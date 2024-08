Lola, una pieza imprescindible en las Xornadas de Folclore

El Centro Residencial Docente de la ciudad se convierte cada verano en la casa de los artistas invitados a las Xornadas de Folclore. En sus casi cuarenta ediciones, más de 15.000 artistas de todas partes del mundo han pasado por las instalaciones, en las que hacen su día a día durante las dos semanas de festival. En el centro duermen, comen, ensayan actuaciones y traban amistades con los integrantes de otras agrupaciones.

A todos, o a casi todos, los ha visto pasar Lola Ruiz. “Yo fui la jefa de residencias aquí durante 22 años, llevaba todo el peso de la organización del centro cuando venían en verano, siempre me quedaba aquí con ellos”, explica. Pero después de jubilarse, hace ya 15 años, no dejó de formar parte del equipo. “Todos los años me llaman por si quiero venir, y yo vengo, claro, lo hago encantada”, asegura.

La experiencia que atesora, los compañeros como Xulio Fernández, y su vínculo emocional al centro la animan a regresar con cada nueva edición de las Xornadas. “Vivo en Oleiros, pero me vengo estas semanas sin problema ninguno”, añade.

Organizar el espacio

Ruiz se encarga de organizar las instalaciones para dar respuesta a las necesidades de los artistas. “Yo conozco todo esto, conozco las habitaciones, la cocina, las salas... Lo que hacemos es distribuirlos por grupos para dormir, y también en el comedor, donde todas las mesas están marcadas por grupos”, detalla. En ese sentido, Ruiz pone en valor el trabajo diario del personal de cocina -“son fabulosos”-, que se encarga de diseñar distintos menús con sello ourensano para los artistas.

Además de disponer los espacios, por las tardes Ruiz se queda en el centro. “Me quedo con el personal de limpieza, que vienen cuatro trabajadoras, y aquí estamos hasta las diez de la noche”, apunta. Pese a la intensa actividad durante los días de festival, no hay hueco para el estrés. “Es que ya conozco todo, ya lo he hecho muchas veces”, añade. En ocasiones, las agrupaciones repiten experiencia en las Xornadas. Este año, hay caras conocidas. “El grupo de Serbia ya vino, a los directores ya los conocía, entonces cuando te ven ya se acercan. Los bailarines, eso sí, sí que suelen cambiar. Hay muchos que son muy jóvenes, casi niños”, comenta.

Ruiz da cuenta de uno de los cambios que ha notado con el paso de los años. “Los grupos tienen a su disposición tarjetas para entrar y salir cuando quieran, pero este año no han querido casi tarjetas, quieren asegurarse de que los artistas duerman y descansen lo que necesitan”, señala.

Desde que comenzó a trabajar en el centro, hace casi cuatro décadas, el espacio ha cambiado mucho. “Las instalaciones están preciosas, la verdad es que el gerente que hay ahora, Fran, es una maravilla”, comparte. Pese a las obras y renovaciones, sigue sintiendo el espacio como propio. “Para mí es como volver a mi casa, me siento muy querida por todo el personal, la verdad”, asegura.

La biblioteca del centro, de hecho, lleva su nombre, en homenaje a su dedicación ininterrumpida durante más de 20 años. “Yo también les quise dejar un detalle, y en una de las piedras que hay en el entorno les dejé una dedicatoria para el alumnado, porque siempre se portaron muy bien conmigo”, resalta.

Cuando acaben las Xornadas, Ruiz volverá a Oleiros, pero solo hasta el próximo verano. “Si me llaman el año que viene, claro que vuelvo, ¡y espero poderlo hacerlo!”, dice.

