Los geriatras piden más plazas públicas en residencias: “No hay pensión que soporte los precios”

La provincia cuenta actualmente con 6.176 plazas geriátricas repartidas en 153 centros residenciales, a la vista del registro de la Consellería de Política Social. La dimensión de recursos supera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja un 5% de camas para cada 100.000 mayores de 65 años. “Ourense es la provincia más envejecida de Galicia, pero es la que mejor está en cuanto a número de plazas”, asegura José Manuel Pazos, presidente de la Asociación Gallega de Residencias de la Tercera Edad (Agarte) y vocal de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX).

Si bien el número de camas se adapta a las necesidades de la población, no sucede lo mismo con el precio. Actualmente, el coste de una plaza residencial se sitúa en toda Galicia entre los 1.800 y los 2.300 euros al mes, según el tipo de habitación, el grado de dependencia de la persona y las prestaciones del centro. En el caso de Ourense, la pensión media de los mayores no supera los 950 euros. “No hay pensión que soporte los precios de las residencias. Muchas veces tiene que ayudar a pagar la familia, porque lo que gana la persona no llega”, explica Pazos.

Tanto Agarte como la SGXX mantienen una postura clara: incrementar el número de camas financiadas en toda la comunidad. En la provincia, solo el 24% de las plazas son públicas (sea en un centro dirigido por la Xunta o en un centro concertado). En el conjunto de Galicia, que cuenta con alrededor de 23.000 camas, menos de 8.000 son subvencionadas. “El resto, las pagan las familias. Por eso es tan importante repensar el sistema que tenemos actualmente”, apunta el geriatra. La Xunta ofrece bonos para ayudar a costear la estancia residencial, pero Pazos considera insuficiente la medida: “Como mucho, llegan a recibir 400 euros al mes que, en relación con el precio de la habitación, es muy poco”.

La asignación de plazas

Los mayores que obtienen una plaza pública son sometidos primero a una evaluación de su grado de dependencia por parte del personal de la Xunta. Una vez que ya cuentan con la acreditación, entran en la lista de espera para acceder a una plaza subvencionada. “En estos momentos, en toda Galicia hay unas 2.000 personas en espera de un centro, pero hay muchas personas más realmente, lo que pasa es que todavía no han sido valoradas, están en la ‘nube’. Muchas se mueren antes de tener opción a solicitar una plaza geriátrica”, lamenta Pazos.

En esa línea, las asociaciones profesionales y las familias de afectados reclaman desde hace años acelerar el proceso de evaluación para proteger a los mayores. Durante el proceso de espera, de hecho, es habitual que el estado de salud empeore.

Por otra parte, la desigualdad de recursos residenciales entre las provincias gallegas puede provocar que, una vez la persona accede al recurso, sea trasladada a otra localidad. “En Pontevedra, por ejemplo, ahora mismo necesitamos unas 11.000 camas para cubrir las necesidades de la población, por lo que si un mayor recibe una plaza pública, puede que lo envíen a un centro de la provincia ourensana o lucense, por ser las de más oferta”, señala el geriatra, que incide en el impacto para la persona y para su familia. “Se nos llena la boca hablando de la atención centrada en la persona y lo primero que incumplimos es mandarlo lejos del lugar en el que reside”, añade.

La falta de sanitarios también afecta a los centros de mayores

La escasez de profesionales sanitarios no solo afecta a centros de salud y hospitales, sino también a las residencias geriátricas. “Por un lado no hay apenas personal disponible para contratar, y por otro, este es un sector que la gente no lo quiere. Cuando les dices que hay que trabajar sábado, domingo, festivos, por la noche... La gente quiere calidad de vida y no estar atados a turnos en el trabajo, pero claro, en este sector son así las condiciones”, explica José Manuel Pazos.

Al mismo tiempo, pone sobre la mesa la competencia actual entre las residencias sociosanitarias y los centros hospitalarios. “En el Sergas, los sanitarios tienen muchas horas menos de trabajo, por lo que es normal que prefieran trabajar allí, yo lo entiendo”, apunta. Los geriátricos de la provincia, de hecho, comenzaron a buscar profesionales de Enfermería en el norte de Portugal después de la pandemia para cubrir las vacantes. “El problema es que una vez que están aquí no es tan difícil que empiecen a trabajar para el Sergas”, señala. Los centros de mayor tamaño también cuentan con médicos, pero la situación es similar: apenas hay profesionales disponibles y, los que buscan trabajo, prefieren un contrato en un centro asistencial. “De aquí a 10 años, con las jubilaciones que va a haber entre los facultativos y la falta de relevo generacional, va a ser muy difícil cubrir las necesidades de cobertura en las residencias”, advierte José Manuel Pazos.

