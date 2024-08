Los jóvenes recuperan las fiestas de O Ruxidoiro

Manuel, Diego, Francisco, Mari Carmen, Diego, Paco y Carmen rozan la veintena y ya pueden presumir de haber organizado las fiestas de su barrio. Los chavales, alguno adolescente, se propusieron recuperar la celebración de los festejos de O Ruxidoiro y As Escorregas, una zona de A Valenzá en la que hace años que no hay verbena. Y no ha sido por ganas. Los chicos, que llevan tiempo preparándose, están nerviosos por la que tienen montada para hoy, mañana y el 24 de agosto. Tres días marcados en el calendario para honrar a San Bartolomé. Y, de paso, revitalizar el barrio que añora su ‘sardiñada’ y su campo de la fiesta a rebosar de gente. “Somos un grupo de adolescentes y jóvenes que tras detectar que nadie quería hacerse cargo de las fiestas, nos unimos. Porque estamos todos muy distanciados, cada uno vivimos en casas muy apartadas y es muy difícil coincidir”, justifican los jóvenes a los que se le ocurrió “volver con la tradición de O Ruxidoiro, que tenía su fiesta de barrio propia”. Todo ello, dentro de A Valenzá, localidad muy conocida por sus festejos, que atraen a miles de ourensanos y visitantes de fuera cada año.

Nervios previos

Ilusionados y nerviosos, esperan con ansia los tres días de fiesta. Algunos llegan desde muy lejos: Alemania. La falta de oportunidades motivó la emigración de alguno de los chicos, que en verano regresan a casa. Ahora, gracias a la recuperación de las fiestas del barrio, regresan con más ganas a este rincón de A Valenzá, frente al CEIP O Ruxidoiro. Este lunes fue el primer día que pudieron juntarse todos para debatir antes de los días grandes y tomarse una caña de ‘precelebración’, ya que los ‘emigrados’ aterrizaron por la mañana.

En los últimos días, prepararon las luces y todo el decorado en el campo de la fiesta. Hicieron hasta una cuenta de Instagram propia (@ruxidoiro) para documentar este regreso de la tradición por San Bartolomé que había perdido el barrio hace tiempo.

Hoy, abrirá la jornada una banda de gaitas con pasacalles, a partir de las nueve de la noche. Recorrerán todo el barrio por si algún despistado no se enteró de que Ruxidoiro está en fiestas. Mañana, la fiesta empieza pronto. Sesión vermú y pinchos gratuitos amenizarán la jornada. Ya a última hora, a partir de las 21,30 horas, habrá ‘sardiñada’, también gratuita. Era una de las actividades que antiguamente acogía el barrio por sus fiestas. Patatas cocidas, bica y pan completan el ‘aderezo’, cuya parte musical estará a cargo de la discomóvil Infinity. “Hasta que el cuerpo aguante”, dicen los jóvenes organizadores, que no se conformaron con armar dos días de fiesta en el barrio y descansarán solo una semana.

Volverán a la carga el 24 de agosto, el propio día del patrón del barrio, San Bartolomé. La parte religiosa arrancará la jornada en esta ocasión. El santo saldrá en procesión desde el campo de la fiesta de Ruxidoiro, hasta la capilla de As Lamas, donde se prevé una misa con la Coral Aqua Música.

El broche final

Una gran churrascada en el campo de la fiesta y verbena a cargo del solista Baltasar El Mariachi pondrá el broche final al hito del que presumen estos jóvenes. Recuperar las fiestas de su barrio, las que disfrutaron sus padres y sus abuelos. Esperan que otras generaciones tomen ejemplo de su gesta y no dejen perder las buenas costumbres de la comunidad, haciendo piña y recordando los festejos que antaño unían a los vecinos.

“Queremos dar todo el agradecimiento a vecinos y locales por ayudarnos en todo lo que han podido, especialmente a Gaspar, de Cafetería Wakanda, que nos diseñó el cartel y no nos quiso cobrar, y a Panadería O Ruxidoiro, por colaborar tanto con nuestro evento”, dicen. A Protección Civil de Barbadás añaden su agradecimiento. Y al CEIP O Ruxidoiro, “que nos dejaron la corriente, el material y sus instalaciones”.

Animan a los visitantes

La comisión ya está lista, para disfrutar y seguir trabajando por el barrio. Alguna sardina se tomarán, pero estarán también al pie del cañón para que a los vecinos y a los visitantes que esperan no les falte de nada durante tres días de fiesta. “¡Y que viva O Ruxidoiro!”.

