La reunión secreta de dos aldeas de la raia en los montes gallegos del contrabando

Un cartel da la bienvenida a ‘Espanha’ en la frontera portuguesa con Calvos de Randín. La única aldea lusa ubicada en el norte de la Reserva del Xurés, Tourem, comparte mucho con el último pueblo del municipio ourensano: Randín. Vecinos de ambas localidades se mezclan a través de sus caminos a diario. Son dueños de una misma forma de vida. En sus historias de vida hay contrabando de tabaco, aceite o bacalao, a uno y a otro lado de la raia. En el presente, muchos son pareja y sus hijos aprenden en casa portugués y gallego, en un territorio que no entiende de fronteras. Por aquí pasa el ‘Camiño Privilexiado’, un sendero sin ley de siete kilómetros donde antaño los lugareños no pagaban impuestos, dando rienda suelta al contrabando que comunicó el Couto Mixto, ese territorio sin ‘marcos’ que llegó a ser durante 700 años un estado independiente, considerado una de las primeras repúblicas de Europa.

Los vecinos disfrutaron de pulpo y churrasco. | // FDV

En estos montes, la policía solo podía castigar el homicidio. De aquello queda el testimonio oral de los más viejos y la amistad actual de los más jóvenes, que hace que cada año se comprometan con la fiesta del ‘Encontro Transfronteiriço’. Randín y Tourem celebraron ayer la decimonovena edición de esta fiesta de hermanamiento casi oculta para el resto de los mortales, pero de sobra conocida – y cita obligada– para los vecinos y veraneantes de esta zona. Cada mes de agosto, desde hace veinte años, los del lado ourensano –Randín– y los del lado portugués –Tourem– se encuentran en el ‘marco da fronteira’ que ahora divide dos aldeas que no llegan al centenar de habitantes, pero que dibujan el límite entre dos países, España y Portugal.

Precisamente en el marco que separa Portugal y España tiene lugar el acto de hermanamiento entre Randín y Tourem que cada mes de agosto congrega a centenares de personas. Los portugueses salieron en procesión con su santo –Sao Pedro– a las 11,15 de la mañana, y los de Randín con el suyo, San Juan, a las 12,15 horas para ellos.

El cura firmó el hermanamiento con una misa de fraternidad cuando los dos santos, a medio camino, se encontraron. Por aquí pasa la ruta del contrabando, donde los pobladores recordaron la época de intercambios comerciales a uno y al otro lado. Los tiempos en los que no había frontera física. Con todo, la separación siempre ha sido solo en los mapas. Tourem y Randín no entienden de marcos.

Los curas misan en gallego y portugués: “Aquí nunca hubo fronteras”

Fue el cura el que tuvo la idea de hermanar simbólicamente a las aldeas de Randín (Calvos de Randín, Ourense) y Tourem (Montalegre, Portugal). Apenas las separa un quilómetro de carretera, en plena Reserva del Xurés. Y los puntos de encuentro son muchos más. Lo que para estas localidades es rutina –familia, trabajo y vida social a uno y al otro lado de la raia– se oficializa cada mes de agosto con el encuentro transfronterizo. La misa, a medio camino, se oficializa en gallego y portugués, con los dos curas a la vez. Lo cuenta Joaquín Macedo, presidente de la asociación vecinal de Randín. “Empezó el cura con la fiesta, porque había bastante relación entre los pueblos. Aquí hay mucha convivencia. No entendemos de fronteras, nunca las hubo”, señala este organizador del encuentro, una cita en la que se vuelcan ourensanos y portugueses. El marco de la frontera tiene fijado el 2004 como el año del primer encuentro, por lo que esta sería la edición número veinte. Sin embargo, durante la pandemia no hicieron fiesta. “Estamos emocionados porque el próximo año será la edición número veinte”, explica Joaquín Macedo. Cerca de 400 personas se juntaron ayer a medio camino, en un almuerzo campestre como los de antes. Cada familia y cada grupo de amigos lleva sus provisiones y comparte con el resto. No faltaron ni el pulpo ni el churrasco a una cita que no se pierden los vecinos por nada del mundo. El verano, época en la que regresan a la aldea los emigrantes, propició el éxito de la convocatoria. Para el 20 aniversario preparan ya una fiesta grande.

Suscríbete para seguir leyendo