Seis bodegas del Ribeiro expondrán sus vinos este fin de semana en O Carballiño

El Concello de O Carballiño se desplazó este martes al Muso do Viño de Galicia, en Ribadavia, para presentar la 62 edición de la Festa do Pulpo, que se celebrará el segundo domingo de agosto y que, este año, está dedicada a la Denominación de Orixe Ribeiro. Precisamente, el cartel del certamen, obra de la artista carballinesa Ari Quintas mezcla un racimo de uvas en una tapa de pulpo.

Así ,los vinos de la DO estarán muy presentes en la programación de esta Festa do Pulpo, con una Mostra de Viños en la Praza Maior los días 3 y 4 de agosto con la participación de 6 bodegas: Arco da Vella-Adega do Eladio, Adega Viña-Carpazal, Eduardo Bravo, Casal de Armán, Pazo Tizón y Oryctes. La música también será un plato fuerte. A lo largo de los 15 días de fiesta actuarán una quincena de grupos de música folk y tradicional, entre ellos, Óscar Ibáñez & Tribo.