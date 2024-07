Ourense “enciende” la Navidad en agosto

La Navidad comienza a “encenderse” en Ourense en pleno verano con la licitación desde el Concello del “contrato para suministro, montaje, desmontaje, alquiler de todos los materiales necesarios, así como el mantenimiento y reposición de elementos averiados del alumbrado ornamental de las Fiestas Navideñas 2024/ 2025” . Un largo título para la iluminación navideña más cara de la historia, en torno a 600.000 euros incluido IVA, y cuyos elementos decorativos se repartirán en zona centro y casco viejo, las que se llevarán la partida más alta, así como en nueve barrios de la ciudad.

Las empresas que concurran, que en alguna ocasión ha sido solo una, siempre la misma, por la demora del Concello en el pago –está pendiente aún el abono de la factura del pasado año– deben presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de agosto.

Luces 100% led

La idea del Concello, como explicó repetidamente el alcalde en las sucesivos plenos a los que se llevó este farragoso asunto al no haber partida consignada y tener que recurrir a la modificación de Cerredo, es que deben garantizar una iluminación 100% led, de bajo consumo.

Arcos, paraguas, farolas, letreros, tiras de led, iluminación de los jardines... El relato es exhaustivo y se reparte en 11 núcleos urbanos clave de inmersión que serán zona centro, casco viejo y los barrios de A Carballeira, O Couto, Vista Hermosa, A Ponte, As Lagoas, Mariñamansa, Milagrosa, San Francisco y otras zonas que no especifican, para esta última habrá solo 5 arcos, 5 árboles grandes y una iluminación especial, con un coste en este último paquete no definido en ubicación, de 3.550 euros

El gran árbol, 60.000 euros

La zona centro es la más cara en inversión, con una partida de 136.931 euros del total, y allí se instalarán 168 arcos, 123 árboles luminosos o 97 farolas adornadas, entre otras.

El casco viejo es la segunda zona con mayor inversión en luces navideñas, casi 120.000 euros, donde destaca la instalación de un árbol especial que irá en la Praza Bispo Cesáreo, que debe de tener un mínimo de 35 metros de altura y cuyo coste final será de 60.000 euros.

La inversión prevista en luces navideñas en A Carballeira será de 8.750 euros y de 55.530 euros la del barrio de O Couto. En Vista Hermosa, ascenderá a 94.320 euros, mientras que en A Ponte está previsto invertir casi 70.000 euros, con lo que será la tercera zona con mayor despliegue, también por dispersión del barrio.

En As Lagoas, se gastarán e 32.190 euros en luces navideñas; 21.000 en la zona de Mariñamansa y en el barrio de A Milagrosa se gastarán en torno a 3.700 euros en iluminación navideña. El barrio de San Francisco también tendrá sus arcos, árboles y luminosos, con una inversión de 18.700 euros.

La segunda ciudad gallega con más inversión en luces de Navidad, después de Vigo, según señaló la oposición, exige en sus pliegos sostenibilidad en los materiales utilizados.

Hace hincapié en un consumo bajo, más durabilidad y menor agresividad para el medio ambiente, señalan. Como avance se exigen “arco de fantasía e hilos luminosos, preferentemente en colores cálidos” a la futura adjudicataria, así como “motivos luminosos de diseño particular y valor estético, adornados con cortinas play-light, guirnaldas, árboles, setos vegetales, figuras 3D, figuras lumínicas de mimbre, estructura de luz, con motivos serán abstractos o geométricos”.

Todo explicado en el pliego al dedillo, para una luces de Navidad que llevan meses “iluminando” titulares por la complejidad del proceso económico y los informes en contra, pero que ahora, en pleno verano, arrancan ya.

