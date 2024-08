“Los ingresos del ‘streaming’ para los autores oscilan entre un 14 y 15%; no es sostenible”

Miguel Diéguez Díaz (Lugo, 1972) se licenció en Derecho en 1995. Tras hacer cursos de doctorado y ser profesor de Derecho Financiero en el campus de Ourense, en la Universidad de Vigo, empezó a ejercer como abogado en 1997. En 2018 fue nombrado director territorial de la SGAE para la Zona Noroeste (Galicia, Asturias y Cantabria).

– ¿A cuántos autores representa en la actualidad la SGAE en España? ¿Y en concreto en Galicia?

–Más de 138.000 autoras y autores vinculados a la música, las artes escénicas y el audiovisual confían en SGAE. En la Zona Noroeste, además de los 5.126 autoras y autores de Galicia, representamos a 2.321 en Asturias y a 832 en Cantabria.

En el último año se han incorporado a SGAE más de 5.730 creadoras y creadores, de los que casi un 70% tiene menos de 40 años.

SGAE continúa siendo una entidad de referencia también entre los más jóvenes. Tenemos 125 años de historia y tenemos mucho futuro. Animo a los lectores a entrar en la página de www.autoresvitais.com, para conocer una muestra muy representativa de los autores gallegos y sus vivencias e historias personales.

– ¿Qué ventajas supone para un autor estar bajo el amparo de la SGAE?

– La misión fundamental de la entidad es ayudar a nuestros socios y socias (autores y editores) a que vivan de su obra creativa. De acuerdo con la ley de Propiedad Intelectual, en SGAE tenemos encomendada la gestión de los derechos de autor de las obras de nuestros miembros.

Desde SGAE administramos y repartimos los ingresos por derechos de autor por la utilización de las obras de nuestros creadores en los ámbitos de la comunicación pública, la reproducción, la distribución, la transformación y la copia privada.

Nuestra tarea, en beneficio de nuestras socias y socios, reconoce y pone en valor el riquísimo patrimonio cultural del repertorio al que los consumidores culturales tienen acceso de forma segura y jurídicamente viable. De esta manera, cada vez que una de las obras dramáticas, audiovisuales y musicales de nuestro repertorio es utilizada comercialmente, su autor percibe una remuneración.

SGAE es una entidad de gestión colectiva que acaba de cumplir 125 años administrando y repartiendo los derechos de autor de sus socias y sus socios. Pero además de gestionar y repartir los derechos de autor, que son las funciones principales, SGAE ofrece una serie de servicios a los creadores: asesoramiento legal, formación y promoción profesional, asistencia social y asistencial, espacios de reunión, de presentaciones públicas, de ensayos… en las diferentes sedes que tenemos en España, entre otras ventajas.

– ¿Cree que existe ya la suficiente concienciación social sobre la importancia de respetar la propiedad intelectual, o queda camino por andar?

– Creo que en este sentido estamos mejor que hace unos años y estoy convencido de que seguiremos avanzando. El derecho de autor es un signo de una democracia más avanzada y una sociedad más respetuosa. Queda camino por andar y debemos seguir haciendo pedagogía. Es bueno fijarnos qué pasa en otros países de nuestro entorno con los derechos de autor. En Francia, por ejemplo, la cultura y los derechos son una cuestión de estado. Y como tal, se respetan.

– ¿Es suficiente el importe que perciben los músicos de plataformas de ‘streaming’?

– Es evidente que los autores no participan adecuadamente en el éxito que generan sus obras en estas explotaciones. El ‘streaming’ tiene un amplio margen de mejora como modelo de negocio. Actualmente, no es sostenible para las autoras y autores, que son los que crean valor. En España es especialmente sangrante porque hemos detectado que, mientras en otros países los ingresos por derechos de autor en el ámbito digital representan en torno a un tercio del total para los autores, en nuestro país está más o menos oscilando entre un 14 y un 15%.

