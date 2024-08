El parque de Canedo y las "sombras" del coche accidentado del concejal de Infraestructuras protagonizan el último pleno del verano en Ourense

Ni siquiera los bombones que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, llevó a los concejales por su cumpleaños, pudieron endulzar la sesión plenaria. Los reproches entre gobierno municipal y oposición, en el último pleno del verano, se aderezaron con citas a la Jurado o a Rocío Flores. “Se nos rompió el amor de tanto usarlo”, deslizaron los del BNG en una alusión al pacto de DO y PP. “Qué bonito sería…”, dijeron los socialistas sobre los proyectos fallidos en la ciudad. La movilidad sostenible, la falta de programación cultural y el proyecto estrella de Jácome, el parque de Canedo, fueron protagonistas de un pleno más calmado de lo habitual, con varios consensos entre los grupos que, en todo caso, se corresponden con mociones no vinculantes.

El turno de ruegos y preguntas estuvo marcado por la ausencia del concejal de Infraestructuras. La oposición quiso saber sobre la implicación de un vehículo de su propiedad en un accidente con el conductor a la fuga que provocó daños en el mobiliario de A Ponte. El teniente alcalde, Aníbal Pereira, salió en su defensa y confesó, por ejemplo, que él tampoco pagó durante un tiempo el impuesto de vehículos cuando se mudó a Madrid. “Le puede pasar a cualquiera”, dijo. Sobre la identificación del conductor en este accidente no se pronunció.

“Sacrificaría la alcaldía el día de mi cumpleaños porque salga adelante el Parque de Canedo”, llegó a decir el regidor ante el asunto que llegó al pleno porque el interventor detectó irregularidades en el expediente.

Más de 20.000 metros cuadrados, pistas polideportivas, aparcamiento low cost y una gran piscina como guinda del pastel. Ese es, a grandes rasgos, uno de los proyectos estrella del gobierno de Jácome en el Concello de Ourense, el llamado parque del Coto de Canedo, en A Ponte. Casi ocho millones de euros de presupuesto que el grupo de gobierno municipal pretendía abonar en las tres próximas anualidades, una fórmula a la que el interventor puso reparos: tal y como prevé la ley reguladora de haciendas locales, el asunto tenía que pasar por el pleno, detectando varias irregularidades en el expediente. Y así fue: DO tuvo que llevar el asunto a la sesión, que una vez más salió adelante. En esta ocasión, gracias a las abstenciones de PSOE (que cambió su intención de voto) y BNG.

“Pondría en juego la alcaldía de Ourense, el día de mi cumpleaños, por salvar el parque de Canedo. Dejaría de ser alcalde, me sacrificaría con una cuestión de confianza”, aseveró Jácome, afeando a los populares su cambio de voto pese a que las negociaciones “se alargaron hasta la madrugada, con la Diputación metida, y habían votado abstención”.

El concejal de Infraestructuras de DO, Francisco Lorenzo, justificó los reparos del interventor al expediente que paralizó las obras, señalando que “cuando se quiere buscar pegas a algo, uno se agarra a un clavo ardiendo” y que lo importante es “darle para adelante” al parque.

Xosé Manuel Puga (BNG): “La fórmula se hizo para darle la obra a la empresa Petrolam”

Xosé Manuel Puga, edil del BNG, hizo referencia a las irregularidades del expediente, “muestra palpable de la gestión caótica de este gobierno”. El nacionalista deslizó que “la fórmula utilizada es para darle la obra a la empresa Petrolam, que ya hizo la obra de Marcelo Macías y así quedó”, una afirmación que sentó mal al regidor, que afeó a Puga “una acusación tan grave”.

María Fernández Ojea, del PSOE, subrayó que la obra “es necesaria”, sin embargo, “son siete millones adjudicados y licitados mal”. Advirtió igualmente de la posibilidad de perder el resto de fondos europeos.

El popular Miguel Ángel Michinel citó la canción “Qué bonito”, de Rosario Flores: “Qué bonito sería esa gran piscina, como la infinita de Covadonga y la de Barrocás”, en referencia a otros proyectos que forman parte de las grandes promesas de DO y todavía no ejecutadas.

