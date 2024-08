La provincia registra 16 municipios que promueven playas y parques sin tabaco

El eterno debate entre fumadores y no fumadores se extiende en verano a la playa. Y Ourense, con sus áreas recreativas fluviales, no es ajena a la polémica. Aunque no existe una normativa específica que prohiba fumar en las playas, sí existe una iniciativa llamada red de playas sin humo, pionera en Galicia, que anima a los ciudadanos a evitar fumar en los arenales. El cumplimiento es voluntario. Los concellos que lo deseen pueden unirse a este programa de la Consellería de Sanidade y ondear en sus zonas de esparcimiento la bandera de ‘playa sin humo’ o, más recientemente, la de ‘parque sin humo’.

Según la definición de la Xunta de playas sin humo, estos son arenales “donde no se fuma en todo el arenal, a partir de señalización”. Será fácil encontrar carteles o banderas en las zonas afectadas. Quedan excluidos de esta prohibición las zonas al aire libre de locales de hostelería situados en la playa. El objetivo, además de promocionar una vida sin tabaco, pretende concienciar a la población sobre el medio ambiente, evitando las clásicas ‘cabichas’ que algunos fumadores abandonan a su suerte en los arenales. En el caso de la provincia de Ourense, sin mar pero con playas fluviales, hay un total de 13 áreas adheridas a la red gallega de playas sin humo, que contabiliza 242 espacios en toda Galicia.

Las afectadas

Las playas fluviales de Ourense que promueven espacios ‘sin humo’ se encuentra en once concellos. Son la playa fluvial Río Ribeira, en A Gudiña; el embalse de Prada y la de Os Franceses, en A Veiga; Valderías, en Avión; Portoquintela, en Bande; Magros y Doade, en Beariz; Parque Náutico de Castrelo y O Ribeiriño, en Castrelo de Miño; Río Edo y Caldelas, en Castro Caldelas; Río Sil y O Barco, en Valdeorras; A Antena y el área del río Miño, en la ciudad; río Cabras y Regueiro Seco, en Laza y las del Cenza y O Marcolongo, en Vilariño de Conso.

En el caso de la ciudad, la señalización es visible en el área recreativa más popular, la playa fluvial de A Antena, lugar de esparcimiento para muchos ourensanos, a la orilla del río, para soportar las altas temperaturas de esta época del año. No solo hay una bandera indicativa, también carteles ubicados en el área recreativa.

Desde la Consellería de Sanidade insisten que el fin de esta red gallega de playas sin humo “no es recaudatorio”, sino “educacional”. De hecho, los ciudadanos no pueden enfrentarse a multas por fumar en estos arenales con distintivo.

Teniendo en cuenta que Ourense es la única provincia gallega sin mar, es lógico que también concentre el menor número de playas fluviales adheridas al programa de concienciación (13). En Lugo son 34 arenales, mientras que en Pontevedra ascienden a 87 y en A Coruña 108. El listado se actualizada cada año, pero en Ourense permanece sin variaciones en los últimos tiempos.

Siete parques para ejercer de padre “ejemplar”

La Consellería de Sanidade desarrolla en la actualidad la red gallega de parques sin humo, a raíz de la iniciativa de playas sin humo creada en 2012. La Xunta de Galicia señala como uno de los grandes objetivos de esta iniciativa “reforzar el papel modélico positivo de padres y madres”. Los concellos que se adhieren a esta iniciativa de parques sin tabaco, que en Ourense son siete, deben identificar con señales las áreas que se incorporan a la iniciativa, así como difundir entre la población, los folletos informativos de sensibilización. También se comprometen a realizar actividades para fomentar los beneficios de vivir sin tabaco. En el caso de la ciudad, no hay ningún parque adherido a esta iniciativa. Los espacios de ocio infantil con sello son el parque de A Merca; el parque Paseo Badella, en Bande; el parque dos Patos, en Barbadás; el Parque Botánico; en O Barco; el área recreativa de Couso da Limia, en Sandiás; el parque de la Urbanización Veiga de Abaixo, en Pereiro y el Parque O Toural, en Xinzo. Igual que con las playas sin humo, el cumplimiento es voluntario.

