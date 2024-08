El alumnado del aula de teatro de Ribadavia teme su cierre tras la dimisión de la directora

El alumnado del aula municipal de teatro de Ribadavia teme el cierre de la escuela tras la dimisión, hace un par de semanas, de la directora, Rosa Puga Dávila. La propia docente explicó en un comunicado la falta de acuerdo con el gobierno municipal para regularizar la situación del aula, aseguró que se le debe “mucho dinero” y apuntó al bajo presupuesto para mantener el funcionamiento del servicio, que en el último curso contaba con 74 personas inscritas entre adultos y niños.

Parte del estudiantado, en respuesta a la dimisión de la directora, reclama al Concello una reunión para conocer el estado de las cuentas –“el alumnado abonó regularmente las cuotas”–, reclamar el pago de la deuda con Puga y pedir que no se recorten servicios de la escuela. “Hay que pelear por mantener la estructura, la programación docente y el plan de estudios tal y como se venía haciendo hasta ahora”, reivindican. También piden al gobierno municipal “aclarar” su postura respecto al apoyo real a las bases educativas del arte dramático. “Ribadavia es igual a teatro”, señalan.

Por su parte, el alcalde del municipio, César Fernández, compromete la permanencia del aula, puesta en marcha por su equipo en el año 2019, y avanza que la fórmula administrativa será la misma que hasta ahora, un contrato menor. “Siempre ha habido transparencia absoluta”, recalca. El regidor asegura también la buena disposición del gobierno municipal para reunirse con el alumnado. “Les propusimos una fecha y no les venía bien”, afirma.

El papel de Rosa Puga

Pese a la corta edad del aula (cinco años), los estudiantes dan cuenta de la creciente demanda de las clases: “No tiene sentido cerrar las puertas de un servicio desbordado de alumnado, con lista de espera y crecimiento de matrículas a un nivel exponencial, y con un lleno absoluto en las muestras de fin de curso”. En ese sentido, ponen en valor el papel que jugó Rosa Puga Dávila, tanto en la calidad de la enseñanza como en el terreno personal: “Fue una magnífica pedagoga, una profesional empática y sensible, pero ante todo, una persona que supo transmitir fuertes valores, tratando no solo de educar en teatro, sino también en respeto y convivencia”.

Profesorado externo y prácticas

La programación del aula municipal de teatro de Ribadavia incluyó estos cinco años monográficos con profesorado externo (en muchos casos, docentes de otros países), así como prácticas escénicas para que el alumnado mostrase ante el público los conocimientos aprendidos. En este último curso, los 75 inscritos estaban divididos en 11 grupos según la edad. Según destaca el estudiantado, la respuesta de la audiencia siempre ha sido positiva en las actuaciones de final de curso –“hay gente que se quedó a las puertas ante representaciones de un nivel que demuestra una evolución y crecimiento indiscutibles”–. Por eso, piden el apoyo institucional para asegurar que el aula, de continuar, siga manteniendo los mismos servicios y la misma calidad docente.

