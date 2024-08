Telecomunicaciones, energía y comercio online concentran las reclamaciones ante Consumo

Los sectores de las telecomunicaciones, energía y comercio electrónico copan más de la mitad de las reclamaciones presentadas por los ourensanos ante el Instituto Galego do Consumo e da Competencia. En el primer semestre del año, el órgano registró 1.145 protestas en la provincia, de las que 599 se corresponden con empresas de alguno de los tres ámbitos. El sector de las telecomunicaciones, con 298 quejas, es el que mayor descontento provoca entre los consumidores. “Es el que más utilizamos, todos tenemos móvil, wifi, datos, canal de series... En un domicilio, a veces hay hasta tres contratos diferentes de este tipo”, explica Sol Vázquez, gerente del Instituto Galego do Consumo e da Competencia. En el primer semestre de 2023 el número de demandas fue todavía mayor, con 430 presentadas en la provincia.

La energía es el segundo ámbito con más reclamaciones. “En algún momento en los últimos años se puso por delante de las telecomunicaciones”, detalla Vázquez. De enero a junio de este año, los ourensanos presentaron un total de 225 quejas, casi un centenar menos que en el mismo periodo de 2023, pero muy por delante del resto de sectores. “Hay muchas llamadas no deseadas que te ofertan cambios en la factura y que no siempre se cumplen. Por teléfono es muy complicado que te ofrezcan algo estupendo, por eso es importante no aceptar nada sin que antes te envíen la oferta por escrito al correo electrónico”, resalta la gerente, que recomienda desconfiar de la publicidad que llega a través del teléfono. “Si aceptas la oferta, siempre tienes 14 días para desistir si finalmente no te interesa”, añade.

En tercer lugar, aunque con mucha menor presencia, se encuentra el comercio online. En el primer semestre de este 2024, el Instituto Galego recibió 76 protestas de consumidores, casi el doble de las registradas entre enero y junio de 2023. “Aquí entrarían los envíos y las compras realizadas a través de internet a grandes plataformas”, desgrana Vázquez. El sector de la automoción también causa molestias entre los ourensanos, que presentaron 64 quejas en el primer semestre del año. “Hay personas que acuden a Consumo porque les tenían que entregar el vehículo en una fecha, ha pasado tiempo y todavía no lo tienen ni saben cuándo lo tendrán”, comenta la gerente de Consumo.

El ámbito financiero y el electrónico registraron en el inicio de año un notable incremento de las reclamaciones. Si en el primer semestre de 2023 el Instituto recogió 18 escritos vinculados a las finanzas, en este 2024 recibió 48. Por su parte, el electrónico, con 45 quejas, duplicó las cifras del año pasado.

Casi 3.000 consultas

Antes de presentar las reclamaciones, los consumidores acuden al Instituto Galego para asesorarse. En el primer semestre del año, el órgano contabilizó casi 3.000 consultas de ourensanos descontentos con empresas. “Ese primer contacto para contarnos lo que sucede puede ser presencial o por teléfono. En función de lo que la persona cuente se le asesora, y puede que se traduzca en presentar una reclamación. Un poco menos de una de cada dos consultas se convierte en una queja formal en la provincia ourensana”, señala Vázquez.

Para que una persona pueda presentar la protesta, es necesario que primero se haya puesto en contacto con la empresa. “Tienes que haber llamado a la compañía para reclamarle directamente. Nos vale cualquier tipo de respuesta, no tiene que ser escrita, puede ser de palabra”, explica. Para depositar la reclamación existen dos vías: una, en la propia oficina de Consumo y otra, a través del ordenador. En la queja, la persona explica lo que le ha pasado, así como lo que reclama -por ejemplo, que se le devuelva el dinero de una factura-.

El papel de Consumo

Una vez que la protesta llega a Consumo, arranca un proceso entre el órgano autonómico y la empresa. “Primero, se intenta una mediación previa amistosa para ver si es posible solucionar la reclamación sin mover ningún papel. Si no funciona, pasamos al arbitraje”, detalla la gerente.

"Si consideramos que hubo una infracción por parte de la empresa, sancionamos" Sol Vázquez, gerente de Consumo

En ese caso, se cita a la empresa a un encuentro con el consumidor y un funcionario o grupo colegiado que actúa como árbitro y decide quién tiene la razón. “El 70% de los arbitrajes se resuelven favorablemente para la persona que reclama”, indica Vázquez. Pero acudir a esta reunión es voluntario, por lo que no todas las compañías acceden. “Ahí iniciamos un proceso sancionador en materia de consumo. Analizamos qué pasó y si consideramos que hubo una infracción por parte de la empresa, multamos”, explica. Para reducir el importe de la sanción, la empresa debe satisfacer la reclamación del consumidor.

En el primer semestre de 2024, Consumo abrió un total de 120 expedientes sancionadores en la provincia por un importe total de 1,2 millones de euros.

Formación a consumidores

Sol Vázquez asegura que cada vez son más los ciudadanos conscientes de sus derechos como consumidores, y destaca la importancia de quejarse cuando toca. “Hay que reclamar, aunque sea un euro, para intentar que las empresas funcionen adecuadamente y no se aprovechen de la población y de los despistes”, apunta.

En ese sentido, el Instituto Galego de Consumo e Competencia realiza talleres divulgativos con población de todas las edades, en los que se informa sobre los derechos y se dan a conocer los pasos de una reclamación. “El grupo más activo para informarse es la gente de edad avanzada, que a veces incluso preguntan por temas de sus hijos. Tienen muchas dudas sobre los servicios bancarios y sobre la digitalización, que se le complica”, relata la gerente.

Suscríbete para seguir leyendo