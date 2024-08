Diecinueve bodegas estarán presentes en la XVII Feira do Viño de Monterrei

Verín ha iniciado la cuenta atrás para acoger la XVII Feira do Viño de la D.O. Monterrei, que se celebrará del 9 a 11 de agosto, en la Praza da Alameda, con la presencia de 19 de las de las 29 bodegas de la comarca. Durante tres días, los vecinos y visitantes podrán degustar los vinos de la zona y disfrutar de una completa programación cultural y gastronómica. Así lo detallaron el alcalde de Verín, Gerardo Seoane; el presidente del Consello Regulador da D.O. Monterrei, Jonatás Gago, y la concejala de Turismo, Samanta Barreira, en la presentación oficial de la feria.

El recinto ferial estará abierto el viernes 9 de 19.30 a 24.00 horas; el sábado 10, de 12.30 a 14.30 h y de 19.30 a 1.00 h; y el domingo 11, de 12.30 a 14:30 h, y de 19.30 a 24.00 h. Al igual que en la pasada edición, se podrán realizar cinco degustaciones por diez euros, y la copa personalizada de la D.O. tendrá un precio de dos euros.

El acto inaugural tendrá lugar el viernes, a las 20.00 horas, en la plaza García Barbón, con la participación de la Banda de Gaitas del Concello de Verín. Previamente, a las 18.30 horas, en la iglesia parroquial de Verín, se realizará la imposición de medallas de la Cofraría dos Viños de Monterrei.

“La Feira do Viño de Monterrei es mucho más que una celebración vitivinícola; con actividades para todas las edades, catas especializadas y conciertos de artistas de primer nivel”, destacó el alcalde. Las actividades paralelas se celebrarán en la Praza Maior y en el interior del parque de la Alameda, durante los tres días. Los niños tendrán juegos el sábado y el domingo, y el público adulto podrá asistir a catas y showcookings en la Alameda.

En cuanto a la programación musical, destacan los conciertos de Mercedes Peón, el viernes, y Soul Teller, el sábado, ambos a las 0.00 horas en la Praza Maior, y el domingo, el de A Quinkillada, a las 22.30 horas.