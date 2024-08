Sabor a pulpo en Corea del Sur

En Corea del Sur ya se saborea el pulpo de O Carballiño. Al menos a través de las pantallas, después de que la televisión pública del país asiático, la EBS, emitiese un reportaje de nueve minutos sobre la Festa do Pulpo do Carballiño, elaborado por un equipo de periodistas que se desplazaron a la villa el pasado año para conocer de cerca una celebración que, justo un año antes, había recibido la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

En la pieza, un reportero visita el recinto, prueba el pulpo, conversa con los profesionales que lo preparan y con los visitantes, e incluso se marca un baile con una joven. “La gente viene de todas partes para probar este plato, y durante la semana de la fiesta se consumen 25.000 kilos de pulpo”, destaca el periodista, impresionado también por el “truco especial” en la preparación del cefalópodo: “La textura es suave y la combinación con el aceite de oliva, que los españoles adoran, es realmente fantástica”, asegura.

Desde el Concello de O Carballiño afirman que el pulpo es un producto cada vez más demandado en Corea del Sur y que este hecho, unido a que la fiesta fue declarada de interés turístico internacional, motivó la visita de los periodistas coreanos a la villa del Arenteiro. “A juzgar por sus comentarios en el reportaje, el plato cumplió con las expectativas” añaden desde el consistorio. Y así lo confiesa el reportero: “No puedo dejar de comer”.

Cada vez más internacional, la Festa do Pulpo do Carballiño formalizará en esta 62 edición que se celebra en agosto el hermanamiento del Concello do Carballiño con la Comune di Noventa Padovana, una localidad italiana próxima a Venecia. Con tal motivo, una delegación de ese ayuntamiento presenciará la preparación de la tapa más grande del mundo, el martes 6, una cita ya tradicional de la Festa do Pulpo, que este año vivirá su gran jornada de exaltación del producto, el domingo 11.