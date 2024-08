Las vacaciones son un ‘lujo’ para más de 24.000 ourensanos que no pueden permitirse un viaje

Lo que debería ser un derecho laboral es para muchos un lujo e incluso un imposible. Llega agosto, mes estrella para hacer las maletas y emprender viaje. Para muchos ourensanos es inviable disponer de recursos económicos suficientes que financien el periodo de descanso en otro destino diferente al de residencia. En concreto, son más de 24.000 habitantes en la provincia los que no pueden permitirse ir, al menos una semana al año, de vacaciones. Suponen más del 8% de la población: casi uno de cada diez ourensanos se encuentra en esta tesitura de falta de solvencia económica para afrontar un viaje de ocio de al menos siete días. Este dato se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el Instituto Galego de Estatística (IGE) y que recoge el número de personas y hogares con determinadas carencias. Irse de vacaciones es una de las principales medidas que tienen en cuenta en el estudio para determinar cuánta gente se encuentra en lo que se conoce como problemas de carencia material.

Para el IGE, una persona vive en hogares con carencia material cuando tiene falta de, al menos, tres de siete conceptos definidos. El primero son las vacaciones: no poder permitirse un viaje de ocio al año. En concreto, son 24.224 personas de la provincia las que no pueden acceder a las vacaciones, según la última actualización del IGE. Suponen un 8,11% de la población, un porcentaje que en otras provincias gallegas es incluso mayor.

Por debajo de la media

Ourense, aun con casi uno de cada diez habitantes sin posibilidades de viajar, es la provincia gallega con menor incidencia de carencia material. En A Coruña son hasta el 15% de habitantes los que no disponen de alternativa para irse de vacaciones una vez al año, mientras que en Pontevedra el porcentaje de afectados desciende al 11,8% y en Lugo al 10,34%. Ourense consigue situarse por debajo de la media gallega (12,8%) de personas con determinadas carencias materiales en el hogar.

La estadística revela realidades más duras que las de la escasez de vacaciones. De hecho, los más de 24.000 ourensanos afectados por esta carencia material también tienen otras privaciones en su vida diaria. Al menos, tres de siete señaladas por el IGE para considerarse dentro de ese cupo del 8% de la población de la provincia con escasez de solvencia económica para gastos materiales.

Los 24.000 ourensanos con carencia material en sus hogares tienen que verse afectados por la falta de, al menos, tres de los siguientes conceptos: las mencionadas vacaciones, el hecho de no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días; no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada; no tener capacidad para hacer frente a gastos imprevistos; atrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, luz, comunidad...); no poder tener un coche o no disponer de un ordenador personal. Son bienes materiales que para más del 90% de la población son accesibles.

Hogares sin lavadora

La situación es más grave para 7.000 de esos 24.000 ourensanos con carencias. El citado grupo de afectados tiene, además, carencias consideradas por el IGE como ‘severas’. En este medidor, la estadística considera carencia material severa aquella en la que los residentes se ven afectados por al menos cuatro de nueve conceptos.

En esta ocasión, a los siete citados añade otros dos: no poder permitirse disponer de televisor en color y no poder tener una lavadora en casa. Bienes que la mayoría de los mortales tiene incluidos en su rutina.

Evolución positiva

Pese a la dramática realidad que esconden las cifras, las mejoras sociales son evidentes en la evolución del número de personas con carencias materiales en la provincia en los últimos años. De hecho, la escasez de este tipo de recursos materiales se redujo a la mitad en la última década.

Según los datos del IGE, eran el 15,8% de ourensanos los que en el año 2012 se veían afectados por cuestiones como no poder irse de vacaciones o no mantener una dieta equilibrada. En 2022, diez años después, son poco más del 8%. Es la última actualización de estos datos que realizó el IGE, lo que desvela una reducción significativa de los hogares en los que la solvencia económica no es suficiente para irse en agosto de vacaciones. Ni para pagar el alquiler.

Los paquetes turísticos son un 10% más caros que en 2023

El Índice de Precios de Consumo (IPC) es otro medidor adecuado para entender cómo se ha encarecido la vida de los ourensanos en los últimos tiempos. Los alimentos son el principal indicador del disparado coste de la vida tras la pandemia y la guerra de Ucrania. Pero también el ocio se ve afectado en la cesta de la compra de los ourensanos y del resto de españoles. Uno de los grupos que mide el IPC es el de los paquetes turísticos, que es el principal indicador en cuanto a ocio. Con el último IPC disponible para esta categoría, en junio de 2024, los paquetes turísticos están ahora un 10% más caros que el año pasado por las mismas fechas para los ourensanos. Con todo, el encarecimiento ya ha sido peor anteriormente. En julio de 2020, los precios de los packs turísticos en la provincia caían un 4%, claro efecto de la pandemia que condicionó la movilidad y los viajes. Al año siguiente, en julio de 2021, continuó en caída: los paquetes estaban un 6% más baratos que en el año del coronavirus. Sin embargo, en 2022, cuando el turismo comenzó a recuperarse del golpe, los precios también subieron. Así, el IPC del verano de 2022 en los paquetes turísticos de Ourense estaba un 17% más alto. En 2023 continuó la subida: contratar estos servicios de vacaciones en la provincia era el año pasado un 26% más caro que en 2022. A falta de conocer el dato de julio de 2024, los paquetes turísticos en Ourense se encontraban en el mes de junio un 10% más caros que en junio de 2023.

