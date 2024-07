Galicia votó "no" a Maduro: "Mataron el sueño de muchos venezolanos de volver"

La madrugada del día 29 de julio ha sido larga también para la comunidad de emigrantes venezolanos en Ourense, pegados al televisor y a internet, reunidos en casas particulares y en la Plaza Mayor, a la espera de unos primeros escrutinios de las elecciones en su país y con el deseo, mayoritario, de la caída del régimen de Nicolás Maduro, del que han escapado más de 7,7 millones de personas con la esperanza, rota ahora para muchos, de regresar a su país y recomponer miles de familias separadas.

Solo en Galicia hay más de 42.000 venezolanos y venezolanas registrados y con los papeles en regla, y en Ourense superan ya con mucho los 7.500 del último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE) de finales de 2023. Vinieron en muchos casos con lo puesto, con ropa de verano a una ciudad que estaba en pleno invierno, y han ido saliendo adelante emprendedores, muchos en hostelería, como médicos en la sanidad, y en decenas de trabajos, a veces muy por debajo de su cualificación profesional o universitaria, en tanto no se homologan sus títulos en España.

Desplazados de Ourense y otras provincias gallegas para votar este domingo ante el consulado de Vigo. / FdV

“Nosotros calculamos que la cifra real de personas procedentes de Venezuela que han llegado a Ourense en los últimos años buscando un futuro mejor suma más de 20.000, porque en los datos oficiales no se incluyen los que tenían doble nacionalidad incluida la española y no figuran como inmigrantes, pese a que se vieron forzados a abandonar su país, o los que por la lentitud en los trámites no tienen aún sus papeles regla” explica Lorenzo González, presidente de la Asociación Ourensá-Venezolana Alma Llanera y vicepresidente de Fevega, la Federación de Venezolanos en Galicia.

“Mataron el sueño de volver”

Según este portavoz que, junto con Fevega, es la mano que ayuda a esos retornados en Galicia, “la victoria de Nicolás Maduro ha sido un fraude”, basado, indican, en un sistema informático manipulado con decenas de anomalías que no responde a lo que ha ocurrido en la mayoría de los mesas. De ahí que varios países hayan pedido un recuento mesa a mesa, advierte.

Pero lo verdaderamente doloroso afirma, “es que pese a que todos estamos contentos en Galicia y muchos ya han rehecho su vida aquí, el venezolano tiene mucho amor a su país; había muchas personas que pensaban regresar y ayudar con lo que han aprendido fuera y con su formación a la reconstrucción de su país, reunirse con familias dividas por el mundo, pero mataron el sueño de muchos de volver”.

El resultado “no se lo creyó nadie", afirma Lorenzo González. “No pudieron entrar medios de comunicación no afines, pero ante la sospecha de que habría un fraude, se hicieron fotos de actas manuales, se colgaron cientos en redes, y en todas las mesas donde había 60 votos para Maduro, aparecían 600".

Afirma que quedó demostrado que “ganó la oposición legalmente; hablaron de atentado terrorista para justificar el retraso de horas en dar a conocer el primer sondeo, pero fue en ese paso al sistema informático de recuento donde cambió todo; en tanto no volvamos al sistema manual de recuento de votos no podremos salir de este gobierno”, considera el vicepresidente de Fevega.

Asegura que se comprobó que “en barrios humildes como el de Petare, la barriada más grande, la victoria fue de Edmundo González, como ocurrió en otros barrios obreros, donde ya no resisten la situación”, subraya.

“Nadie emigra por gusto”

El número de emigrantes venezolanos que llega a otros países sigue creciendo, creen que ahora más. La oficina de apoyo de Ourense tramita hasta 300 casos al mes y se espera nueva oleada.

“Nadie emigra por gusto. Hay familias venezolanas destruidas. Aquí en Ourense también hay padres cuyos hijos o esposa están en Venezuela, y al revés; nietos que se crían sin sus abuelos, hijos sin sus padres El venezolano es sociable y familiar, no llevamos bien esta ruptura, pese a esa acogida de los gallegos como miembros de su familia. Pero había mucha esperanza de que volviera esa democracia pacífica a Venezuela por la que llevamos años trabajando. No acabó la lucha. La calle y el pueblo no están con Maduro, solo los que comen de este régimen. Así que tenemos fe de que sigan las manifestaciones y la lucha en la calle; que no cueste vidas como las más de 200 que nunca se investigaron y que la comunidad internacional nos eche una mano”, afirma Lorenzo González.

Lorenzo González, presidente de la Asociacion Ourensá Venezolana y vicepresidente de Fevega. / Iñaki Osorio

Lorenzo González, vicepresidente de Fevega: "Solo pudieron votar 500 personas en el consulado de Venezuela en Vigo y el 95% de votos fue para Edmundo" Hasta el consulado de Vigo se trasladaron también el domingo venezolanos residentes en Ourense. "Tuvieron que esperar horas para vota pero aguantaron pese al cambio en la ley que hizo el Gobierno venezolano, que introdujo muchos requisitos y daba un plazo concreto para solucionarlo, como tener pasaporte renovado por el que el país cobran 300 euros, no todo el mundo puede pagarlo”, indica Lorenzo González. En el consulado tenían que votar venezolanos de toda Galicia, de Asturias y parte de Castilla, “porque seguían registrados en este y los plazos y trámites para los cambios eran cortos y complejos. Al final solo pudieron votar 500 personas: un 95% votó por Edmundo y solo un 3% para Maduro. Es la prueba de lo que ocurriría si no complicaran los papeleos y votaran los 4,4 millones de venezolanos repartidos por el mundo“, indica.

