La falta de médicos en Urgencias se agrava y provoca esperas de más de seis horas

El déficit de médicos del servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) se agrava en plena época veraniega. Los profesionales dan cuenta de una “situación crítica”, que los ha llevado a reducir su periodo vacacional a 15 días durante los meses estivales, mientras que los pacientes se quejan de esperar en algunos casos más de seis horas para ser atendidos. “Pese a llevar una elevada presión en los últimos años reflejada en una sobrecarga extrema, todos los facultativos han hecho un gran esfuerzo reduciendo sus vacaciones”, destaca Pilar Garzón, profesional del servicio y presidenta del Colegio de Médicos de Ourense.

Pero la falta de profesionales en el verano no es nueva. En julio de 2023, tras no poder asegurar un mínimo de cuatro profesionales por turno, el Sergas decidió lanzar una convocatoria extraordinaria para reforzar la cobertura con médicos de otras áreas sanitarias. Más de un año después, a falta de soluciones estructurales, la medida permanece activa. “Aun así, hay días con disminución de presencias médicas, lo que lógicamente enlentece los flujos asistenciales y aumenta las demoras en la atención”, apunta Garzón. La sanitaria también explica que la demanda asistencial no se ha reducido este verano. “Aunque no somos zona costera, tenemos un número abundante de desplazados en todo el área, con un aumento de patologías asociadas a accidentes y descompensaciones de los pacientes crónicos”, añade.

Piden medidas “drásticas”

Actualmente, 24 médicos conforman la plantilla del servicio de Urgencias. El Sergas cifra en 12 los profesionales necesarios para cubrir la demanda, mientras que los propios facultativos consideran que el personal debería duplicarse. “Si fuésemos 40 o 42 nos permitiría tener jornadas dentro de la normalidad y no de la excepcionalidad, que es lo que hay ahora, así como conciliaciones, cobertura de incidencias...”, detalla Garzón, que reconoce la intención de la gerencia del área sanitaria de solucionar el problema. “Se han encontrado con una problemática larvada con difícil mejora en estos momentos”, afirma.

El Sergas apunta la falta de profesionales disponibles para contratar, pero desde Urgencias piden medidas “drásticas” en la gestión y organización. Ven necesario convertirlo en un servicio “atractivo”, con una plantilla dimensionada “acorde con las necesidades reales” de la población. En ese sentido, aseguran que el área ourensana es la que mayor sobrecarga laboral presenta en toda Galicia, lo que facilita que la plantilla siga reduciéndose y los médicos no quieran mudarse a la provincia. “En un momento de gran oferta laboral en todas las áreas la fuga de facultativos o las bajas por sobrecarga pueden incrementarse cronificando más una situación ya extrema”, recalca.

Garzón también señala con preocupación la llegada del otoño, debido al aumento de patologías y a las vacaciones sin disfrutar de la plantilla. “No van a ser meses fáciles”, augura.

La demanda creció en julio respecto a 2023

A la falta de profesionales se suma la demanda creciente de la población, lo que provoca una mayor saturación. En julio, la media diaria de consultas se situó en 246 atenciones, 15 más que en el mismo periodo en 2023. Sin embargo, el número de ingresos derivados de Urgencias descendió este 2024 respecto al año pasado. A lo largo del mes, las consultas oscilaron entre 188, en la jornada de menor presión asistencial, y 306, en el día de mayor actividad. Las elevadas temperaturas se traducen en un aumento de la demanda, debido, sobre todo, a las descompensaciones de las personas más vulnerables. Según los datos del Sergas, la atención en Urgencias no ha dejado de incrementarse durante los últimos veranos.

