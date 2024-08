Roy, el boxeador cubano que encontró refugio en Ourense

El abuelo canario de Roy Miguel Fernández Guardarramo (Cuba, 1967) viajó como polizón en un barco para buscar una mejor vida en la isla caribeña, en la que terminó naciendo su nieto Roy hace 57 años. Ahora es él, entrenador de boxeo profesional, el que hace camino a la inversa gracias a la doble nacionalidad cubana y española que le otorgaron sus antepasados.

Recaló en Ourense el 25 de mayo para reunirse con su hijo, ya establecido en una ciudad que le ha vuelto a abrir las puertas del deporte de su vida. En el camino se encontró con Manu Míguez y Luzia Piñero, del club Turbo Box. Son su familia ourensana del boxeo, una disciplina en la que, según Roy, hay mucha camaradería.

Estos dos jóvenes ourensanos sentaron en 2020 la semilla de un club, Turbo Box que trabaja desde la base hasta la élite, donde el boxeo y otros deportes de contacto son una forma de entender la vida. Como si se conocieran de toda la vida, Roy se abraza con los ‘jefes’ de Turbo, Manu y Luzia. “Encontré una segunda casa con ellos. El boxeo es hermandad, camaradería. La familia del boxeo se busca y se tiene”, sentencia Roy Miguel Fernández, que rehusa hablar de la situación política de su país, la Cuba que le ha dado grandes logros internacionales, como promotor de púgiles que han obtenido después reconocimiento mundial. Sus chicos son su mayor orgullo.

Roy dice que no sabe hacer otra cosa diferente al boxeo. Acumula 33 años de experiencia, no solo sobre el cuadrilátero. Ha investigado en una tesis por qué el recto de izquierda tiene tanta importancia desde que empieza una pelea. También realizó una escala de evaluación para los tests físicos de boxeadores de primera categoría.

Pero su mayor logro es haber promovido a una veintena de atletas para el equipo nacional de Cuba, desde el club de su provincia, Sancti Spíritus. Pablo Roja, subcampeón de la copa del mundo; Inocente Fiss Carballoso, cuatro veces campeón nacional o Yosvany Veitia Soto, campeón del mundo, son algunos de los espirituanos que alcanzaron la gloria tras aprender las lecciones de Roy.

En París

Precisamente uno de los chicos que promovió Roy se encuentra ahora en las olimpiadas de París. Alejandro Claro Fiss, que perdió hace unos días contra un púgil francés. “Es muy difícil ganar a un local, el arbitraje siempre favorece”, dice el entrenador.

Roy sigue citando nombres de púgiles cubanos. Una infinidad. Su buen hacer le sirvió para trabajar en el Equipo Nacional de Boxeo de Cuba bajo la dirección de Alcides Gagarra Carrión. “Es el mejor entrenador de boxeo del mundo del siglo XX. Me abrió la puerta a trabajar con atletas olímpicos como Mario Kindelán o Maikro Romero”, subraya.

En Ourense está buscando su hueco. De momento, disfruta de su pasión en Turbo. Aprende y enseña. “Aquí me acogieron muy bien, lo mejor que me ha pasado es conocer a Manu y a Luzia, este centro es maravilloso, hay gran ambiente y me encuentro haciendo lo que me gusta de toda la vida, desde que tengo 23 años”. En Ourense encontró su refugio tras salir de su país, con el boxeo de por medio.

Por las instalaciones de Turbo se mueve como pez en el agua. Ya todos le conocen. Quieren pelear con él. “Esto para mí es una cultura nueva, enseño mis modestos conocimientos pero también aprendo. Me siento como en mi casa”, dice mientras se coloca las vendas.

Manu y Luzia pelean con él sobre el cuadrilátero. Y Roy, mientras, vuelve a recordar los valores del boxeo: “En un combate, los púgiles pelean. Pero al final, se abrazan y se dan la mano. El boxeo lo haces por amor, no por fama ni porque te vean. Esos que lo hacen así es espectáculo, son artistas, no boxeadores”.

En Cuba existe una cultura muy grande de boxeo, que devuelve a Roy a su infancia. “Nos viene en la sangre. Los niños, desde que son ‘chiquitos’, quieren practicar boxeo. Les gusta. Comienzan en la base con siete años, después pasan a una escuela provincial y después al equipo nacional. A las mañanas, colegio. Por las tardes, los padres los llevan a boxeo”, explica.

Para este entrenador, el boxeo enseña primero a ser responsables. “Porque aprendes a esforzarte al máximo, a cumplir metas. Es un deporte muy sacrificado”. Lo segundo es lo que él llama “hermandad”, que es el mismo refugio que encontró en Ourense y en el club Turbo recién llegado de su Cuba natal.

Y anota, para los indecisos: “El boxeo ofrece beneficios para la salud física y mental. Aumenta la autoestima y la confianza”.

