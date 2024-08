Dos guardias civiles salvan a su bebé en Ourense: “Está vivo gracias a ellos, los quiero como a mis padres”

“El niño sobrevivió gracias a ellos, que estaban en mitad del camino, creo que al hospital no llegaba vivo”, dice Yénifer, con el rostro cansado tras una noche en vela, pero agradecida ante los dos guardias civiles de Tráfico, José Antonio Carnero y José Isaac Lamela, que salvaron a Víctor José, su bebé de poco más de diez días. “Muchísimas gracias, los quiero como si fueran mis padres”, les dice la madre, emocionada, antes de fundirse con los funcionarios en un abrazo.

La medianoche del martes al miércoles, los guardias circulaban en patrulla a la altura del Jardín del Posío de Ourense. Unos gestos y gritos de auxilio los pusieron en alerta. Yénifer llevaba a su hijo Víctor José al hospital junto a su tía Yudith y a su tío Ilkay. El bebé, nacido el pasado 2 de agosto por una cesárea –vino al mundo antes de lo previsto–, se había atragantado en casa y su vida corría peligro.

“Estaba en parada, azul. Lo cogí y le hice la maniobra de Heimlich. Primero con unas pulsaciones en el esternón, después media vuelta y cinco golpes en la espalda; y de nuevo golpes con dos dedos en el esternón”, describe José Antonio Carnero. Después de esa intervención urgente, el bebé emitió un ronquido. “Vi que soltaba leche por la boca”, añade. “Una vez que vimos que reaccionaba, arrancamos para el vehículo y nos fuimos para el hospital”.

Mientras Carnero aplicaba la técnica de rescate, su compañero se afanaba en gestionar ayuda, pero al final consideraron que sería más rápido desplazarse directamente al hospital en el coche de la Guardia Civil. “Había que sopesar, era cuestión de que un minuto arriba o abajo puede suponer que el niño se recupere o no. Decidimos: 'Nos vamos’. Fuimos lo más rápido posible”, recuerda Isaac Lamelas.

“Hace falta formación, con instinto solo no se hace nada; toda persona debería conocer la maniobra de Heimlich y saber cómo se hace la reanimación cardiopulmonar. Es un curso muy sencillo, tardas medio día en hacerlo, no cuesta nada, pero si todos tuviéramos la preparación no llegaríamos a este extremo”, reflexiona Carnero.

“Cuando me dijeron que respiraba también lo hicimos nosotros”, dice Yénifer, una mujer dominicana afincada en Ourense desde hace 15 años y madre de otra niña, de 7. La noche del martes, estaba en su casa de A Valenzá (Barbadás) con sus dos hijos. El pequeño acababa de comer una media hora antes del incidente. “Ya me había pasado una vez tener que salir corriendo con él por haberse quedado sin respiración. Se había quedado azul de todo, pero cuando llegamos al hospital empezó a respirar”, relata la madre.

Debido a este antecedente, llevaba una semana en alerta, preocupada por que pudiera ocurrir otra vez. “Estoy siempre mirándolo, pero esa noche me decía: ‘Ya no vuelve a pasar’”. La tranquilidad aparente se rompió en un momento. “Empezó a hacer como si no respirara, devolvió por la nariz y no podía respirar”. Salió corriendo de casa, se subió al coche con sus tíos y se dirigieron al hospital. Cuando vieron a la Guardia Civil a medio camino decidieron parar, porque eran conscientes de que los agentes conocían las técnicas de reanimación. “Le dimos el bebé a ellos directamente. Si ellos no hubieran estado ahí, el niño no estaría vivo. No habría aguantado a que llegara la ambulancia”, reitera la progenitora.

Yénifer y sus tíos, con los que iba al hospital, junto a los guardias de Tráfico que salvaron al bebé. / IÑAKI OSORIO

Después de dos grandes sustos por los atragantamientos de su bebé, en el hospital le han indicado cómo debe actuar si vuelve a suceder. En la unidad han hecho pruebas al pequeño, que aún permanecerá en observación unos días. “Nos atendieron muy bien”, valora la mujer.

La familia tenía la intención de acudir a la Guardia Civil para preguntar quiénes habían sido sus héroes de verde, sus guardias salvadores. Este miércoles el encuentro ha sido posible. Yénifer mira a José Antonio y a Isaac, y las lágrimas se acumulan al instante en sus ojos. “Nosotros estamos para eso”, le dice el agente Carnero. “Ahora tienes que cuidar de ese niño, y de ti, recupérate”, finaliza.