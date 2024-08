A los 57 años se hizo religioso: "Este lugar me fascinó"

La historia del padre Alfonso, natural de la campiña sevillana, no es la habitual en un monasterio. Su vida como religioso arrancó “tarde”, a los 57 años. “Yo era enfermero, trabajaba en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla”, comenta. Cuando sus padres, ya mayores, cayeron enfermos, fue él quien se encargó de cuidarlos como único hijo soltero. “Pedí una excedencia y estuve con ellos hasta que murieron, en casa”, cuenta.

Después de los fallecimientos, volvió a trabajar, y se vino a Galicia. “Vine con un sacerdote, primero a Sobrado do Bispo, que me gustó, y luego aquí, a Oseira. Esto me fascinó desde que llegué, nunca había visto un monasterio tan grande. Cuando me iba a marchar después de pasar unos días en la hospedería, me ofrecieron quedarme como voluntario en la tienda y dije que sí con los ojos cerrados. Y fue en ese tiempo que sentí la llamada de dios”, relata.

Tras tomar la decisión de convertirse en monje, se marchó a Sevilla para despedirse de su familia y deshacerse de sus bienes, ya que los religiosos no deben tener ningún tipo de posesión. “Nada te pertenece desde que te pones el hábito y la cogulla (túnica con capucha). Si dice usted que su único bien es dios, ¿qué sentido tiene estar respaldado por unos ‘pisitos’ o un coche?”, reflexiona. El 23 de enero de 2007, el día de San Ildefonso (y San Alfonso), con 57 años, ingresó en Oseira. “En julio ya tenía el hábito, normalmente se da más tiempo, pero si te decides por algo en la vida, no es lo mismo que lo hagas con 30 que con 50 años, normalmente”, asegura. No echa de menos la vida del exterior, y aunque sus raíces están en el sur de la península, también siente que Galicia es su casa. “Siempre digo que Oseira es una de las antesalas del Paraíso”, resalta.

