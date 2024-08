Conta atrás para o soño de Rebulir

O Grupo Rebulir puxo este xoves rumbo á Bretaña para cumprir o soño de representar a Galicia no Festival Intercéltico de Lorient. Os 45 artistas déronse cita no seu local de ensaio, no concello de Ramirás, onde os despediron membros do goberno municipal e veciños. “O autobús no que marchamos leva un remolque, porque entre o vestiario, os bombos e os traxes de Entroido que levamos necesitabamos espazo”, explica Alexandre Sotelino, director do grupo, que recoñece que a viaxe a Lorient é “unha odisea”, pero unha moi ilusionante.

A delegación ourensá chegará este venres á cidade bretona, onde xa se ultiman os detalles do festival, que arranca o luns. Os de Ramirás realizarán as probas de son durante a fin de semana, para logo actuar catro días no estadio de Montoire (dende a xornada de inauguración ata o xoves) e finalizar o venres cun concerto máis longo. O xoves tamén participarán no desfile das nacións celtas polas rúas da cidade, onde ademais de tocar e bailar, ensinarán algúns dos traxes tradicionais do Entroido ourensán. “Imos bailadores, pandereteiras, cantareiros e músicos, e tamén levamos unha representación de Peliqueiros, Pantallas, Bonitas de Sande e Folión”, sinala Sotelino. Tamén serán os encargados de impartir un obradoiro de baile galego, ademais de participar nunha charla e facer unha pequena mostra do vestiario tradicional.

O pasarrúas conta con preto de 100.000 espectadores e será transmitido pola televisión nacional francesa, e en cada actuación no estadio haberá máis de 15.000 persoas. “A verdade é que estamos dos nervios, pero se contrarrestan con moita ilusión. Todos os ollos están postos en nós, por parte de Galicia, do festival e dos outros grupos tradicionais, porque parece que é sobre nós sobre os que se deposita a confianza de representar á música galega”, apunta. O certo é que Rebulir comezou a traballar neste proxecto en decembro do ano pasado, despois de ser seleccionado. “Levabamos presentándonos como candidatos tres anos e pensamos que a nosa proposta convenceu polo diferente e polo arriscado, é algo que sabemos que non vai levar outro grupo galego”, comparte Sotelino. Os artistas levan meses de preparación e ensaios, e o proxecto está “ben afianzado e ensaimado”, ao nivel requerido. “Temos participado en moitos festivais que son máis estresantes, pero aquí está a tensión polo que supón actuar diante de tantas persoas, ao final é actuar nun estadio ante milleiros de espectadores”, recoñece.

Nese sentido, o director espera que os artistas sexan capaces de superar os nervios e dar o mellor de si mesmos, como o levan feito durante estes meses de preparación. “A xente puxo todo da súa parte, chegando a duplicar os ensaios. Para cada un dos integrantes, actuar en Lorient é un soño”, destaca. Os integrantes do grupo contan con idades moi diversas, dende os 17 anos ata os 45. “Maioritariamente somos xente moza, o 75% do grupo móvese entre os 17 e os 26 anos, e logo imos os máis veteranos”, comenta o director.

Proposta “moi ourensá”

A actuación do grupo é “moi ourensá” porque conta con elementos musicais, bailes, instrumentos e vestiario con raíces na provincia. “Fixemos unha investigación sobre os traxes de Ramirás, e levamos algún, ademais de traxes antigos que levan os chicos orixinais da zona de Ribadavia”, comenta Sotelino. Parte dos instrumentos que o grupo tocará en Lorient están realizados polo luthier da Deputación de Ourense, Alejo Marra.

Sobre o repertorio musical, hai moitos secretos que o grupo aínda non pode desvelar.. “Pero si podemos dicir que levamos unha proposta moi arraigada á provincia. O último grupo ourensán que actuou foi Castro Floxo no ano 84, polo que queremos poñer de novo a Ourense no festival”, asegura. Por outra banda, Sotelino destaca o impacto da aparición de Rebulir nun evento internacional para o concello de Ramirás. “Ao final é un municipio pequeno que estará representado por un grupo tradicional nunha cita como é o Festival Intercéltico de Lorient”, sinala o director, que agradece a colaboración e o apoio do goberno local na consecución deste ansiado soño. “Imos actuar nesta cita musical 20 anos despois de crear a agrupación, é algo moi importante para nós. Para min é un orgullo ver a rapaces que coñezo dende que eran nenos tocar no escenario de Lorient”, recorda.

Arranca a conta atrás para os días grandes desta aventura, que comezou hai tres anos, a primeira vez que Rebulir se presentou como grupo candidato.

