mismo periodo del año anterior.

El hecho de que los bancos ya no exijan una denuncia para la reclamación de cargos no reconocidos de escasa cuantía aligera la estadística. No obstante, la delincuencia telemática aún representa un desafío para las fuerzas de seguridad, cuyos especialistas necesitan una actualización constante para adaptarse a las nuevas realidades delictivas y los modos de delinquir de los ciberestafadores. Los agentes se ven inmersos en complejas investigaciones para dar caza a los autores, y no todos los países colaboran con los requerimientos.

La cautela y la desconfianza como principio preventivo al navegar por internet y utilizar el móvil son barreras de seguridad para minimizar el riesgo de sufrir un fraude. Las autoridades llaman a la atención sobre una modalidad de delito, la conocida como estafa de la inversión, que solo a una víctima de Ourense le ha quitado 300.000 euros. Desde enero, la Policía ha tenido conocimiento de veinte casos de este tipo en Ourense. El importe de todos los casos supera el medio millón. En 2023, la veintena de hechos de esta índole detectados por la Policía totalizaba casi un millón de euros.

Hay víctimas de varios perfiles, incluso muy cultas y que se dedicaban a las inversiones, pero aun así son estafadas

Tras una baja inversión inicial se obtiene rentabilidad en pocas semanas, pero en realidad es dinero remitido por otra de las víctimas captadas por la organización. El volumen de las pérdidas se va multiplicando a medida que el engaño de los delincuentes hace creer al perjudicado que está ganando importantes sumas. Suele operar el fraude a través de la instalación de una aplicación de acceso remoto con la que los delincuentes logran manejar la cuenta bancaria del perjudicado, mientras él piensa que sus ganancias no dejan de crecer.

“Por medio de la plataforma, que han manipulado, la víctima cree que está ganando, y le piden por ejemplo 5.000 euros en concepto de impuestos para poder retirar 50.000 de ganancia. En realidad los delincuentes han accedido al fondo de inversiones real y el perjudicado pierde el control de su dinero”, expone el inspector.

El inspector José Araújo es el jefe de la UDEF de la comisaría provincial de Policía en Ourense. / IÑAKI OSORIO

Los ahorros de toda una vida

En algunos casos, como uno reciente en Ourense, la víctima pasa de tener ahorros de toda una vida a ver multiplicadas las pérdidas, tras pedir créditos y préstamos, a veces a familiares. “Hay víctimas de varios perfiles, incluso muy cultas y que se dedicaban a las inversiones, pero aun así son estafadas”, ilustra José Araújo.

Detrás de los ciberdelitos más sofisticados hay organizaciones con una estructura similar a la de una empresa, incluso con áreas de traducción que hacen más creíble el mensaje engañoso que capta a las víctimas. La ubicuidad de la red permite al delincuente operar a miles de kilómetros de distancia. Rastrear el dinero y seguir las huellas de los autores de las ciberestafas trasciende la frontera española.

Las empresas que colaboran y están en el extranjero suelen tardar un mes en contestar, aunque hay otras que lo hacen en 24 horas. Los bancos suelen responden muy rápido, pero hay tantas denuncias y solicitudes policiales diarias que les supone un gran volumen

La UDEF de Ourense tiene en curso más de treinta operaciones en las que la Policía necesita la colaboración de otros estados. Cuando existe un acuerdo de cooperación internacional suscritos con ese país, la comunicación es ágil, sobre todo en el espacio de la Unión Europea. “Podemos trabajar con un país de Centroeuropa como si estuviéramos tratando con la comisaría de Pontevedra”, dice el inspector Araújo. “La comunicación es directa, a través de la oficina de Europol o Interpol, por correo electrónico o una llamada directa al oficial que actúa de enlace”.

