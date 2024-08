La clausura en el siglo XXI: diez monjes preservan el legado milenario de Oseira

Los diez monjes que residen en Oseira mantienen vivo el legado milenario del Monasterio. La comunidad, de orden cisterciense, preserva los valores de los primeros hombres que se retiraron en el siglo XII a este rincón del municipio de San Cristovo de Cea: devoción, trabajo, silencio e introspección.

La desamortización del siglo XIX provocó el abandono de la abadía, pero la actividad se recuperó en la primera mitad del siglo XX con la llegada de varios monjes del Monasterio de San Isidro de Dueñas, en Palencia. Luego vendría la rehabilitación del edificio impulsada por el padre Juan María, completada en los 90. El paso de los años ha mermado las filas de religiosos, pero el padre Alfonso, uno de los actuales residentes de Oseira, confía en el relevo generacional. “Ahora mismo, el hermano más joven tiene 29 años, y el más mayor 88, cumple 89 este año”, detalla.

Las cogullas de los monjes, que utilizan para los rezos. / Brais Lorenzo

Los diez monjes comparten su día a día, en donde el rezo conjunto y el trabajo (como elaborar licores, cuidar de la huerta o hacer pastas) ocupan gran parte de las horas. “Tenemos un voto de estabilidad. Cuando entras, aquí vives, cuando mueres, aquí te entierran. Somos como una familia”, explica. De hecho, entre los hermanos se acompañan a las citas médicas si lo necesitan, además de cuidar a los que caen enfermos -ahora mismo, uno de los religiosos padece alzhéimer-.

En pie, a las cinco

La vida monástica arranca a las cinco y diez de la mañana en verano, y a las cuatro y diez en los meses de invierno. La luz y la temperatura marcan su calendario ya que el edificio, de piedra, es un lugar frío. “El timbre suena a esa hora, pero no quiere decir que no te puedas levantar antes. Si lo haces, no puedes hacer ruido para no molestar al resto de hermanos”, aclara el monje. A las cinco y media, en época estival, comienza la actividad con las vigilias. Los religiosos son cistercienses, lo que quiere decir que sus rezos son siempre cantados. “La vigilia dura normalmente una hora, cuando termina, estamos un cuarto de hora más, cada uno meditando o rezando”, añade.

Al terminar, suena la campana, y se dirigen a su habitación, también llamada celda. Después de hacer la cama y asearse, arranca la hora de lectura individual de la Biblia que, normalmente, se hace en un espacio conjunto. “Luego nos vamos al laude con la misa, al finalizar tenemos un pequeño tiempo de oración y nos vamos a desayunar”, relata. En el comedor, así como en el resto de espacios, los monjes se colocan según su llegada al monasterio, en lugar de hacerlo según su jerarquía. De hecho, ser el superior es algo pasajero: el periodo no suele exceder los tres años. “Cuando se acaba ese tiempo, a nadie le da una pataleta, no tiene sentido”, apunta el padre Alfonso, que ocupó el cargo entre 2015 y 2018.

El comedor de los monjes. / Brais Lorenzo

Los religiosos se dividen tareas como repartir los alimentos, fregar o leer durante las comidas para el resto de hermanos. Cada semana, se intercambian los papeles. Al finalizar el desayuno, se ocupan de sus trabajos, como elaborar licores y pastas, ocuparse de la lavandería o cuidar el huerto. Después de comer, disfrutan de un tiempo de descanso para reponer energías. “Como estamos levantados desde temprano, hacemos una pequeña siesta, que aunque solo estires las piernas ya te ayuda, sobre todo, cuando vamos siendo mayores”, dice.

Por la tarde, dedican gran parte de las horas a sus tareas. Tras la cena, se reúnen en la sala capitular, excepto los martes, que tienen ese rato libre. Unos días, ensayan los cantos, otros, toca catequesis o comentar una enseñanza. “Igual que los músicos ensayan, nosotros también tenemos que hacerlo. Es muy importante salmodiar bien, estamos cantándole a dios, hay que hacer las cosas bien hechas”, afirma.

