El fado, un acompañante más en el hospital

Nunca antes había sonado el fado entre las máquinas de diálisis y las salas de oncología del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). La artista María do Ceo actuó este lunes por la mañana frente a pacientes y familiares, dentro de la iniciativa Música en Vena de conciertos en centros sanitarios. “Yo ya conocía oncología por haber acompañado a familiares, y sé que cuándo estás ahí deseas irte cuanto antes”, reconoce Do Ceo, a quien todavía se le empañaban los ojos horas después de la actuación. “Ha sido una experiencia muy bonita y muy emotiva, me llevo mucho más de lo que llevé”, asegura.

La fadista y sus músicos mostraron una propuesta alegre, con temas variados y populares, con referencias a la naturaleza. “Quisimos que la tonalidad fuese alegre y que la gente pudiese cantar con nosotros. Queríamos que se olvidasen de ese camino de espinas durante un rato, porque muchas veces estás allí y solo piensas en la enfermedad y en la medicación”, señala.

Fue una experiencia muy bonita y nos sentimos muy agradecidos de haber tenido esta oportunidad María do Ceo — Fadista

La primera parada de la artista fue la unidad de diálisis, donde cantó mientras los pacientes recibían su tratamiento. Después, Do Ceo y sus compañeros se trasladaron a la sala de visitas de oncología, a donde se acercaron enfermos y familiares. “Al terminar, algunos se quisieron sacar fotos con nosotros o que le firmásemos los carteles del concierto, la verdad que fue muy bonito y nos sentimos muy agradecidos de haber tenido esta oportunidad”, explica.

De hecho, no duda en repetir la experiencia. “Lo primero que piensas es que vas a estorbar más que otra cosa, cuando es todo lo contrario. En diálisis, donde los pacientes pasan tantísimas horas, veía las chispas de felicidad de sus ojos encima de las mascarillas por escuchar música en directo”, apunta.

La artista también agradece la acogida de los trabajadores del CHUO: “Desde que pusimos un pie hasta que nos fuimos fueron muy atentos y nos trataron muy bien”.

Artista solidaria

María do Ceo llegó a Música en Vena, uno de los proyectos de la Fundación Cultura en Vena, a través de la periodista Lucía Rodríguez. “Me llamó para decirme que si querría participar y le dije que por supuesto, que les pasase mi contacto. Cuando me llamó Virginia, de Cultura en Vena, y me contó que ella también había acompañado a su hermana en la quimio y que solía llevar una guitarra para que le pasasen las horas, no lo dudé”, recuerda.

Pero esta no es la primera vez que la fadista actúa en un entorno sanitario. Antes de alcanzar la fama y vivir de la música, ya había probado experiencias similares. “Hace más de 30 años tenía una rondalla con familiares y amigos, todos trabajábamos en otras cosas, pero los viernes nos juntábamos para tocar. Fuimos a residencias de mayores, a hospitales... Pero desde ese momento no volví, y no sabía que se estaba haciendo en hospitales de toda España gracias a Música en Vena”, dice.

La solidaridad de Do Ceo también queda patente en sus continuas colaboraciones con oenegés y organizaciones sociales como Proyecto Hombre, Manos Unidas, Cruz Roja o la asociación Down. “Siempre que pueda, ahí estaré. Creo que es algo que los artistas debemos hacer, estar ahí en los momentos de más vulnerabilidad de las personas para ayudar a despejarles la mente”, recalca.

Proyectos para humanizar espacios sanitarios

La Fundación Cultura en Vena nació con el objetivo de impulsar iniciativas artísticas en los centros sanitarios de toda España. Entre sus distintos proyectos, la entidad promueve actuaciones musicales (como la de ayer en el CHUO), exposiciones de pintura o cuentacuentos para los pacientes más pequeños. Desde 2022, la fundación cuenta con un convenio de colaboración con el hospital ourensano, lo que ha hecho posible no solo el concierto de María do Ceo, sino también la muestra “Pequeños pacientes, grandes lectores” y una exposición de Joaquín Sorolla.

Por su parte, desde el departamento de Humanización del CHUO también han dado pasos en la inclusión de programación cultural en el día a día del hospital. Las pasadas navidades, los pacientes contaron con múltiples actividades en los espacios comunes, como pequeños conciertos de agrupaciones de la ciudad o incluso espectáculos de magia.

