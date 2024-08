“Un 45% de nuestros médicos de familia ya tiene más de 65 años”

Gestionar un equipo donde casi la mitad de jugadores está a las puertas de la jubilación y la cantera escasea no es tarea sencilla. Miguel Abad lo sabía cuando hace un mes aceptó convertirse en el director de Atención Primaria del área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras. El facultativo, con 35 años de experiencia a sus espaldas, es honesto: la situación es difícil y empeorará en los próximos años.

–¿Cómo ha sido aterrizar en la dirección en pleno verano?

–Quizás es la peor época del año para tomar los mandos de esta dirección. La doctora Isabel Gómez, mi predecesora, llevaba quince años haciendo estas labores y la experiencia suya del día a día se nota. Yo mantengo a todo el equipo que ella tenía, sobre todo a los administrativos, que son veteranos y funcionan muy bien. Prácticamente llevamos este mes dedicándonos a cubrir ausencias. La situación es muy compleja.

–Falta personal.

–En la Atención Primaria, en toda España, no tenemos recambio generacional. En la provincia tenemos muchas vacantes sin cubrir, un 45% de la plantilla de médicos está entre los 65 y 70 años y 60 ayuntamientos son unipersonales, por lo que siempre que hay ausencia del facultativo tenemos que cubrirlo. Esos son los hándicaps con los que tenemos que trabajar. Probablemente, esta situación se vaya complicando en los meses siguientes, sobre todo en épocas como verano, Semana Santa y Navidad.

–¿Se nota el refuerzo de los Médico Interno Residentes (MIR)?

–Sí, nosotros estamos a la caza de recursos humanos. Estamos buscando, yo me entrevisto prácticamente todas las semanas con compañeros que quieren empezar a trabajar. De los residentes de cuarto año que terminan más tarde por haber empezado en pandemia, la mayoría firmó un contrato de encomienda con el que están vinculados a los centros de salud donde se han formado hasta finales de septiembre. Entonces, hay un compromiso con ellos de que se les va a contratar en esos lugares. Aun así, hay centros de salud con mucha oferta porque se han formado muchos residentes y otros en los que no hay, entonces tendremos que hacer una redistribución de efectivos.

–La dispersión del área sanitaria no ayuda.

–Todas las áreas son complicadas, en la Consellería son conscientes. En las que tienen mucha población porque tienen mucha población, y en las que tenemos mucha dispersión geográfica, porque la tenemos. Repito, 60 municipios son unipersonales y a eso se le suman las características de los pacientes de esta provincia, una de las más longevas de España. Eso lleva a que tengamos muchos pacientes mayores, frágiles, plurimedicados, que ingresan con frecuencia en el hospital. Pero estamos muy orgullosos de ser el área sanitaria gallega que menos lista de espera tiene en cuanto a asistencia en Primaria. Estamos dentro de los estándares, aunque es inevitable que en algunos días de julio o agosto se demore un día una atención no urgente. La Enfermería de Primaria está funcionando muy bien y se están implantando plazas de nueva creación.

–¿La tecnología puede ayudar?

–Va a haber un salto muy notorio en la aplicación de las nuevas tecnologías e inteligencia artificial, que sería mucho más notorio su impacto si tuviésemos cubiertas las necesidades de personal. Va a haber unos equipos de monitorización de constantes que van a volcarlas en el programa sanitario y de alguna manera interpretarlas para ayudar a los profesionales en su diagnóstico. También hay otro proyecto de aplicar inteligencia artificial al estudio de las radiografías, lo que también nos puede ayudar en el diagnóstico.

–Los profesionales se quejan de la excesiva burocracia.

–Hay un programa de desburocratización generalizado para la Atención Primaria. Yo entiendo que hay una burocracia que es inherente a la actuación del médico, pero otra en la que pueden entrar otros estamentos para ayudarnos. Un administrativo puede hacer muchas cosas dentro de la gestión de la demanda, aunque no pueda hacer un diagnóstico. Hay un programa pendiente de implantar para agilizar las bajas laborales en caso un ingreso hospitalario sin necesidad de acudir al médico de familia.

–¿Y la relación con los médicos del hospital?

–Uno de los objetivos desde la dirección de atención primaria compartido con la dirección asistencial es mejorar la comunicación entre atención primaria y atención hospitalaria, que sea mucho más eficiente. La idea es que con ayuda de la telemedicina podamos resolver muchos problemas de pacientes que vienen a la consulta en el centro de salud y evitemos así llenar las listas de espera de las consultas de especialidades hospitalarias.

–¿Hay motivos de esperanza?

–Después de las vacaciones, espero que lo más cerca posible de septiembre, habrá un concurso de traslados y tenemos la esperanza de que médicos ourensanos de otras áreas sanitarias retornen. Pero bueno, es vestir un santo para desvestir otro. Yo espero que esto nos permita disponer de más efectivos. Luego hay un tema que me da mucha pena, y es que de los compañeros que aprobaron el MIR, 12 desistieron iniciar su formación en Medicina Familiar y Comunitaria en Ourense.

–Algo que sucedió también el año pasado.

–Cada año, en torno a 200 renuncian en toda España, mayoritariamente en provincias como Ourense, que les resultan, entre comillas, poco atractivas. Estamos a expensas de que Sanidad cambie el sistema actual de elección de plazas, y que las facultades de Medicina se adapten al número de profesionales que necesita el sistema en el futuro, quizás hay que replantearse las notas que se piden. Y también ocurre lo mismo en el MIR, la diferencia entre alguien que elige plaza y alguien que no es mínima. Hay muchos factores que influyen, pero si en Ourense se quedan 10 plazas vacías cada año, al cabo de cuatro años son 40 médicos que perdimos y yo necesito cubrir las 50 vacantes que hay.

–Parece que en algún momento falló la planificación.

–Yo acabé en el año 86 la carrera y me apunté como médico a las listas del paro. Llegamos a estar 300 en esa lista, y muchos se marcharon a sitios como Portugal no viendo futuro aquí. Desde los sindicatos y los colegios profesionales avisamos de la sangría de médicos que había e iba a haber. Yo iba a las reuniones en Madrid y escuchaba este tema de boca de compañeros de todas las comunidades, que los del “baby boom” se jubilarían en la década de 2020, pero por parte de los responsables de gestionar el Ministerio de Sanidad no se prestaba atención. Aun así, estamos a tiempo de evitar que el problema siga creciendo.

