Covadonga, la jefa provincial del Seprona más joven de España

Cuando tenía diecisiete años y aún no sabía con certeza qué camino debía seguir tras superar la selectividad, se presentó en el cuartel de la Compañía de Ponferrada de la Guardia Civil, y una conversación con un mando, que entonces era capitán, aclaró sus dudas. “Le dije que tenía la intención de entrar, y que me daba igual hacerlo ya como guardia civil en Baeza, o ir primero a la universidad e ingresar después en la escala de oficiales. Como mis notas eran muy buenas, me recomendó que primero estudiase una carrera”.

Tras seguir ese consejo, Covadonga García Menéndez (Ponferrada, 1999) se graduó en Ingeniería de la Seguridad. Se formó durante dos años en la Academia General Militar de Zaragoza y, ya con la categoría de alférez, continuó su camino en Aranjuez, donde tras tres años alcanzó el rango de teniente.

“Entré a la primera y no repetí ningún curso, así que tengo la edad mínima que podría tener” para llegar a ese puesto ejecutivo, señala. Tras una etapa de dos años en Pontevedra, en el área de Seguridad Ciudadana, desde el pasado mes de mayo ejerce como la responsable provincial del Uprona en Ourense. Así se denomina la unidad que desempeña la especialidad de la Guardia Civil –el Seprona– que vela por la protección de la naturaleza y del medio ambiente. Con solo 25 años de edad, la teniente García Menéndez es la jefa provincial más joven al frente de dicho servicio en España.

Bajo su mando tiene en la actualidad a 27 efectivos de la Guardia Civil, con una media de edad de 49 años. La diferencia generacional existe, pero la jerarquía manda en el instituto armado. “Mi teniente”, dicen todos los agentes a la jefa cuando se dirigen a ella. En su día a día reina el buen ambiente, asegura.

Covadonga no ha sentido ninguna resistencia de la plantilla, “en absoluto”, por razones de edad o por ser joven y mujer en el cargo. “Tengo un muy buen equipo que me respalda, con una experiencia vastísima y una gran iniciativa, con mucha veteranía y conocimiento”, valora. “Saben resolver cualquier situación. Y aquí cada día se dan situaciones distintas”, subraya.

La teniente Covadonga García Menéndez, atendiendo a FARO. / ALAN PÉREZ

En la web del Centro Universitario de la Guardia Civil es posible consultar trabajos de García Menéndez sobre materias e competencia del Seprona. “Vertidos legales e ilegales en ríos y lagos”, presentó en 2021; “La caza del lobo ibérico”, en 2022. “Es una especialidad que me gusta, la elección fue totalmente vocacional”, afirma la joven teniente. La naturaleza, el medio ambiente, el patrullaje en el monte, la detección de vertidos, o la investigación de delitos ambientales como los incendios son las materias que atraen a los agentes que se decantan por el Seprona.

Lleva cuatro meses en la Comandancia de Ourense, un destino que eligió, de entrada, por la proximidad a sus raíces, a Ponferrada. García valora la experiencia. “En Ourense estoy encantada, mi intención es quedarme aquí a medio plazo. Ascender no es mi prioridad, aunque lógicamente quiero que se produzca, pero quedan años. Calculo que tres o cuatro para ser capitana”. Con toda la vida por delante y sin límites para seguir superando etapas en una carrera precoz, la joven teniente vive el presente.

Suscríbete para seguir leyendo