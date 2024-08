El pleno del Concello de Ourense aprueba 4,7 millones para blindar las nóminas hasta final de año

Tras meses de quejas entre los trabajadores del Concello de Ourense por no percibir la totalidad de sus salarios, el pleno aprobó este viernes, en sesión extraordinaria, una modificación de crédito de 4,7 millones para saldar deudas y asegurar los sueldos completos del personal hasta final de año. Los impagos se acumulan desde el pasado febrero, con casos de hasta un 40% menos en las nóminas de agentes de la Policía Local y bomberos al no percibir los pluses de nocturnidad y festividad. Además, el conjunto de los empleados públicos dejó de recibir la subida salarial del 0.5% correspondiente a 2023 y la del 2.0% de 2024. El expediente aprobado tiene el objetivo de poner solución, hasta diciembre, a la situación provocada por la sentencia que anuló el capítulo de personal de los presupuestos vigentes (de 2020) y que obligó a aplicar las partidas de los anteriores (2014), insuficientes para hacer frente a la realidad actual de la plantilla.

La modificación de crédito fue posible con los votos a favor de DO y PP, mientras que PSOE y BNG optaron por abstenerse. No obstante, se trata de una aprobación provisional, ya que el expediente se debe publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para ser sometido a 15 días de exposición pública. Por ahora, la sección de CCOO en el Concello ya ha anunciado que presentará alegaciones al texto, al considerar que fue “mal aprobado”. “En el propio expediente ya constan informes del área económica contrarios a la modificación, creemos que hicieron mal los cálculos y que se olvidaron de ciertos temas que perjudican a los trabajadores”, apuntan desde el sindicato.

Un millón para “imprevistos”

Los 4,7 millones de euros cubrirán, según el criterio del gobierno municipal, los impagos adeudados desde febrero y las nóminas completas hasta diciembre, así como los “imprevistos” que puedan surgir. De hecho, la diferencia del presupuesto para el personal entre 2020 y 2014 (el que se aplica actualmente tras la sentencia judicial) es de 3,7 millones, pero la modificación de crédito asciende a los 4,7 millones. Tamara Silva, concejala de Hacienda, explicó que este millón de euros extra podrá dar respuesta a gastos como “contratación de nuevo personal necesario o resolución de sentencias judiciales”.

Silva, al igual que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, también remarcó que los trabajadores municipales sí cobraron sus “nóminas fijas” desde febrero, y enfatizó que la parte que no recibieron fue la “variable”, correspondiente con pluses, ayudas de convenios y subidas salariales del 2023 y 2024.

Por su parte, la concejala del PSOE María Fernández Ojea recordó el criterio de la intervención municipal respecto a la modificación de crédito, que considera que “no es la modalidad adecuada” para subsanar los impagos. En la misma línea, Noelia Pérez, del PP, criticó el expediente: “En 2025 nos volveremos a ver aquí sentados para resolver cuestiones que a día de hoy siguen mal hechas”.

Luis Seara, del BNG, afeó al gobierno municipal por no haber llevado a pleno esta cuestión con anterioridad, pese a tratarse de una cuestión “prioritaria” para el conjunto de los trabajadores municipales. “Eran más importantes las luces de Navidad que pagar las nóminas completas”, lamentó. Por otra parte, reprobó el “modus operandi” del gobierno con las modificaciones de crédito, “siempre muy por encima de las necesidades reales de gasto”.

En las sucesivas intervenciones de los grupos de la oposición se resaltó el perjuicio causado a los empleados públicos desde febrero. “Están jugando con el pan de la gente y engañando a los trabajadores, que tienen familias, hipotecas y gastos”, apuntó María Fernández Ojea. En estos seis meses, los afectados llegaron a realizar varias concentraciones, e incluso entrar en el salón de plenos durante la sesión de abril, para denunciar públicamente la situación y reclamar sus salarios al completo.

El PP se atribuye el mérito y Jácome echa balones fuera

La votación de la modificación de crédito se realizó en apenas un minuto, pero el pleno municipal duró casi una hora. BNG, PP y DO intentaron buscar culpables del impago de las nóminas, sin llegar a un acuerdo. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, echó balones fuera y aseguró que el único causante “del embrollo” es el PP, ya que en 2021, cuando no se negoció con los sindicatos los presupuestos para personal (lo que motivó la denuncia que remató en la sentencia que los tumbó), la concejala de Hacienda era Ana Morenza. Por su parte, el PP le recordó que él ya era entonces el alcalde y jefe de personal, y se atribuyó el mérito del acuerdo logrado ayer. “Si los trabajadores van a cobrar este año, lo van a hacer gracias al Partido Popular”, sentenció Noelia Pérez, en relación a la “condición” puesta por su grupo a Jácome en julio para apoyar el presupuesto de las luces de Navidad si el Concello resolvía sus deudas.

Por su parte, Luis Seara, del BNG, apuntó a PP y a DO como responsables de los impagos al haber negociado con los trabajadores en 2021. Tamara Silva, sin embargo, apuntó al bipartido PSOE-BNG y al PP: “La sentencia que obliga a pagar los pluses viene derivada de 2013, cuando gobernaba PSOE y BNG, que no cumplieron, y luego, Jesús Vázquez (PP) tampoco lo hizo”. María Fernández Ojea, del PSOE, prefirió no personificar las culpas, aunque dejó claro que “quien estuviese al mando” entonces debería haberse sentado a buscar una solución, antes de esperar a que el personal no cobrase al completo sus salarios.

