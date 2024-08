Abusó durante seis meses de una compañera en una gasolinera, en lugares sin cámaras ni testigos

Pese a que la víctima le pidió en repetidas ocasiones que parase, él abusó sexualmente de ella de manera continuada, durante seis meses, sometiendo a tocamientos en las nalgas y los pechos a la mujer, una compañera de trabajo en una estación de servicio de la provincia. La magistrada del juzgado de lo Penal 2 de Ourense impone al encausado, un varón de 32 años, natural de Portugal y sin antecedentes, una pena de multa de 3.780 euros y una indemnización a la víctima de 6.000. Cabe recurso. El hombre consignó 3.000 euros antes de que se celebrara el juicio, como adelanto para la responsabilidad civil en caso de condena. Le sirve como atenuante de reparación del daño.

En 2020, el encausado trabajaba en una gasolinera en la que la víctima ejercía como cocinera. En los últimos meses de ese año, y hasta marzo de 2021, el acusado buscaba a la víctima en los lugares en los que no había testigos ni cámaras de grabación, indica la sentencia. Cuando sí había dispositivos de seguridad, la colocaba a ella fuera del ángulo, para evitar que quedase registro. Le realizaba tocamientos por encima de la ropa en las nalgas y los pechos, “a pesar de que, en repetidas ocasiones”, la víctima pidió al acusado que cesara en su comportamiento, añade la resolución.

Él alegó que era una broma

Además, el 29 de marzo de 2021, el varón llegó a enviar varias mensajes telefónicos a su compañera, en los que le solicitaba que le dejara ver los pechos. El 7 de abril de ese mismo año, la víctima comunicó a los responsables de la estación de servicio los hechos que estaba sufriendo. Por culpa de estos hechos, padeció alteraciones del sueño y ansiedad. Tuvo que recibir tratamiento psicológico.

La jueza destaca la “persistente, coherente y precisa declaración” de la víctima que, además, está “plenamente corroborada por datos objetivos periféricos”, como una grabación de audio que se reprodujo en el juicio así como pantallazos de mensajes de WhatsApp intercambiados entre la denunciante y el acusado.

El acusado negó los tocamientos y justificó, en relación a los mensajes, que se trataba de una simple broma de mal gusto. La defensa añadió que el wasap no concretaba qué solicitaba ver el acusado. La jueza concluye que esa alusión a los pechos de la víctima ya había tenido lugar en una conversación previa, como ella declaró.

"A la primera negativa de la denunciante tendría que haber parado"

Y por eso cuando el acusado insistió por mensaje, la mujer le respondió: “Solo las ve mi marido”. Ese wasap –afirma la autoridad– “es un paso más en la escalada previa de conductas que venía manteniendo con la denunciante”, los reiterados tocamientos en los pechos y las nalgas sufridos durante los seis meses anteriores.

"Por desgracia, en este tipo de hechos no es nada infrecuente que la gente del entorno más cercano no se crea a las víctimas y se alinee claramente con el agresor (...) Es uno de los múltiples factores que producen una victimización secundaria en las víctimas"

“Cuesta concebir que el acusado pueda defender que se trataba simplemente de una broma, pues, de ser así, a la primera negativa de la denunciante tendría que haber parado ese comportamiento, y no solo no lo hizo, sino que, pese a que hasta en seis ocasiones la denunciante le dijo claramente ‘no’, no cesó el acusado en su conducta, dato este que también refuerza nuestro convencimiento acerca de que este hecho es el resultado de un comportamiento que venía de atrás”, razona la magistrada.

Asimismo, “la especial preocupación que se advierte en el acusado por que nadie lo sepa” constituye para la jueza “otra corroboración clara del relato de la denunciante”.

Que en un principio una de las gerentes del negocio no se creyera la versión de la víctima –con todo, después cambió de opinión– merece para la jueza la siguiente reflexión: “Por desgracia, en este tipo de hechos no es nada infrecuente que la gente del entorno más cercano no se crea a las víctimas y se alinee claramente con el agresor por tener una imagen de cara a la sociedad impecable, tal y como ha ocurrido en este caso, en el que efectivamente las jefas lo definen como un trabajador intachable. Es uno de los múltiples factores que producen una victimización secundaria en las víctimas de hechos de esta naturaleza”.