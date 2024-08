Los asuntos del Consultivo: del ‘cambiazo’ de una camioneta al antivirus del Concello

El Consello Consultivo de Galicia, un órgano de carácter técnico y jurídico al servicio de las administraciones, emitió una veintena de informes relacionados con la provincia de Ourense en 2023. Las administraciones locales copan las consultas a este órgano independiente, con 18 dictámenes emitidos relativos al Concello de Ourense y a otros gobiernos municipales de la provincia (Bande, Carballiño, Chandrexa de Queixa o Xinzo de Limia han hecho uso de este servicio). La memoria de actividad del Consello relativa a 2023, publicada recientemente, recoge materias muy diversas: desde reclamaciones patrimoniales por caídas, hasta el lío de las licencias de antivirus del Concello de Ourense, pasando por varias reclamaciones al CHUO.

El Concello de Ourense recurrió el año pasado a un tercero para mantener la licencia de antivirus de los equipos de la Casa Consistorial. El gobierno local envió al Consello Consultivo el asunto de la resolución del contrato de renovación del software, ya que la empresa incumplió el contrato tras problemas con los derechos de explotación. El Consultivo le da la razón al Concello, destacando los “graves daños que provocaría la extinción de la licencia sin prórroga inmediata”.

En materia sanitaria hay varios casos. Destaca el de un usuario que solicita responsabilidad patrimonial al Sergas por el fallecimiento de un familiar tras contagiarse de COVID en el propio CHUO. El Consultivo determina que en la unidad donde se encontraba ingresada la mujer se siguieron los protocolos adecuados, por lo que no se puede “imputar” la infección contraída por la fallecida en el hospital.

La Diputación de Ourense solicitó al Consello Consultivo que interviniese en cuatro asuntos. Uno de ellos se debe a la resolución del contrato de una plataforma elevadora de un vehículo todoterreno, tipo pick-up, con destino al Servicio de Aguas y Medio Ambiente. La empresa solicitó una ampliación del plazo de entrega, alegando que la crisis de la pandemia y la falta de suministros del sector del automóvil le impedían cumplir los plazos. La Diputación se quejó de que el vehículo ofertado era una camioneta Ford Ranger, pero le entregaron un Isuzu Dmax. El Consello Consultivo le da la razón a la Diputación y afea a la empresa la falta de diligencia. No ve justificado el cambio ni el retraso en la entrega.

El Consello Consultivo también falló a favor del Consorcio Provincial de Bomberos, para desestimar la reclamación de una familia de Maside que sufrió un incendio en su casa. Se quejaron de que los bomberos actuaron tarde. El Consultivo destaca que el fuego se propagó rápido porque había mucha madera empleada como material de construcción y considera que la “elevada pretensión indemnizatoria de la parte reclamante (200.000 euros) carece de “la más mínima justificación”.

Un socavón sin señalizar

Un enorme socavón sin señalizar en la calle Abeledo, en Taboadela, ocasionó un accidente que le causó daños por valor de mil euros al conductor de un Mercedes, mientras que su acompañante tuvo que ser atendida en el CHUO por lesiones. El informe de la Guardia Civil es clave para el Consultivo: los agentes señalan que la velocidad era adecuada y que el obstáculo no tenía señal, por lo que consideran que el Concello de Taboadela actuó con “omisión” o “inactividad”, ya que debe mantener las vías públicas en buen estado. Con todo, el Consultivo no se pronuncia sobre las cuantías a indemnizar.

El número de asuntos emitidos por el Consello Consultivo de Galicia respecto a la provincia de Ourense supone apenas un 12% del total, concentrándose gran parte de la actividad de este órgano en las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Una caída en el Casco Histórico con la víctima “culpable” de su descuido

Los daños por caídas en vía pública copan gran parte de los asuntos de responsabilidad patrimonial a los concellos. El de Ourense no es ajeno, aunque no siempre resulta perjudicado. Es el caso de una mujer que tropezó en la rúa da Unión, en el Casco Histórico, y solicitó una indemnización por las lesiones que le provocó la caída. Pisó una loseta e impactó en el suelo. La Policía Local observó que una de las piedras del pavimento presentaba un “ligero hundimiento”, pero para el Consultivo “no se trataba de una trampa oculta”, sino de una deficiencia perceptible por cualquier peatón mínimamente atento a las circunstancias que rodean su caminar. Por todo ello, el Consultivo determina como causa del accidente la conducta de la propia víctima, “que por su distracción o descuido no advirtió la existencia de la deficiencia en el pavimento”. Entonces, el Concello no tendrá que indemnizar a la viandante.