Naciones como China o Corea colaboran con celeridad con la Policía española, pero no es el caso de otros países con los que no existen estos acuerdos marco. Entonces las autoridades se encuentran con un obstáculo para investigar. Tampoco todas las empresas ayudan al mismo ritmo, si bien se ha avanzado. “Las empresas que colaboran y están en el extranjero suelen tardar un mes en contestar, aunque hay otras que lo hacen en 24 horas. Los bancos suelen responden muy rápido, pero hay tantas denuncias y solicitudes policiales diarias que les supone un gran volumen”, comprende Araújo.

El hijo en apuros: 12.000 euros

Una de las materias que más denuncias motiva son los cargos no reconocidos en las tarjetas de crédito. No suelen ser importes muy elevados. Una de las estafas que deja víctimas en Ourense es la del ‘hijo en apuros’. Los ciberdelincuentes envían mensajes por Whatsapp en los que se hacen pasar por familiares y solicitan dinero urgente para resolver alguna emergencia.

La Policía recomienda mantener la calma y contactar con la persona por otra vía distinta a Whatsapp para cerciorarse de cómo se encuentra. “Hemos conocidos casos en los que la víctima ha perdido desde 500 euros a 12.000”, detalla el jefe de la UDEF.

El banco nunca te va pedir por teléfono datos que ya tiene

Correos, llamadas y SMS maliciosos, que se sirven del engaño para atraer víctimas, son la puerta de entrada principal del ciberdelito. Las suplantaciones de líneas, que hacen creer a la víctima que el interlocutor es una empresa fiable –hasta el punto de que los mensajes fraudulentos se incorporan a la cadena de mensajes en el móvil de la compañía real–, son otra amenaza, al igual que las llamadas en las que el delincuente finge ser de la entidad financiera.

Dos policías de la UDEF de Ourense, en sus dependencias de la comisaría. / IÑAKI OSORIO

“El banco nunca te va pedir por teléfono datos que ya tiene”, subraya Araújo. “Las comunicaciones fiables con las entidades bancarias se realizan a través de sus app móviles, que tienen doble autenticación. No hemos conocido hasta ahora ningún caso de que un ciberdelincuente haya accedido. Lo más seguro es seguir las instrucciones del banco a través de la app y no abrir SMS ni pinchar en los enlaces, nunca”, avisa el agente.

Del mismo modo, nunca se debe instalar una aplicación que el interlocutor solicite, porque supone dar acceso remoto al delincuente. “A una persona le robaron 40.000 euros”, advierte el inspector que lidera la unidad.

En lo que va de año, la UDEF de Ourense lleva una docena de detenciones y un número superior de investigados, para cuya citación y declaración se solicita el apoyo a otros grupos de otras provincias. “Hoy mismo hemos solicitado cuatro declaraciones en cuatro regiones policiales diferentes, por una estafa de 40.000 euros”, indica el inspector.

Vista del edificio de la comisaría ourensana. / IÑAKI OSORIO

Persecución del blanqueo

La UDEF también se encarga de elaborar informes patrimoniales y de la averiguación del blanqueo de capitales. "Tenemos tres asuntos en los que hay varios millones de euros estafados y se ha dado cuenta al juzgado de que se está iniciando también una investigación por blanqueo. Son operaciones muy largas y complejas de investigar: hay que analizar decenas de cuentas bancarias y rastrear a dónde va el dinero. Mediante el bloqueo de propiedades –hemos solicitado el de varios pisos y vehículos–, se intenta asegurar la cuantía de la posible responsabilidad civil o las sanciones que recaigan”, explica José Araújo.

Pornografía infantil

El trabajo no escasea. La UDEF de Ourense también esclarece casos de pornografía infantil. En 2023 realizó diez operaciones, mientras que este año tiene unas cinco activas. La mejora de los medios técnicos de los que se ha dotado la comisaría provincial de Policía en Ourense agiliza las pesquisas, al reducir la espera para la extracción y análisis forense de móviles, ordenadores y unidades de almacenamiento.

Esta tecnología se encuentra al servicio de otras tareas policiales, como la resolución de desapariciones u homicidios. Cuando el juzgado tiene prisa, es posible acortar la espera a pocos días en ciertos casos.

