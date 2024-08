Un testigo reconoce a uno de los detenidos por la agresión mortal del músico callejero

Los dos hombres detenidos por su presunta implicación en la agresión con arma blanca a Jorge G.G., un flautista callejero y sin hogar que falleció dos días después de la agresión en el CHUO, pasan hoy por la tarde a disposición judicial. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría provincial lideran la investigación, tras la autopsia que confirmó que la causa de la muerte fue violenta y de carácter homicida. Según fuentes policiales, un testigo reconoce a uno de los supuestos agresores, un testimonio que resultará crucial para avanzar en las pesquisas. El apuñalamiento se produjo el jueves de madrugada en la avenida de Santiago, una calle que solían transitar Jorge y otras personas toxicómanas, próxima a puntos habituales de venta de sustancias. En el momento de la agresión, había clientes en un bar cercano, que al ver a Jorge herido llamaron a la ambulancia.

Los dos detenidos pasarán a disposición judicial en el juzgado número uno de Ourense, que se encuentra hoy de guardia en las dependencias del barrio de O Couto. El de Jorge es el primer homicidio registrado en la provincia de Ourense en lo que va de año.

En los bancos del Parque San Lázaro que habitualmente ocupan un grupo de personas con problemas de alcohol y drogas no se hablaba ayer de otra cosa: la muerte de Jorge G.G., al que definen como un buen chaval que, como otros de este punto de encuentro, eligió un mal camino con sus adicciones. Este flautista callejero y sin hogar, muy reconocido en la ciudad, no superó las graves lesiones que sufrió en la cabeza tras el apuñalamiento en la avenida de Santiago. El paso más relevante dado por los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) que dirigen la investigación ha sido la detención de dos sospechosos que, según fuentes policiales, podrían tener relación con el ataque que sufrió Jorge y que terminó con su vida. Según fuentes cercanas al caso, los implicados son también consumidores habituales de sustancias, que se mueven en los mismos círculos que frecuentaba Jorge. Uno de los detenidos reside en las infraviviendas cercanas al Sexto Instituto, en el mismo barrio de O Vinteún en el que ocurrió la agresión que acabó con la vida de Jorge. La justicia dictaminará ahora el grado de implicación de los dos sospechosos en la muerte de Jorge.

Último adiós a Jorge en el cementerio de Toén

Jorge G.G. era de sobra conocido en la ciudad. Frecuentaba todos los barrios, especialmente A Ponte y los Vinos, tocando su flauta. Se le conocía por su carácter ‘protestón’ con quien no le daba limosna y era habitual verlo implicado en conflictos. Durante años durmió en la calle. Gran parte del tiempo en el parque de la Alameda de A Ponte, donde pasó parte del tiempo de pandemia. Los chavales de los institutos cercanos solían visitarlo en los recreos, cuando Jorge se encontraba de mejor humor. Las autoridades y los colectivos sociales intentaron ayudarle en varias ocasiones para sacarlo de la calle y de las drogas, sin éxito. Los que le conocieron de joven recuerdan a otro Jorge, que llegó a formarse en Electrónica y pasó su infancia en las Camelias. Los allegados coinciden en que las drogas forjaron su carácter y lo sumieron en una deriva de la que no logró salir. La familia más cercana a Jorge veló ayer sus restos mortales en el tanatorio de As Burgas de la ciudad. A final de la tarde, fue enterrado en el cementerio parroquial de Santa María de Toén. En este concello ourensano tenía raíces por parte de un abuelo, que vivió en el barrio de O Pazo, y falleció hace unos años. También tenía familiares en Mugares, localidad de Toén.