El mamotreto termal, un “sinsentido” que habrá que demoler

Ana Méndez, del PP, defendió la necesidad de avanzar en el centro de interpretación de parques naturales, un proyecto termal fallido cuyas obras, iniciadas hace ya una década, se quedaron en un mamotreto de hormigón. La popular abogó por demoler las obras y ver qué se puede hacer a partir de ahora. Solo populares y socialistas votaron a favor, mientras el BNG se abstuvo y DO votó en contra.

Ruth Reza, concejala del BNG, hizo un repaso por esta obra y otras fracasadas: el rianxo, la cárcel vieja y el propio PXOM, el plan urbanístico. “No hace falta inventar nada, hace falta voluntad para sacar los proyectos adelante” y criticó la merma de la oferta termal, ya que solo hay dos vasos abiertos en Burga de Canedo.

José Ángel Vázquez Barquero, del PSOE, adelantó el voto a favor de los socialistas, con reparos, y citó el proyecto de aprovechamiento termal que hicieron los socialistas en 2014.

Jácome señaló la idea del centro de interpretación como “horrible, un edificio sinsentido en el que se gastó un dineral y se dejó como adefesio” y apostó por “hacer un párking, porque aquello es zona inundable y habría que hacer un muro”.

Jácome: “El plan de movilidad es una mierda, los arquitectos miraron en Internet”

La siguiente moción, defendida por Inmaculada Moreiras (PP), propuso una solución “barata y práctica” para la movilidad en bicicleta. Los populares defienden itinerarios prioritarios para ciclistas y agilizar la zona de bajas emisiones para la ciudad. Logró el apoyo de BNG y PSOE, pero DO votó en contra.

Luis Seara, del BNG, citó a Rocío Jurado. “Se nos rompió el amor de tanto usarlo”. Seara recordó que los últimos autobuses comprados “duermen al raso y siguen necesitando mantenimiento”, una situación que calificó de “despropósito”.

Siguiendo con las referencias musicales, la portavoz del PSOE, Natalia González, mencionó el “Qué bonito” de Rosario Flores para recordarle a los populares que el plan de movilidad urbana de Ourense “lleva cinco años en un cajón”, con un equipo municipal con el que “compartieron gobierno” los del PP. González afeó al alcalde los autobuses “incómodos” que ahora “se come” la ciudadanía. Recordó que el proyecto del ecobarrio, paralizado, “fue un engaño para los vecinos” y que el Casco Histórico es “una autopista” por la falta de control de tráfico.

Jácome tiró de anécdota. Contó que hace unos días un miembro de la oposición le pidió asesoría para comprar un teclado para un regalo de primera comunión, dado su conocimiento musical. “Esto es un desatino total y quien presenta la moción no es una experta”, afeó al PP.

Jácome: “Solo aparqué mal el coche una vez”

El alcalde tuvo críticas para varias ciudades ejemplo de movilidad sostenible. “En Vitoria no me atropellaron dos bicis de milagro”; de Vigo, el carril “es un estropicio”, y Pontevedra, que sea referencia de movilidad sostenible, “es mentira”. En Ourense, “el plan de movilidad es una mierda, hecho por arquitectos que consultaron en Internet”.

Jácome también se defendió de las críticas de la oposición del uso del vehículo municipal, el clásico Peugeot mostaza, en aparcamientos no habilitados de la ciudad. “Solo aparqué mal el coche una vez y me multaron, el resto, mi coche es como el de la policía”, dijo el alcalde.

Natalia González (PSOE): “Las fiestas de barrio ahora se hacen para que el alcalde suba al palco”

La falta de programación cultural durante el verano es un clásico, asunto que logró poner de acuerdo a los grupos de la oposición. Solo DO votó en contra de la moción liderada por el PSOE, que pidió recuperar la actividad veraniega y criticó el cierre del Espazo Lusquiños para jóvenes músicos o el traslado del Ouren Sound Fest por la “inquina” del alcalde. Los socialistas abogaron por recuperar el Verán Cultural, un programa de ocio al aire libre durante estos meses.

Sobre las fiestas del barrio, González indicó que “siempre se hicieron, pero ahora se hacen para que el alcalde se suba al palco y vete al pregonero, y se contrate siempre a los mismos”. La socialista tildó al grupo de gobierno de “caciques culturales” y a Jácome de “pequeño dictador”, un adjetivo que no sentó nada bien al regidor: “¿Es por la estatura?”, preguntó el alcalde.

