‘O xastre’ senegalés hecho a sí mismo en Ourense

Ousseynou Gueye llegó de Senegal a España hace 15 años. Allí dejó a su mujer y a sus tres hijos, con una promesa de un buen empleo en Madrid para mandar dinero a casa. Resultó ser una oferta falsa de una persona que consideraba su amigo. Como tenía un visado de 15 días, volver a su país natal no era una opción. “Yo no podía regresar y me había quedado sin nada. Vendí mi máquina de coser, dejé mi en el centro de Dakar, todo”, cuenta Gueye detrás de la remalladora que ahora no deja de funcionar. Es la segunda máquina que se compró desde que está en Ourense. La primera, de segunda mano, pudo costearla gracias a lo que ganó de ayudante de costura en una habitación de alquiler. No tenía contrato y le confiaban la ropa desde tiendas y sastrerías de la ciudad, pero para que hiciese los arreglos desde su casa. Clandestinamente. Antes de llegar a montar su negocio en pleno Casco Histórico, “O Xastre” – así se llama el taller de este senegalés de 54 años, por recomendación de una amiga gallega – las pasó canutas.

“Fue muy difícil afrontar la situación cuando llegué a Madrid y vi que era una mentira”. Gueye acudió entonces a la Fundación Juan Soñador. “Me ayudaron en todo”. Los trabajadores sociales le animaron a mudarse. Terminó en A Coruña. Solo podía quedarse en la casa de acogida de la fundación tres meses, así que le plantearon Ourense como destino. Allí podría permanecer más tiempo en un hogar para personas vulnerables.

Hace tres lustros que terminó en Ourense, primer en la casa de acogida de Juan Soñador. “En la fundación me ayudaron a montar un taller en la casa, me compraron una máquina de coser. Poco a poco me fueron llamando para hacer trabajos”, cuenta.

Este senegalés recorrió las tiendas y las sastrerías de la ciudad para ver quién necesitaba un costurero con experiencia. Mamó desde niño el oficio, en el taller que tenía su padre en Senegal, donde experimentó de pequeño con sus propias creaciones de telas africanas, esas con tantos dibujos y estampados que, dicen los expertos, esconden la historia de vida y el estado de ánimo de sus dueños. “Cuando salía de la escuela me iba directo al taller de mi padre. Monté el mío propio en el centro de Dakar. Las cosas me iban bien, pero me surgió este trabajo en Madrid que era una promesa falsa”, recuerda.

Una costurera de Ourense le echó una mano. Le ofreció ser su ayudante. Fue su primera oportunidad laboral como sastre. Los ahorros le permitieron a él comprarle la máquina a su ex jefa.

Desde su gran ventanal de la calle Moratín, en Vinos, ve la vida pasar desde hace dos años, con el sueño de regresar a Senegal. En el taller ya no le preguntan, como en una ocasión, “¿dónde está tu jefa?”. Él se ríe de los prejuicios: “Negro y costurero”.

