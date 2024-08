Los nacionalistas urgen la reactivación de la comisión de lactancia del área sanitaria

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el BNG de la ciudad reclama la reactivación de la comisión de lactancia del área sanitaria, encargada de formar a profesionales y asesorar a las familias. En febrero, varias profesionales presentaron su dimisión tras tener constancia de que el órgano se mantuvo 10 años en situación irregular. Desde la gerencia del área insisten en el apoyo “absoluto” a la lactancia por parte de “todos” los sanitarios implicados en la atención de mujeres, tanto en los hospitales como en los centros de salud. Sin embargo, por ahora la comisión no ha sido reactivada, lo que impide la realización de actividades formativas e investigaciones. La diputada Noa Presas tilda de “inaceptable” la situación, que volverá a llevar al Parlamento de Galicia.

Por otra parte, la formación nacionalista pide al Concello de Ourense la cesión de un espacio a Arrolos de Teta, que asesora y acompaña a las madres de la ciudad. La asociación, por su parte, realiza una recogida de firmas para solicitar el local municipal donde llevar a cabo su actividad. “El BNG instó en una moción al gobierno local a crear un convenio con esta asociación, pero no se hizo”, apuntan. En la misma moción, el grupo pedía desarrollar un programa de salud infanto-juvenil en colaboración con el tejido asociativo de la ciudad, así como celebrar la Semana de la Lactancia. “A día de hoy, el gobierno municipal no solo no programó ninguna actividad, sino que en estos meses no impulsó ninguna medida a favor de la lactancia materna”, añaden. Hoy, a las 19.00 horas, Arrolos de Teta organiza una tetada grupal en el Posío.