Los algoritmos de las grandes plataformas no promueven la diversidad ni a los artistas emergentes. Recientemente, la Unión Europea (UE) ha aprobado un informe promovido por el exdiputado Ibán García del Blanco que reclama una distribución de los ingresos más justa y equitativa en este modelo de negocio. Todos los sectores implicados creemos en él, pero para su sostenibilidad se deben mejorar las deficiencias señaladas.

– ¿Supone una amenaza la inteligencia artificial para la actividad autoral, o puede servir como oportunidad para diversificar la creación?

– La historia de los derechos de autor ha sido siempre un ecosistema frágil donde el creador ocupa, en muchas ocasiones, la posición más débil. Por ello, como entidad de gestión colectiva debemos continuar analizando el futuro. El desarrollo de la IA, y específicamente de la generativa, supone un reto, pero también una oportunidad para los autores. Las posibilidades de ampliar el horizonte creativo son una realidad, pero también lo es la pretensión de reemplazar la creación humana.

SGAE siempre apoyará la creación humana y el uso de la IA como herramienta de la que pueda asistirse el autor. La acción conjunta de las entidades de gestión a nivel internacional es clave para conseguir soluciones duraderas y efectivas. En el ámbito europeo, la ley que regula la IA recoge expresamente el respeto a los derechos de autor y la obligación de transparencia que será la que nos ponga en el camino de licenciar el uso que se hace del repertorio para entrenar a estas máquinas.

Ante el uso masivo de nuestro repertorio, las entidades de gestión colectiva de derechos de autor como SGAE serán garantía para obtener una remuneración sin discriminación hacia ningún colectivo y que respete la diversidad cultural.

– ¿Sigue siendo una amenaza la piratería, o se ha reducido su impacto en el sector?

– Se ha reducido el impacto, sin duda.

– En algunos momentos, las inspecciones a establecimientos como bares o peluquerías, así como el control de la difusión en eventos como bodas o verbenas, generó cierta polémica sobre esa faceta de la SGAE. ¿Qué reflexión hace al respecto?

– Desde hace ya varios años hemos puesto en marcha unas políticas comerciales acordes a las necesidades de nuestros usuarios de repertorio con la firma de convenios y ofreciendo diferentes soluciones de pago y, a la vez, nuestros usuarios de repertorio son más cada vez más conscientes de la importancia que tienen las creaciones culturales para sus iniciativas.

"El sector de la cultura es muy agradecido"

– ¿Qué supone para usted, a título profesional y también personal, ejercer esta labor?

– Desde que llegué a la entidad, la verdad es que es el trabajo o la labor con la que más he disfrutado y estoy disfrutando en toda mi carrera profesional, junto a los años de docencia en la facultad. Toda mi vida he sido un “consumidor” de cultura, tanto de cine y teatro como de música. Teniendo formación jurídica y estando alejado de la creatividad en las artes, el día a día me resulta apasionante porque trato con autores que hacen una labor increíble. Gestionar sus derechos y trabajar para que tengan una justa remuneración por su trabajo resulta muy satisfactorio.

Además, el sector de la cultura es muy agradecido. El trato tanto con los autores muy consagrados como con aquellos que empiezan, los que son emergentes o los que llevan toda la vida “en la carretera”, resulta muy enriquecedor.

– ¿Hay alguna iniciativa de colaboración con los artistas que le gustaría destacar?

– Ahora estamos con un proyecto que me parece muy emocionante: la Escuela “Barraca XXI”, que organizamos con nuestra Fundación SGAE en colaboración con la Asociación Itinera y el Psiquiátrico de Conxo, y que fue apadrinado por nuestros socios las Tanxugueiras y Touriñán.

Se están impartiendo talleres por parte de nuestros socios de música, teatro y cine a los usuarios y pacientes del centro. A través de las artes como terapia se están consiguiendo unos resultados impresionantes. El otro día nos reuníamos con el equipo director del psiquiátrico; la colaboración y la coordinación son magníficas.