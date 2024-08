Pimientos, sopas de burro cansado y carne ó espeto, el completo menú de la provincia

La provincia celebra este fin de semana la calidad de sus productos gastronómicos. Desde A Arnoia a Muíños, de Oímbra a Calvos de Randín, vecinos y visitantes degustan las joyas ourensanas.

El parque de A Queixeira, en A Arnoia, celebra desde el viernes y hasta hoy la XLV Festa do Pemento, mientras que Oímbra rinde hoy homenaje a su pimiento. Por su parte, Muíños congregó ayer a cientos de vecinos en las XXXIV Festas das Sopas do Burro Canso, XVII Galo Pica no Chan y VI Becerro do Xurés. Calvos de Randín, también ayer, disfrutó de la quinta Festa de Carnes ó espeto, que contó con una amplia participación. En O Carballiño se llevó a cabo una muestra de vinos de la DO Ribeiro. El menú lo completa hoy Castrelo de Miño con la XXIX Festa da Anguía.