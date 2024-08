Ni escupir ni gritar: las normas más curiosas de las termas de Ourense

“Prohibido sacar fotos”. La norma afecta a las termas públicas de Ourense y, a menudo, no es bien recibida por los turistas que no entienden por qué no pueden llevarse a casa un recuerdo de su estancia en las pozas y compartirlo en redes sociales. Los usuarios frecuentes, normalmente vecinos de la ciudad, también se ven envueltos en tensiones diarias por la toma de imágenes. Aunque existía la normativa municipal desde hace 15 años, sobre el terreno era difícil de aplicar y, sobre todo, de vigilar. El Concello de Ourense eliminó este viernes en la junta local esta normativa, con el objetivo de “no perder la oportunidad” de enseñar Ourense al mundo.

Además de este veto ya suprimido, cabe recordar que hay más normas que rigen en la actualidad en las termas públicas de la ciudad. Aunque las más importantes están reflejadas en carteles informativos en las áreas de esparcimiento, otras son desconocidas para la mayoría de usuarios.

La junta de gobierno local del 18 de febrero de 2022 aprobó un texto de las condiciones generales de utilización de los espacios y la piscina termales de uso lúdico en el Concello de Ourense. Esta actualización se produce después de la pandemia, que obligó a las administraciones a cumplir medidas antiCOVID y adaptarse también a la regulación de aprovechamiento lúdico de aguas termales de Galicia.

Las termas son el atractivo turístico por excelencia de Ourense. No solo los viajeros hacen uso de las pozas públicas, un recurso gratuito empleado por los vecinos de la ciudad a diario, a pesar de que la oferta no está operativa al 100%. Son precisamente los usuarios frecuentes los que se ven a menudo envueltos en discrepancias por el uso de las termas. Las fotografías son un quebradero de cabeza común. No son las únicas reglas que sorprenden a los turistas.

En el documento de condiciones de uso, disponible en la web de Turismo del Concello de Ourense, la aplicación de las normas se rige al ámbito de A Chavasqueira, Outariz y Burga de Canedo. También a la piscina termal, si bien esta permanece actualmente cerrada, a la espera de ejecutar las obras de remodelación del recinto, en pleno Casco Histórico.

Una de las condiciones generales de uso es que se recomienda la consulta con un profesional de salud antes de emplear las pozas. También hay tres tipos de usuarios que deben acudir bajo supervisión de un adulto: personas dependientes, personas con trastornos psíquicos o de comportamiento y niños de 10 a 14 años.

El Concello tiene la facultad de negar el acceso o requerir el abandono de las instalaciones a aquellos que incumplan “de forma reiterada” las normas.

Media hora, sin pasarse

Uno de los límites es el tiempo: la permanencia dentro de la zona de baño será de máximo 90 minutos. La duración del baño, de media hora como máximo.

El documento también especifica que se debe evitar la exposición prolongada al sol antes del baño, una recomendación que en el caso de los usuarios frecuentes no es habitual, ya que las zonas verdes de las pozas son utilizadas para tomar el sol por la gran mayoría de usuarios que se acercan a las riberas del Miño.

Ducharse, mejor con jabón

Entre las obligaciones de los usuarios, la primera resulta una gran desconocida para el gran público. El documento refleja que es obligatorio ducharse antes, pero además “se recomienda hacerlo con jabón”. También se obliga a “mantener bajos los niveles de ruido y conversación”. Es habitual que el personal de las termas llame la atención a los usuarios que utilizan altavoces de música o que se juntan en pandillas provocando alboroto. El documento de uso del Concello de Ourense prohíbe estos comportamientos, justificando la norma en “mantener la tranquilidad del espacio lúdico termal”.

Precisamente en el apartado de la prohibición de uso de cámaras se prohiben también los aparatos de música, los teléfonos y cualquier objeto de grabación.

No se puede fumar en todo el recinto: tampoco con vapeador. Lo recoge la normativa.

Los animales tampoco pueden acceder a las pozas públicas, excepto si se trata de perros guía.

La normativa incluye flotadores y bicicletas como “material ajeno” que prohiben introducir en el recinto.

Como curiosidad, la norma incluye que “no se puede introducir o expulsar agua por la boca”, en un apartado que impide “sumergirse” dentro de la poza.

No se puede comer ni beber dentro de las termas, una norma que sí conocen los usuarios.

Más desapercibida, por inusual, pasa la normativa de “prohibido ofertar, prestar o garantizar servicios terapéuticos en las instalaciones”. El documento también refleja la limitación de “afeitarse, depilarse o lavar ropa”.

Un veto curioso es el de “cualquier comportamiento que pueda molestar a los demás usuarios”. En este apartado tan general, ponen como ejemplo conductas como salpicar, correr, saltar o hacer “excesivo ruido”.

Sentarse en las piedras que rodean cada terma tampoco es una opción. Un apartado señala que no está permitido “permanecer en las zonas empedradas adyacentes a cada vaso”.

Los pacientes ostomizados

Los pacientes ostomizados, obligados a vivir con una bolsa para recoger sus heces u orinas, lo tienen difícil. La norma señala que no está permitido el acceso a personas “con sistemas de retención de fluidos biológicos no adecuados, que puedan desprenderse y dejar salir los restos al agua”. Aunque la norma no prohíbe directamente la entrada a estos usuarios, señala como ejemplos las ostomías “mal selladas” o los vendajes no impermeables.

La edad para acceder a las termas también es objeto de tensiones habituales, especialmente entre los turistas que viajan en familia. Los niños menores de 10 años tienen prohibido el acceso a estas pozas públicas. La norma recoge que el personal de atención a las termas puede requerir el documento de identidad en caso de duda.

