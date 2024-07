Una biblioteca para los valdeorreses

El periodista y profesor ourensano Jesús Manuel García, director de la UNED en la provincia, realizó ayer una donación de su biblioteca personal al Instituto de Estudios Valdeorreses. Son más de un centenar de libros y revistas de diversas temáticas, que pertenecen a un fondo de más de 3.000 volúmenes. “Llevo desde niño comprando libros y no me puedo permitir que esto se estropee, es un activo impresionante y no voy a permitir, ni vivo ni muerto, que se malvenda”, señala García, que ayer realizó la entrega de estos volúmenes en la sede del instituto en O Barco.

Sus raíces en Petín motivaron la donación de Jesús Manuel García al oriente ourensano. Como la biblioteca de su municipio de origen se encuentra cerrada, decidió finalmente trasladar el centenar de títulos al Instituto de Estudios Valdeorreses. “Mi deseo es que sirva para que la gente lea y consulte, que se acostumbre a ir a las bibliotecas en una época de tanta ‘infoxicación’. Servirá para investigadores, porque en mi biblioteca no entra cualquier cosa”, subraya el director de la UNED en Ourense.

En la biblioteca del profesor hay libros datados en el siglo XVIII, desde un tratado de óptica experimental hasta un libro de higiene de mediados del siglo XIX. “Pretendo que toda esa biblioteca no se pierda”, insiste.

Los volúmenes depositados en O Barco contienen libros de arte, música, ciencia o filosofía.