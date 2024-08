Fermina y Antonio, de “colleiteiros” de vino en O Ribeiro a olivareros: “La viña exigía mucho”

Antonio y Fermina han vivido y crecido en Esposende, municipio de Cenlle, en la comarca de O Ribeiro, la de los buenos vinos y bodegas. Han trabajado la viña y las cepas, que forman parte de su paisaje vital y sentimental. En el caso de Antonio, ha sido siempre ‘colleiteiro’, con producción de vino para autoconsumo y venta de excedente de uva a las bodegas. Pero ahora, ya jubilados, Fermina y Antonio se han convertido en miembros de un club emergente, el de los particulares que prueban a reconvertir alguna de sus viñas, en zonas de O Ribeiro o Valdeorras, para plantar de forma experimental olivares, pues donde se da bien el vino, suele prosperar la aceituna, según los expertos.

Así que, una de sus viñas, llamada desde antiguo O Quinteiro, con cepas de treixadura que ya empezara a plantar el abuelo, aspira a a ser uno de los nuevos olivares del siglo XXI de O Ribeiro. Una viña que les ha convertido, a través de su hijo, Manuel en miembros de la Asociación de Productores de aceite y aceituna de Galicia, Apaag, una asociación integrada en su mayoría por pequeños productores como ellos. “No fue fácil arrancar estas cepas, algunas centenarias, que plantara mi abuelo, para sustituirla por estos olivos, que son aún muy pequeños pero la viña es dura, exigen atención casi semanal, y mis padres se van haciendo mayores. Yo tengo otro trabajo ajeno al campo y resultaba cada vez más difícil ayudarlos. Los olivos sin embargo apenas requieren cuidados” explica el hijo de Antonio y Fermina.

Habrá que esperar aún, pues la primera cosecha tarda unos 3 años y la plenitud del olivo en términos productivos, si todo va bien se alcanzan entre los 7 y los 10 años.

“La finca que elegimos para reconvertirla en olivar es de unos 3.000 metros y lo hicimos con asesoramiento de Alfonso Udías, presidente de Apaag”, explica Manuel.

La última vendimia y la mejor

Despedirse de las cepas fue doblemente difícil porque, además, esta última vendimia, la de 2023, “fue la de mayor producción de uva desde que mi padre y yo la trabajábamos esa finca”, explica el joven. Era una viña predestinada para el cambio, pues aunque desde antiguo le llamaban o “O Quinteiro, al final descubrieron que figuraba en el registro como “el olivar”.

La intención ahora “es producir con el tiempo aceite de oliva para autoconsumo” indican, en los 3.000 metros de esta finca familiar de Esposende. “Al ser miembros de la Apaag, podemos reducir un poco los costes que nos cobre la almazara por exprimir la aceituna” advierte Manuel. “Si los olivos deciden con el tiempo, ser tan generosos como lo fueron las cepas se podría vender el excedente“ explica.

Un adegueiro como Antonio y de O Ribeiro, nunca deja de serlo. Siempre se ocupará de algunas cepas, al igual que en la costa, un pescador carena y mima la pequeña gamela aunque ya no salga a pescar. Es genética. Pero Fermina y Antonio han dado el paso. Ahora toca esperar a que, donde hubo uvas, florezcan las olivas. Con D.O. de O Ribeiro.

“El aceite gallego es muy bueno pero escaso; pueden pedir hasta 30 euros el medio litro” Alfonso Udías, Presidente de Apaag

La Asociación de Productores de Aceite y Aceituna de Galicia, que preside Alfonso Udías, tiene 160 asociados, de los cuales la mitad, explota sus plantaciones en la provincia de Ourense. “Somos muchos pero, salvo Aceites Abril y alguna más, la mayoría son cultivos para autoconsumo y el número de olivos, que no está actualizado, no supera los 90.000”, explica . También destaca que hay más casos como los de Fermina y Antonio, que, cambian cepa por olivos “pues, aunque nunca va a dar el mismo rendimiento son mucho más fáciles de mantener. No es tan sacrificado como la viña”.

Que un cultivo milenario, que fue desapareciendo en Galicia crezca exponencialmente y más en la provincia, “se debe a qué realmente nunca llegó a interrumpirse en zonas como Quiroga en Lugo , en el Val do Sil o Valdeorras, y también en la Ribeira Sacra ourensana” indica Udías.

El presidente de Apaag reconoce que empieza a haber plantaciones de olivos en Monterrei y O Ribeiro, zonas vinícolas “que suelen ser propicias para los olivos. Pero hay que aclarar que no son tan rentables como se vendió. Para producir un litro de aceite 100% gallego, el que hacemos y defendemos, hacen falta hasta 11 kilos de aceitunas”.

Este aceite, de variedad picual o arbequina, pero cuyo fruto al cultivarse en las tierras gallegas, “le da un sabor y características únicas diferentes por el tipo de suelo” explica. Pero la producción es aún muy escasa y pudo rondar el pasado año “entre los 18.000 y los 20.000 litros. Los precios son de 20 a 25 euros y ese medio litro puede alcanzar los 30 euros en tiendas gourmet o aeropuertos, y aún así la producción se agota enseguida”, explica Alfonso Udías.

De hecho se comercializa en botellas de un cuarto o medio litro, debido a su alto precio. “La mayoría lo producen para autoconsumo, para poner en valor una finca y ahora tenemos almazaras cerca, como las de Abril, otra en Quiroga (Luego), en Vilamarín y en Arnoia. Hay opciones para hacer aceite artesanal, pero nos gusta ser claros, hay unos gastos de producción. Esto es solo un ingreso añadido. Todos vivimos de otras profesiones”.

Su preocupación, a falta de DO en un sector aún en construcción, que solo tiene el sello Apaag. Gal en las botellas, es evitar el fraude, personas que venden como aceite gallego, elaborado con aceitunas compradas fuera de Galicia” explica Udías. La Apaag sabe que sus productores tienen el secreto de un aceite gallego de propiedades y sabor únicos, y su prioridad ahora como asociación, es proteger el sello y ponerlo en valor.

