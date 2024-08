600 peticiones de memoria histórica pendientes por falta de personal en el juzgado de Celanova

El sindicato Alternativas na Xustiza-CUT ha solicitado a la Dirección Xeral de Xustiza un refuerzo de auxilio judicial para el juzgado de Celanova. “La sobrecarga de trabajo está afectando al funcionamiento del juzgado y, por tanto, a la ciudadanía. Un ejemplo son las casi 600 peticiones pendientes de contestar derivadas de la Ley de Memoria Democrática”, subraya el sindicato.

El déficit de personal en la administración de justicia es especialmente complicado en los juzgados mixtos únicos, como el de Celanova, debido a cuestiones como las guardias permanentes, las plantillas reducidas o la movilidad de jueces, letrados y funcionarios. En Celanova la única trabajadora de auxilio judicial “está acometiendo muchas funciones que no le corresponderían por ayudar a sus compañeros”, señala el sindicato. “Un auxilio judicial no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Si se encuentra en un juicio o en una declaración no puede estar atendiendo al público y tramitando expedientes en el Registro Civil, encargándose de la gestión del archivo, ocupándose del correo, etcétera”.

Alternativas reclama a la Xunta el nombramiento “urgente” de un refuerzo de auxilio judicial en Celanova, para poder poner al día las solicitudes de memoria democrática pendientes. “El retraso está provocando un grave perjuicio a muchos ciudadanos. En Celanova mucha población emigró en masa durante el siglo XX a países como Venezuela o Estados Unidos, y son constantes las peticiones al Registro Civil en verano”.