Erea Blanco (BNG) señaló que “Ourense es un páramo cultural”, que programa gracias “a iniciativas como A Galleira, Seixalbo… Grupos de vecinos que hacen lo que no logra el Concello con millones”. La nacionalista citó las 400 actividades que realiza Pontevedra durante el verano. Incluso la oferta de Allariz, “que supera con creces la de la ciudad”.

José Araújo (PP): “Las fiestas de los barrios las organiza siempre la misma persona, algún día tendrá que explicarlo el Concello”

José Araújo, del PP, coincidió con socialistas y nacionalistas. “Salvo Ourense, el resto de ciudades gallegas tienen una digna programación y se esfuerzan”, dijo Araújo. Utilizó el ejemplo de Monforte, que organiza “actividades increíbles para su capacidad presupuestaria”. Y continuando con las canciones, el popular mencionó “El principio de algo”, de La la love you, dirigida a los socialistas.

El PP criticó el “monopolio” en la organización de las fiestas de los barrios: “Siempre es la misma persona, el Concello algún día nos tendrá que dar una explicación”.

Noa Rouco (DO): “La Panorama es lo que le gusta a la gente”

Noa Rouco, la concejala de Artes y Festejos, señaló que su “gran apuesta” son fechas como Entroido, los barrios, el San Martiño y el Corpus. “Esto sí que atrae turistas y retorno, lo anterior no lo tenía”, anotó Rouco. “La Panorama es lo que le gusta a la gente, no os gustará a vosotros (a la oposición)”, puntualizó.

La edil de DO aseguró que realizó una investigación a través de likes en Instagram de eventos culturales anteriores a los que “iban 70 personas”, por lo que su modelo es totalmente diferente.

Mejoras para Vistahermosa, a debate

El BNG pide mejorar infraestructuras y zonas verdes en el barrio de Vistahermosa, como mejoras en aceras, iluminación y accesibilidad. Para el edil de Infraestructuras, Fran Lorenzo, no es necesario. Aseguró que lo que les solicitó la asociación de vecinos del barrio “ya está cumplido por el ayuntamiento”. Lorenzo señaló, en todo caso, que la ampliación de uno de los viales no puede realizarse porque “es suelo privado”. En todo caso, los de DO se abstuvieron, mientras que los grupos de la oposición se mostraron a favor de la moción.

La subida del canon de basura, “de dudosa legalidad”

La última moción, presentada por el PSOE, criticó la subida del canon de Sogama para gestionar residuos urbanos. Para los socialistas es un asunto “crucial” y la subida de precio sería “de dudosa legalidad”. Lograron que DO y BNG secundaran la moción, con el voto en contra del PP.

El BNG, además, alertó que esta subida supondrá a los vecinos de Ourense un incremento del 20% en el recibo de la basura.

Antes de que se votase esta moción, el regidor y el concejal de Infraestructuras se ausentaron del pleno para acudir a una reunión.

“Si quieren casarse estaré por aquí, no voy a coger un día entero de vacaciones, pero unas horas sí”, se despidió Jácome.

Sí hubo unanimidad en firmar una declaración institucional para poner fin al tabaquismo.

“Sombras” en el accidente del vehículo de Fran Lorenzo

En el turno de ruegos y preguntas, al concejal de Deportes y teniente alcalde, Aníbal Pereira, le tocó hacer frente a cuestiones que vinculaban al concejal de Infraestructuras, que se ausentó. Todas las preguntas se decidieron contestar por escrito, aunque a las preguntas de los nacionalistas sobre la implicación del vehículo del concejal Lorenzo en un accidente con fuga en el barrio de A Ponte, sí hizo algunas apreciaciones.

Luis Seara (BNG) quiso saber si ya se procedió a la identificación del conductor. Pereira dijo: “No tengo constancia de quién conducía, la propiedad sí es clara que es de Fran. Me hizo gracia porque yo el otro día, bastante despistado, no me llevé una jardinera de milagro. Y si la destrozo, daría parte al seguro y ya está”.

Sobre que el concejal de Infraestructuras no tenga abonado el impuesto de vehículos, el teniente alcalde salió en su defensa: “A mí me pasó en alguna ocasión, cuando me mudé a Madrid. Le puede pasar a cualquiera”.

En la misma línea, José Araújo (PP) criticó las “sombras” en torno al asunto del coche de Lorenzo.