La sala capitular, en la que se reúnen. / Brais Lorenzo

Tras el capítulo, se van al último rezo del día, las completas. “Siempre se hace en penumbra, solo hay una lucecita, es muy bonito, especial. Se cantan los salmos, el ángelus, y cuando tocan las campanas, nos retiramos. El superior nos echa agua bendita y empieza el gran silencio”, detalla.

El gran silencio dura hasta después del desayuno del día siguiente y es un tiempo en el que no se puede hablar, ya que se dedica al recogimiento personal. “Hay que tener mucho cuidado, todo lo que se habla, distrae”, asegura. Lo cierto es que en el monasterio nunca hay ruido, ni cuando se levanta el gran silencio. No hay portazos, ni golpes, y los monjes no pasean charlando. “Si quieres hablar algo, lo haces en bajo. Yo me sorprendo mucho cuando voy al ambulatorio, en las ciudades hay tanto ruido...”, destaca.

Tampoco se escucha la televisión. “Tenemos una que nos regalaron, y la usamos solo para cosas importantes, como cuando se nombra a un nuevo papa”, comenta. Los religiosos pueden utilizar móviles, pero el padre Alfonso es claro: “Yo tengo un móvil, pero es de los chiquititos, de los de hablar. Me lo dieron cuando me hicieron superior, y no lo he cambiado. No quiero WhatsApp, ¡lo que me faltaba! Eso distrae mucho”, defiende.

Un monasterio abierto

Aunque la vida monástica es muy similar a la de hace un milenio, el monasterio está en contacto con el mundo exterior. Cuenta con página web y perfiles en redes sociales, una pequeña ventana al mundo para mostrar los productos artesanales elaborados por los religiosos, así como la belleza del lugar.

El propio enclave, de hecho, está abierto a visitas turísticas durante todo el año -a lo largo de 2023, recibió a 24.000 personas-, dirigidas en la mayoría de casos por guías. “Algún monje también las hace, yo mismo hice muchas”, apunta el padre Alfonso. Durante el recorrido, los visitantes acceden a los claustros, al templo, a la escalera de honor o a la botica, entre otras zonas, pero nunca a los espacios de clausura.

Visitantes en la tienda del monasterio. / Brais Lorenzo

El templo, por otra parte, acoge conciertos de forma puntual. Uno de los más esperados cada año es el de Carlos Núñez, que desde 2017 actúa en la iglesia de Oseira dentro de su gira “Lugares máxicos”. “Es una persona muy especial”, destaca. Los monjes disfrutan de parte del concierto desde el coro, en la parte alta: “Lo escuchamos antes de la última oración del día, luego ya nos retiramos y solo se queda el monje encargado de atenderlo a él y a su equipo”.

La hospedería es otra de las ventanas que conecta el mundo interior y el exterior. El monasterio cuenta con 14 habitaciones para visitantes, que pueden pernoctar durante un mínimo de dos noches y un máximo de siete. No es un hotel, ni un espacio dedicado al turismo. “Los huéspedes pueden venir a todos los rezos con nosotros, desde el primero, que se hace a las cinco y media de la mañana en verano y a las cuatro y media en invierno”, señala el monje. La demanda es elevada, sobre todo a partir de Semana Santa, y el perfil de los visitantes, muy variado. “Hay de todo, pero la gente normalmente viene de retiro, a desconectar. Vienen muchos peregrinos, extranjeros lo que más, y son los más religiosos”, apunta.

La leyenda cuenta que Syd Barret, fundador del grupo británico Pink Floyd, acudió un par de veces a la hospedería del monasterio. El padre Alfonso no lo niega -“creo que es una historia cierta”-, y reconoce que Oseira es un lugar “ideal” para desconectar y pensar “en las cosas importantes de la vida”.

