Sin medidas judiciales para un investigado de una supuesta red de narcolanchas

Para los investigadores de la Guardia Civil, él es el supuesto cabecilla de una organización criminal, radicada en Galicia, que presuntamente se dedicaba a vender motores fueraborda y a fabricar narcolanchas para grupos de traficantes del Estrecho. El sospechoso compareció ayer ante la jueza de Instrucción 2 de Ourense, la autoridad que ha asumido las diligencias de la denominada operación “Vozka”.

El gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma que la magistrada tomó declaración a este investigado y no ha adoptado ninguna medida. La Fiscalía, la parte acusadora que podría solicitar algún tipo de acción cautelar, no estaba presente. Fuentes del ministerio público indican que no les constaba notificación del juzgado.

Ante la togada y varios abogados, J. negó cualquier tipo de implicación. Su defensor, Luciano Prado del Río, asegura que el sospechoso “no tiene ninguna relación con el tráfico de drogas ni con el mundo delincuencial. Carece de antecedentes de cualquier tipo. No es cabecilla de ninguna trama ni de una organización criminal. Es absolutamente inocente, no ha hecho nada ilegal”, reitera el letrado. Según su versión de defensa, se dedica exclusivamente a operaciones de compraventa en el sector naútico.

Cuando estalló la operación el pasado mes de abril –hubo una segunda fase en junio–, este investigado se encontraba en Italia, junto a su mujer y una hija. La esposa también está investigada en el juzgado y, al igual que su marido, defiende su inocencia y niega relación alguna con la supuesta red de apoyo al narcotráfico.

"Se presentó voluntariamente", defiende su abogado

Tras enterarse de que se habían producido las detenciones, el investigado se comunicó con el juzgado de Ourense y mostró su intención de comparecer. “Estaba con su esposa y su hija de viaje. La mujer se presentó a la semana siguiente y él lo hizo en cuanto pudo viajar, tras recuperarse de una lesión en un tobillo, que justificó documentalmente con informes médicos”, subraya la defensa. “Se presentó voluntariamente y fue citado para mes y medio después”, añade Luciano Prado del Río.

El juzgado de Instrucción 2 de Ourense acordó señalar la declaración para este jueves, 1 de agosto. Desde la Guardia Civil trasladan cierto malestar porque –según fuentes próximas a la investigación– no hubo comunicación para indicar cuándo tendría lugar la comparecencia de J. Se enteraron por sus propias fuentes.

La defensa sostiene que su cliente no tenía la intención de eludir la acción de la justicia y evitar el paso por el calabozo, sino que la explotación de la operación coincidió con que él estaba de viaje familiar. No regresó antes a España por esa lesión en el tobillo que le imposibilitaba viajar. “Está acreditado documentalmente con informes médicos”, afirma el letrado.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria colaboraron en esta operación, con el apoyo además de la Policia Judiciaria de Portugal. / GC

Dinero del blanqueo para fabricar las narcolanchas

La operación “Vozka” fue fruto de la colaboración de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con apoyo de la Policía Judiciaria de Braga. En abril, el instituto armado comunicó la detención de seis personas así como la investigación de otras cinco sospechosas. Presuntamente, la red operaba entre la provincia de Ourense y el norte de Portugal. Según la Guardia Civil, usaba fondos obtenidos del blanqueo de capitales del narcotráfico para fabricar embarcaciones de alta velocidad, que posteriormente eran trasladadas a la zona del Estrecho, para su utilización en el tráfico de drogas y el transporte ilegal de inmigrantes.

Los agentes creen que varias de las embarcaciones presuntamente fabricadas por la organización están vinculadas con incautaciones de más de 4.000 kilos de cocaína y 4.000 kilos de hachís llevadas a cabo en el Estrecho de Gibraltar y en aguas internacionales.

R. V.

Resultados de la operación

En la primera fase de la operación, los investigadores practicaron cuatro registros con orden judicial en Ourense, dos más en Pontevedra y uno en Valença (Portugal). Se incautaron de 30.000 euros en efectivo, ocho embarcaciones, 25 motores de gran cilindrada, material náutico, radares GPS, antenas así como documentación, ordenadores y móviles.

En junio, la Guardia Civil informaba de que había fructificado la segunda y definitiva fase del caso “Vozka”, que alcanzó a los transportistas de los motores y cascos, así como a los sospechosos del movimiento de dinero en efectivo. Fueron arrestadas cuatro personas e investigadas otras cinco.

Según la Guardia Civil, el ‘modus operandi’ utilizado por esta organización consistía en blanquear el dinero a través de cuentas de empresas ficticias o sin actividad, para después adquirir con esos fondos material náutico –motores fueraborda, radares, fibra, etcétera–, que posteriormente trasladaban y almacenaban en una nave del norte de Portugal. Tras borrar las numeraciones –añade el instituto armado–, ese material era utilizado para la elaboración de narcolanchas, que se trasladaban en camiones a la zona del Estrecho de Gibraltar.