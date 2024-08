La organista más longeva del mundo siente "el placer sensorial" de tocar pese a su sordera: “He sido feliz interpretando”

La leyenda viva del órgano, Montserrat Torrent (Barcelona, 1926), no pudo contener las lágrimas este sábado al reencontrarse, 41 años después, con el imponente órgano de la colegiata de Xunqueira de Ambía. Conocida como la gran dama del órgano, es la organista más longeva del mundo.

La Guerra Civil de la que huyeron en casa la hizo cambiar el piano por el instrumento de su vida. “¿Fue el azar? ¿Fue la providencia?”, se pregunta a sus 98 años la catalana, Premio Nacional de Música entre otros numerosos reconocimientos.

Lo extraordinario es que a punto de entrar en la centena y con una sordera que le hace sentir la música de un modo diferente y llenar claustros y teatros, Montserrat está inmersa en una gira de conciertos por Europa. El órgano es su motor. El domingo llenó la colegiata en un concierto gratuito organizado por el prestigioso Ciclo de Órgano de Xunqueira de Ambía. El 20 de noviembre actuará en Vigo, después de su gira por Italia y Suiza.

Las nuevas tecnologías y su mano derecha, José María, facilitan las decenas de entrevistas que solicitan a Montserrat en cada parada. El correo electrónico y una aplicación móvil para entablar diálogo facilitan la comunicación con una mujer que nunca entendió de barreras.

– Toca el órgano a las seis de la mañana, cuando dice que hay menos ruido. ¿Cómo es posible, si es sorda?

– Ser sordo no significa silencio absoluto. La música me ha ayudado a percibir ondas acústicas que en una vida cotidiana los seres humanos no perciben. Me permite tener una concentración absoluta y con toda mi experiencia de años y años tañendo tengo la percepción de lo que suena clara y diáfana, puedo aprovechar y servirme de las inmensas posibilidades del órgano para servir a la música.

– ¿Qué siente cuando toca las teclas?

– Al tañer las teclas siento su sonido y un placer sensorial sin parangón. El sonido surge con fidelidad absoluta.

– ¿Preparar una gira de conciertos por el mundo con 98 años no cansa? ¿De dónde saca la vitalidad?

– Mi vitalidad surge cuando estoy sentada en el banco del órgano frente al teclado. Para mí es como si hubiese rejuvenecido muchísimos años. Cuando me levanto del banco me acuerdo que tengo una edad muy avanzada y los males y achaques se hacen latentes.

– ¿Es más difícil afrontar la sordera o la edad?

– Actualmente la edad. Los viajes en tren, avión o en coche, el tener que pasar días fuera de tu hogar, con las penurias de habitaciones de hotel que nada tienen que ver con la tuya, el subir escaleras, siempre difíciles hasta poder llegar al encuentro con el órgano.

– El órgano la ha acompañado toda su vida. ¿Qué lecciones le ha dado el instrumento?

– Lecciones de vida. La adaptación a la diversidad de órganos, es como llegar a conocer muchas personas. Todos diferentes y todos te enseñan su sabiduría.

Torrent, sentada delante de un órgano. / CEDIDA

– Ha impartido numerosas clases magistrales como organista. ¿Y para usted, cuál ha sido la clase magistral más importante que ha recibido en su carrera?

– El encuentro con grandes maestros, Kastner, Tagliavini, Radulescu, Rilling... Todos han enriquecido mis conocimientos y me estimularon a seguir mi proceso de estudio.

– ¿Por qué se enamoró del órgano?

– ¿Fue el azar? ¿fue la Providencia? Nunca lo sabré. Lo que sí puedo constatar es que fue en Santa Coloma de Farners, Girona. Allí tuve la ocasión de tocar un órgano por primera vez. Un poco más tarde, en este órgano pude escuchar un sonido cautivador. Bach sonaba en el ámbito de la iglesia. En mi interno surgió el reto de ver si podía ser capaz de poder transmitir este milagro a los demás. Empecé a estudiar de este modo superficial, pero cuando pude interpretar un Coral de Bach, sentí una emoción tan grande que me hizo comprender que sería el encuentro con que llenar el vacío de mi existencia.

– ¿Se considera una pionera? ¿Cuál cree que ha sido el desafío más importante en su carrera?

–En Cataluña había excelentes organistas que me precedieron, tañían de otra forma. Para ellos era muy importante el instrumento. Por mi parte quise, y pretendo, servirme del instrumento con todas sus inmensas posibilidades para ponerlo al servicio de la música. Esta ha sido mi única pretensión.

– Se formó en el órgano en una época en la que las mujeres tenían demasiadas trabas para todo. ¿Alguna vez se sintió atada? ¿Siempre rompió las cadenas?

– Fue difícil, pero ahora veo que no le di importancia. No hice caso de todas los menosprecios recibidos, era feliz interpretando, lo externo no le di ninguna importancia. 60 años atrás las cosas eran distintas, pero fui incapaz de cualificarlas.

– ¿Conocía la colegiata de Xunqueira de Ambía? ¿Qué le parece este órgano?

– Han pasado 41 años de mi primer encuentro con la colegiata. Pero mi reencuentro me ha provocado una gran emoción. Tiene un duende que llena mi interior de una paz espiritual significativa e incomparable. Responde a una belleza sublime y difícil de describir. Cuando pude llegar al órgano las lagrimas brotaron. Su sonoridad tan intensa me predispusieron a vivencias de una plenitud intensa. Agradezco a Canco López y Elsa Ferrer que me hayan permitido experimentar este gozo intenso en mis postrimerías de mi vida.

