Condenado un empleado de un motel por tener y distribuir pornografía infantil

Ante la magistrada, en el juicio en el que se enfrentaba a la acusación de haber distribuido y almacenado pornografía infantil, un trabajador de un motel alegó que los clientes suelen pedirle que descargue películas pornográficas, tarea que él lleva a cabo desde su ordenador. De esa manera accidental es como se bajaron los archivos pedófilos, según justificó el encausado. Esta versión es “totalmente inverosímil”, asegura la titular del juzgado de lo Penal Número 2 de Ourense, Susana Pazos.

El encausado, de 50 años de edad y sin antecedentes penales, es condenado a un año de prisión por distribución de pornografía infantil y a seis meses por el delito de tenencia. La sentencia, que no es firme y admite recurso de apelación a la Audiencia Provincial, le impone un año de libertad vigilada, así como una inhabilitación especial, durante tres años y medio, que le prohíbe ejercer cualquier profesión, oficio o actividad –sean o no retribuidos– que conlleven contacto regular y directo con menores de edad.

Según consta acreditado por la investigación, entre las 8.06 y las 17 horas de la mañana del 27 de febrero de 2020, el encausado subió a Yahoo! y compartió un total de 20 archivos de imagen en formato JPEG, en los que aparecían niñas y niños menores de edad realizando posados de contenido sexual.

La NCMEC, una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, con sede en Estados Unidos y que lucha contra la explotación sexual de menores, informó a la Policía de este hecho. La empresa Yahoo! aportó los datos de identificación del usuario que había realizado esa operación informática. Los agentes de la Unidad de Delitos Tecnológicos comprobaron que la IP desde la que se compartieron 20 archivos con contenido de pornografía infantil estaba asignada a un motel ourensano, en el que el encausado llevaba trabajando más de tres décadas.

Un auto judicial de abril de 2021 autorizó la entrada y registro del domicilio del encausado. En esa diligencia se incautaron de su ordenador personal. Había 88 archivos con fotografías en formato JPEG, en las que aparecían niñas menores de edad realizando posados de contenido sexual.

"Difícilmente se concibe que los usuarios de ese tipo de establecimientos precisen de ese tipo de ayuda de los empleados del motel para poder visualizar una película porno"

Sobre la versión del acusado acerca de una supuesta descarga por accidente de las fotografías pedófilas, la magistrada señala que “difícilmente se concibe que alguien que acude a un motel buscando intimidad se dedique a pedir a los encargados del establecimiento que le descarguen una película porno, renunciando así a la privacidad que es de suponer buscan encontrar al acudir a esos lugares, al margen de que, teniendo en cuenta que en la sociedad actual todo el mundo cuenta con acceso a internet, difícilmente se concibe que los usuarios de ese tipo de establecimientos precisen de ese tipo de ayuda de los empleados del motel para poder visualizar una película porno”, expone la autoridad.

Además, la jueza afirma que “resulta ciertamente inverosímil creer que el acusado se va a prestar a dejar su ordenador personal para descargar una película porno que desean consumir personas ajenas a él, permitiéndoles incluso que usen su ordenador para verla, pues, de lo contrario, no concebimos cómo puede el cliente del motel ver una película descargada en el ordenador del acusado”.

Aun dando por buena esa versión, el encausado “seguiría sin explicar cómo pudieron compartirse esos archivos con otros usuarios, pues, aun cuando aceptemos que la descarga fue accidental, lo que en modo alguno puede ser ya accidental es el acto de compartirlos”.

"No es difícil concluir que la posesión de esa clase de material no es en absoluto involuntaria"

Con respecto a los 88 archivos localizados en el ordenador del sospechoso, “no podemos concebir la involuntariedad de la descarga, porque tal y como se desprende del informe policial, los mismos estaban localizados en un archivo, no en las descargas, y además en una subcarpeta, lo que presupone que se tuvieron que dar varios pasos para llegar a ubicarlos en esa subcarpeta”, razona la magistrada.

“Al margen de que se trata de nada menos que 88 fotografías; podríamos admitir la descarga involuntaria de un archivo, pero no de semejante cantidad”, añade. “Por otro lado, constatándose que él llevó a cabo también la conducta consistente en compartir archivos de pornografía infantil –por más que los archivos sean distintos–, no es difícil concluir que la posesión de esa clase de material no es en absoluto involuntaria”, expresa la jueza.

