Los ecologistas reclaman una ciudad “más verde” ante las talas “impunes” de árboles

Amigas das Árbores levanta la voz ante las talas “impunes e indiscriminadas” contra el patrimonio arbóreo de la ciudad. Esta misma semana, el Concello retiró un platanero centenario del barrio de As Lagoas, una actuación ya criticada por el grupo municipal socialista. “Estaba en buen estado y a lo largo de sus cien años no le estorbó a nadie”, señala Xosé Santos, de Amigas das Árbores, que tilda de “arboricida” al gobierno local. “Como no tienen la conciencia tranquila, la empresa ejecutora enseguida se encargó de dejarlo todo preparado para echar hormigón en el espacio, ahora sin vida”, critica.

El PSOE pidió de forma urgente tener acceso a los informes que justifican la tala del ejemplar, pero todavía no ha obtenido respuesta. “Están estropeando la ciudad con la impunidad permisiva de la sociedad”, insiste Santos, que recuerda los beneficios de las plantas para combatir el calor y la necesidad de “más verde” en la urbe. “Ourense ya es un bloque de hormigón, una isla de calor en la que habitan 100.000 almas”, añade.

Por otra parte, en las últimas semanas, la Xunta retiró varios árboles frente al pabellón de Os Remedios en el tramo donde se están realizando las obras de la futura senda peatonal. Desde Amigas das Árbores inciden en el negativo impacto de las talas “indiscriminadas”, que poco a poco reducen la superficie verde de la ciudad. En esa línea, el grupo socialista se pregunta qué fue de la intervención ambiental prometida por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que anunció en el verano de 2022 la inversión de cinco millones de euros para plantar 10.000 árboles en el entorno urbano. El pasado octubre, Jácome trasladó su idea a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, quien aseguró que el Gobierno autonómico “estudiaría” la iniciativa e incluso valoró la posibilidad de realizar una “experiencia piloto” frente al cambio climático. Desde entonces, sin embargo, ni la Xunta ni el Concello han movido ficha.

En mayo, el diputado del BNG Iago Tabarés preguntó en el Parlamento por el proyecto, y lamentó la pérdida de patrimonio arbóreo.

Crear un órgano municipal

Amigas das Árbores reclama desde hace años la implantación de un consejo municipal de medio ambiente en la ciudad, que contaría con representantes del gobierno municipal, asociaciones vecinales, ecologistas, profesionales e investigadores. Este órgano, existente en otras ciudades españolas, es el encargado de valorar las intervenciones que se realizan en la urbe para salvaguardar los ejemplares arbóreos y fomentar la plantación de nuevas especies.

La falta de este consejo explica, según Amigas das Árbores, la “falta de planificación ambiental” del Concello de Ourense. En ese sentido, recuerdan el impacto de las intervenciones realizadas en el marco del proyecto Ourense Vertical, que provocaron talas en los barrios como A Milagrosa o A Ponte. Ese órgano también se encargaría de gestionar el mantenimiento de los ejemplares existentes en la ciudad, para evitar así enfermedades, plagas y posibles desplomes de árboles, como sucedió en los últimos años en el Parque de San Lázaro, en As Burgas y en el paseo de As Ninfas.

Suscríbete para seguir leyendo