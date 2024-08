Los últimos hombres del barro amarillo de la Ribeira Sacra

En el lugar de Veigachá ya solo quedan una docena de habitantes. Este núcleo de la parroquia de Niñodaguia, en Xunqueira de Espadanedo, alberga casi en silencio uno de los tesoros más importantes de la Ribeira Sacra. Allí está el Monte do Barro, de donde Enrique Cabana y Agustín Vázquez, los últimos alfareros de la zona, extraen la arcilla que dota de una identidad única a la alfarería de Niñodaguia.

El barro amarillo que sale de estos bosques es la característica más singular de la alfarería tradicional a la que llevan dedicados toda una vida. El alto contenido en caolín y las altas temperaturas a las que se someten las piezas – más de mil grados – confieren ese tono amarillento a las vasijas, que ya no tienen otras manos que las moldeen.

Enrique y Agustín lo saben, pero piden dignificar el oficio mientras haya un solo ‘cacharreiro’, como se conoce en la Ribeira Sacra a estos artistas del barro amarillo. Hasta el domingo, como si fuese un espejismo, los lamentos dejan paso a la fiesta. Niñodaguia acoge desde ayer el décimo Encontro de Cacharreiros, una fiesta para vecinos y visitantes que pone en valor el oficio, el museo y las ventas.

Las historias personales de Agustín y Enrique se cruzan. Ambos se formaron con el tío de Agustín. Dicen que era el mejor ‘cacharreiro’ del pueblo. Cuando falleció, tomaron rumbos diferentes. El primero tiene un taller con su hijo, que tira más por las piezas modernas y utilitarias, especialmente para la hostelería. El segundo, Enrique, tuvo que adaptarse a un taller nuevo en 1983. No fue fácil. Padece retinosis pigmentaria, una enfermedad sin cura que afecta a la retina.

Enrique no ve nada, pero hace obras de arte con sus manos. “No veo ni sombras, el taller lo tengo a mi manera. Pero sí es difícil trabajar con una discapacidad visual. Rompo muchos cacharros. Lo que hago es trabajar por costumbre, y gracias a que tengo mucha claridad en el taller. Yo veo como si tuviera un tubo delante. Si me das la mano y te miro a la cara, no te veo”, señala. Su ángulo de visión se reduce a cero a los lados.

El futuro tampoco lo ve claro en el oficio. “Esto morirá, quedará solo el hijo de Agustín y nada más”.

Agustín cree que si volviera atrás, sería alfarero otra vez. “La calidad de vida es extraordinaria, claro que hay vida en esto, pero no hay aprendices. ¿Cómo le metes a un joven esto en la cabeza? Formar a otros es complicado, debería haber una escuela permanente en el museo de Niñodaguia, donde tenemos el horno. Si queremos que la Ribeira Sacra sea Patrimonio Mundial de la Unesco, la alfarería es lo más importante que tenemos”, dice Agustín. Se considera un “luchador”, porque “quiero dignificar el oficio como patrimonio cultural, pero cada día me doy cuenta de que la cultura de los pueblos no le importa a los políticos”.

Para el Museo de Niñodaguia pide atención. “Hay una chica atendiéndolo a la que le redujeron las horas y si la Ribeira Sacra quiere potenciar el futuro de un pueblo no podemos tener a una persona trabajando por 780 euros al mes”, critica. Lejos de encontrar discrepancias, las autoridades entendieron las críticas y reafirmaron su compromiso con Niñodaguia.

Recuperan una vasija de miel del año 1800

Agustín Vázquez, además de alfarero de Niñodaguia, es un apasionado de la historia etnográfica relacionada con su oficio. Hace años que recupera piezas tradicionales, siguiendo la ‘receta’ de cómo se hacían antaño. Muchas de las obras de arte que restauró con su torno ni siquiera tienen utilidades en la actualidad. Sin embargo, Vázquez sigue estudiando, especialmente gracias a los libros de Luciano García Alén, donde encuentra las vasijas que utilizaban antes sus vecinos, muchas con varios siglos de historia detrás.

En una de las publicaciones, donde el etnógrafo García Alén recorre los pueblos alfareros de Galicia, Agustín encontró una reseña de la melera de Niñodaguia, una vasija grande en la que se guarda la miel. Este año la ha recuperado. “Me encanta la alfarería. Esta pieza la encontré a raíz de un coleccionista de Samos, que conserva más de 10.000 piezas de alfarería. La vi y me encantó, tenía que recuperarla”, señala. Cree que la melera de Niñodaguia data del año 1800.

