Deniegan el asilo a una colombiana que alegó que su padre, pastor de la iglesia, sufre amenazas y agresiones

Su madre acudió en diciembre de 2018 a la comisaría de la Policía en Ourense para solicitar para ella, que era menor, el derecho de protección internacional. En noviembre de 2021, el Ministerio del Interior denegó a la joven, de nacionalidad colombiana, el derecho de asilo así como la protección subsidiaria que había pedido. El asunto llegó a la vía judicial y la Audiencia Nacional ha zanjado la solicitud con una nueva negativa, en una sentencia del pasado 17 de julio.

La familia expuso la supuesta persecución padecida en Colombia por la labor del padre como pastor de la iglesia. Sufrió en 2008 una agresión por parte de dos jóvenes. En 2012 le prohibieron los cabecillas de algunos grupos el ejercicio de su actividad religiosa, y en 2017 unos hombres armados también amenazaron al pastor por haber colaborado en la detención de uno de los pandilleros tras haber herido a otro, lo que motivó la salida de la familia hacia España.

En este país la administración entendió que esas circunstancias no estaban suficientemente justificadas. Además, debido a la actividad del Gobierno de Colombia en la promoción y el reconocimiento del derecho fundamental a la libertad religiosa, el Ministerio del Interior no vio ningún motivo de persecución que justificase el reconocimiento del derecho de asilo o de la protección subsidiaria.

“La sala no alcanza a observar la concurrencia de los presupuestos necesarios para el reconocimiento del asilo solicitado ante la administración, no siendo adecuadas a ese fin las amenazas y agresiones mencionadas por los padres”, resuelve la Audiencia Nacional. “Como afirma la resolución recurrida, no hay razón para entender que no guarden conexión con finalidades propias del ámbito de la delincuencia común, no siendo por ello susceptibles de fundamentar el reconocimiento del derecho al asilo”, añade la Sala de lo Contencioso.

El tribunal admite que “no hay discusión sobre la situación política y social de Colombia tras los acuerdos de paz alcanzados en el año 2016, sobre los crímenes de derecho internacional y los abusos y violaciones de derechos humanos”. Pero esa crisis política, social, humanitaria y económica en el país “no es suficiente para la concesión de protección internacional, sino que deben cumplirse los requisitos para su concesión, y en concreto que el temor de la persona solicitante de ser perseguida esté basado en alguno de los motivos de persecución, por razón de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social”, aclara la sala.

En este caso, el resto de la familia ha asumido la firmeza de las solicitudes desestimadas de protección internacional, los actos de persecución aludidos obedecen a hechos “propios de la delincuencia común, desconectados de razones de persecución protegibles”.

No aportó justificación

Según la sentencia, la solicitante “no ha aportado justificación alguna del desempeño por su padre del cargo de pastor eclesiástico, aspecto destacado por la resolución recurrida sobre el que, sin embargo, nada ha dicho en su demanda”, señalan los magistrados. “Además, según el propio relato de la recurrente, las amenazas sufridas proceden de agentes terceros, siendo sabido que el Estado colombiano no se ha aquietado o permanecido pasivo frente a ese tipo de actos”, completa la Audiencia. “Tampoco concurren en el caso los requisitos que permitirían reconocer la protección subsidiaria (...), sin que existan motivos fundados para creer que de regresar a Colombia podría sufrir” algún daño grave, añade la sala.

“No puede aceptarse que exista una situación de violencia generalizada que determine que, en caso de volver, su vida corra peligro solo por el hecho de encontrarse en Colombia y que no puedan trasladarse a otra parte del país en la que el conflicto no exista o la amenaza de violencia indiscriminada que causa el conflicto sea menor, dada, además, la extensión geográfica de Colombia. Desde luego, como se ha dicho, la actora no ha probado que hubiera intentado evitar la situación mediante dicho traslado”, finaliza la Audiencia Nacional. Cabe recurso de casación al Supremo.

