Julio y Dani, la cocina con productos “de aquí” obtiene el sello de Galicia Calidade

Cuando están a punto de cumplirse 12 años de su apertura en Ourense –será este 22 de agosto–, diez de ellos luciendo de forma consecutiva su estrella Michelin, Nova Restaurante y en su nombre sus artífices, los chefs Dani Guzmán y Julio Sotomayor, recibieron de manos del director xeral de Turismo, Xosé Manuel Merelles, y de la gerente de Galicia Calidade, Ana Méndez, el certificado de Galicia Calidade, que ambos recogen “con enorme orgullo y el deseo de defenderlo y, con él, defender a Galicia”. Según Ana Méndez, es el cuarto restaurante de Ourense que recibe este distintivo que reconoce su alta calidad “y lo entrego con tremenda ganas, porque es aquí, en Ourense, y en esta casa de Julio y Dani, una de las mejores apuestas que tenemos en la ciudad, por el trato que dan al producto y a sus clientes. Estoy encantada de que formen parte de Galicia Calidade”.

Xosé Manuel Merelles destacó la apuesta por la cocina de proximidad de Nova Restaurante, un espacio que surgió para disfrutar de un protagonista único: el producto de temporada de proximidad del campo y la costa gallegos. “Pretendemos de este modo darle un nuevo ánimo a la marca y aprovechar su dilatada trayectoria para seguir ahondando en un modelo de turismo de calidad conocido nacional e internacionalmente”, indicó Merelles.

Ana Méndez explicó que esta certificación no se concede sin más, sino que el producto, empresa o, en este caso, el restaurante reconocido con el Galicia Calidade debe someterse a una auditoría anual. “Esto no es un sello indefinido, deben estar al día”, explicó. Turismo pone las bases en lo relativo a hostelería y Galicia Calidade “pide, por ejemplo, que se trabaje en estos restaurantes con productos cien por cien gallegos o con IXP y que se potencien nuestras marcas”.

Cuatro restaurantes con sello

En el caso de hostelería deben de tener también la Q de calidad turística. “Contar con una estrella Michelin, como ocurre con Nova, es ya una garantía más que suficiente de que esto se cumple”, explicó Merelles.

El Nova es el cuarto restaurante que obtiene el certificado de garantía Galicia Calidade, en Ourense, junto con A Taberna, restaurante el Coto y restaurante Tamarindo, que está en suspensión temporal del certificado hasta que se reabra en breve.

Galicia Calidade es la marca de garantía que certifica la calidad de los productos y servicios que, por su elaboración en Galicia, por su materia prima o diseño gallegos, merezcan esta distinción. En la actualidad, hay 170 empresas adheridas, con más de 850 productos o servicios avalados.

“Tratar de mantener la calidad está en nuestra esencia”, indican los chefs

Empezaron muy jóvenes y ahora, aún “cuarentañeros”, tienen un equipo de 12 personas en Nova, un referente ya de la comida de autor, pero basada en esos productos de temporada y de proximidad con los que convierten en vip lo cotidiano.

Ayer entraba a las cocinas un bonito de Burela de 8 kilos. “Damos bocados frescos pero todo platos con componentes estacionales y aligerados, para soportar este calor”

“Todo premio supone algo de presión, pero nosotros trabajamos para mantener la calidad, es nuestra esencia. Es una forma de ser y se trata de ser un poco mejor cada día”, explica Julio. Dani destaca el feedback que se produje con el cliente en esa “transacción que se da en un restaurante, una relación de mucha verdad que no te permite días flojos”, apunta. Han aprendido a superar con ilusión los días malos para no perder la constante mejora “y a saber que somos unos empresarios como otros, no hay que ponernos en un pedestal” , indican con modestia pese a su largo cartel de prestigiosos reconocimientos. Ayer entraba a las cocinas un bonito de Burela de 8 kilos. “Damos bocados frescos, sin dejar por ello técnicas como el ahumado, pero todo platos con componentes estacionales y aligerados, para soportar este calor”, indican. Cocina de autor pero pegada a la realidad.

