Absuelto un acusado de amenazar a su esposa con una pistola de matar cerdos

“La versión que la denunciante ofreció a los agentes acerca de que su marido la llegó a amenazar con esa pistola es contradictoria con la prestada por ella misma en el acto del juicio”, señala la magistrada del juzgado de lo Penal Número 2 de Ourense. Un hombre de 57 años nacido en Portugal sale absuelto del delito de amenazas por el que fue juzgado, “al no haber podido contar con elementos corroboradores de la versión de la denunciante, la cual es negada rotundamente por el acusado”, refleja la sentencia. La resolución no es firme: cabe recurso de apelación a la Audiencia.

El encausado, sin antecedentes penales, y la denunciante mantuvieron una relación sentimental durante diez años. En 2017 se casaron. La supuesta amenaza se produjo el 17 de agosto de 2022. “Puta, hija de puta, que andas con todos, no vales para nada, te voy a matar, te mato con la pistola de matar los cerdos, te voy a dar unas hostias”, fueron las supuestas expresiones injuriosas.

Un "novedoso relato" en el juicio, dice la jueza

No ha podido probarse que el acusado le hubiera dicho eso a su mujer, ni tampoco que hubiese cogido una pistola que posee para matar animales y la hubiera introducido escondida en la vivienda, para después colocarla encima del armario de la habitación del matrimonio.

Allí la localizaron los agentes, pero el acusado dijo que la tenía desde hacía tiempo en ese lugar. La denunciante aseguró que una vecina vio cómo él entraba en casa con algo envuelto en un paño, y que también escuchó las amenazas del encausado.

“Sorprende este novedoso relato de la denunciante, pues nunca antes había hecho mención a que su vecina hubiese sido la persona que la avisó (...) ni que había escuchado las amenazas de muerte”, apunta la togada.

“Llama la atención que, siendo testigo presencial de los hechos, no interese su declaración testifical para poder considerar corroborada esa imputación. La versión de la denunciante acerca de que la testigo no podía venir porque vive en Barcelona no resulta muy convincente, pues existen medios para que pudiese prestar declaración sin necesidad de tener que desplazarse, y en todo caso, podría igualmente la denunciante haber aportado el Whatsapp en el que supuestamente esa vecina le informa de que el acusado llevaba algo en las manos hacia la casa”, añade la sentencia.

La magistrada también observa “ciertas contradicciones” en la declaración de la denunciante a la hora de concretar qué expresiones amenazantes le manifestó el acusado, “pues, si bien en un momento hizo referencia a amenazas de muerte, posteriormente indicó que le amenazó con sacarle la casa”, recuerda la autoridad.

“Al contar exclusivamente en el presente caso con una versión frente a la contraria, sin que hayamos podido contar con una corroboración periférica del relato de la denunciante, es por lo que, en aplicación del principio in dubio pro reo, debe dictarse sentencia absolutoria”, concluye la jueza.

Suscríbete para seguir leyendo